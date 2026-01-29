【八尾】累計4万人が学んだ植物教室、25周年″記念作品展″と″体験型ワークショップ″を八尾プリズムホールで開催（入場無料）

グリーンオフィスベルデ


講師と受講生の作品が並ぶ、25周年記念展示会を開催

　大阪府八尾市を拠点に活動するグリーンオフィスベルデは、創立25周年を記念し、講師および受講生による植物作品の展示会を八尾市文化会館プリズムホールにて開催いたします。


入場は無料です。


　植物作品の展示と体験企画を通じて、植物のある暮らしの魅力を広く紹介します。


展示では、寄せ植え技法「ギャザリング」を用いた作品を中心に、講師陣および受講生の作品を一堂に展示いたします。


　「ギャザリング」とは、育てながら楽しめるフラワーアレンジメントとして親しまれています。



講師による『ギャザリングデモンストレーション』


　会期中の2月5日（木）14時から15時には、ギャザリング考案者の 青木英郎氏を迎え、
グリーンオフィスベルデとの合同デモンストレーションを実施します。



　技法の成り立ちや植物表現の考え方を、制作工程を交えながら間近で見ることができる、1日限定のプログラムです。





寄せ植えギャザリング ワークショップ

　会期中は、展示に加えて、寄せ植え技法「ギャザリング」を体験できるワークショップを実施します。　講師のサポートのもと、根付き植物を束ねて構成し、器に植え込むギャザリングの基本を体験。
完成した作品は持ち帰ることができ、自宅でも育てながら楽しめます。



　植物に初めて触れる方でも参加しやすい内容で、道具や材料はすべて会場で用意します。
少人数制で行うため、落ち着いた雰囲気の中で植物と向き合う時間を過ごせるのも特徴です。




展示会・イベントスケジュール【会期】

2026年2月4日（水）～2月6日（金）

【会場】


八尾市文化会館プリズムホール　3階 展示室



【開場時間】　10:00～19:30


※最終日（2月6日）は16:00終了


※入場無料



【会期中の内容】


■ 作品展示（全日程）　2月4日（水）～6日（金）


開場時間内は自由観覧


講師および受講生によるギャザリング作品を展示



■ 寄せ植えギャザリング ワークショップ


2月4日（水）～6日（金）


会期中随時開催


予約優先／初心者参加可


完成作品はお持ち帰り頂きます。



■ デモンストレーション（1日限定）


2月5日（木）14:00～15:00


ギャザリング考案者・青木英郎氏 × グリーンオフィスベルデ


技法解説を交えた制作デモンストレーション


※予約不要・観覧自由



【グリーンオフィスベルデについて】

　グリーンオフィスベルデは、2000年に設立された八尾市の小さな教室から始まりました。主宰するのは、植物に癒された経験を持つ母と、植物園勤務を経て帰郷した娘の二人。家庭的な雰囲気の中で行われるレッスンは、初心者でも安心して参加できると幅広い層から支持され、これまでに累計受講者数は4万人以上、開講講座は100種類超にのぼります。









＝　寄せ植えギャザリングを学びたい人が、全国から集まるオフィス　＝



＝　法人さまからの依頼も多数　＝

　また、現在では、個人向けの教室にとどまらず、『法人向けの体験型フラワープログラム』も展開。大手企業の福利厚生イベント、商業施設での来店促進、市民講座・教育機関でのワークショップなど、年間を通じて多様な現場で導入されています。観葉植物ギャザリングの導入によって、さらに持続可能(SDGs)で癒し効果の高いプログラムへと進化を続けています。






導入実績（一部）：


パナソニックセンター大阪


関西電力グループ


阪急電鉄モデルハウス演出


八尾市緑化協会／和泉市生涯学習センター　他多数






＜グリーンオフィス ベルデ＞


◆　所在地　： 〒581-0063　大阪府八尾市太子堂3-2-6


◆　営業時間：AM10:00～PM5:00


◆ official website


https://www.green-verde.jp


◆ instagram


https://www.instagram.com/gr_verde/


◆ youtube


https://www.youtube.com/channel/UCNFAq4ndGFSZlNeLiB766sg


◆LINE


https://page.line.me/gav3901r?openQrModal=true