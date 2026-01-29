【itsumoカンファレンス】UHA味覚糖、ウェステックスジャパンが登壇が決定。国内主要ECモールで勝ち続ける「成長戦略と取組事例」を共有

株式会社いつも

株式会社いつも（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂本 守、以下「当社」）は、2026年2月6日（金）および2月16日（月）に開催する「itsumoカンファレンス」において、国内主要ECモールで圧倒的な実績を誇るUHA味覚糖株式会社、ウェステックスジャパン有限会社の2社をゲストにお招きし、ブランド成長の核心に迫ります。

詳細・申込：https://itsumo365.co.jp/conf/2026/itsumo_conf2026SPR.html

■ 背景

EC市場に押し寄せる「三つの地殻変動」

いま、EC市場はかつてない速さで変革を続けています。

- プラットフォームの多極化： 国内主要ECモールに加え、TikTok Shopのようなソーシャルコマースや、その他新興モールの台頭による消費者の選択肢の増加。- 購買行動の変容： 生成AIの浸透加速により、従来の「検索窓にキーワードを入れる」行動から「AIとの対話やレコメンドによる発見」へのシフト。商品やブランドと出会う入口そのものの変化。- マーケティング全体最適化：本格的なECのフルファネル活用時代の到来と、広告費高騰で求められる投資判断の最適化、LTV経営への転換。

こうした劇的な市場変化の中で、持続的な成長を実現しているブランドは何を行っているのか。

本カンファレンスにて、カテゴリーの異なるトップ企業のEC責任者にご登壇いただき、EC戦略のポイントや具体的な実践手法を2日間にわたってお届けします。

■ ハイライト

【Day1：2月6日（金）】カテゴリーシェアトップランカーが取り組む、継続成長の舞台裏- ゲスト登壇：ウェステックスジャパン有限会社 坪田様ベビー・マタニティ用品など、ターゲット層が明確なカテゴリーで圧倒的な支持を得る同社。売上成長のために行ったことや、2026年のモール活用戦略を掘り下げます。

【Day2：2月16日（月）】ナショナルブランドが挑む、新規獲得×利益最大化のEC戦略- ゲスト登壇：UHA味覚糖株式会社 小倉様日本を代表する菓子メーカーが、国内主要ECモールを活用し持続的なブランド成長を目指す戦略と、その実際の取り組み事例に迫ります。

■ 開催概要

- イベント名： itsumoカンファレンス2026 SPRING- 日時：2026年2月6日（金）・16日（月） 各日13:00～17:00- 会場：東京ミッドタウン日比谷 8F ＋ Zoom Webinars- 対象：ブランド・メーカーのEC事業責任者、マーケティング担当者- 詳細・申込：https://itsumo365.co.jp/conf/2026/itsumo_conf2026SPR.html

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社いつも カンファレンス事務局

Email：sem@itsumo365.co.jp

受付時間：平日 10:00～18:00

■ 株式会社いつもについて

当社は「日本の未来をECでつくる」をミッションに掲げ、ブランド・メーカーへのEC事業総合支援・D2CおよびECプラットフォーム運営を行う会社です。「人」と「テクノロジー」を組み合わせ卓越した「ECで売るチカラ」で法人向け・消費者向け双方へのビジネスを展開しています。

本社所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-2 第一生命日比谷ファースト21階

代表電話番号：03-4580-1365

コーポレートサイト：https://itsumo365.co.jp/