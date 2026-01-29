【itsumoカンファレンス】UHA味覚糖、ウェステックスジャパンが登壇が決定。国内主要ECモールで勝ち続ける「成長戦略と取組事例」を共有
株式会社いつも
- プラットフォームの多極化： 国内主要ECモールに加え、TikTok Shopのようなソーシャルコマースや、その他新興モールの台頭による消費者の選択肢の増加。
- 購買行動の変容： 生成AIの浸透加速により、従来の「検索窓にキーワードを入れる」行動から「AIとの対話やレコメンドによる発見」へのシフト。商品やブランドと出会う入口そのものの変化。
- マーケティング全体最適化：本格的なECのフルファネル活用時代の到来と、広告費高騰で求められる投資判断の最適化、LTV経営への転換。
【Day1：2月6日（金）】
カテゴリーシェアトップランカーが取り組む、継続成長の舞台裏
- ゲスト登壇：ウェステックスジャパン有限会社 坪田様
ベビー・マタニティ用品など、ターゲット層が明確なカテゴリーで圧倒的な支持を得る同社。売上成長のために行ったことや、2026年のモール活用戦略を掘り下げます。
【Day2：2月16日（月）】
ナショナルブランドが挑む、新規獲得×利益最大化のEC戦略
- ゲスト登壇：UHA味覚糖株式会社 小倉様
日本を代表する菓子メーカーが、国内主要ECモールを活用し持続的なブランド成長を目指す戦略と、その実際の取り組み事例に迫ります。
- イベント名： itsumoカンファレンス2026 SPRING
- 日時：2026年2月6日（金）・16日（月） 各日13:00～17:00
- 会場：東京ミッドタウン日比谷 8F ＋ Zoom Webinars
- 対象：ブランド・メーカーのEC事業責任者、マーケティング担当者
■ 株式会社いつもについて
株式会社いつも（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂本 守、以下「当社」）は、2026年2月6日（金）および2月16日（月）に開催する「itsumoカンファレンス」において、国内主要ECモールで圧倒的な実績を誇るUHA味覚糖株式会社、ウェステックスジャパン有限会社の2社をゲストにお招きし、ブランド成長の核心に迫ります。
■ 背景
EC市場に押し寄せる「三つの地殻変動」
いま、EC市場はかつてない速さで変革を続けています。
こうした劇的な市場変化の中で、持続的な成長を実現しているブランドは何を行っているのか。
本カンファレンスにて、カテゴリーの異なるトップ企業のEC責任者にご登壇いただき、EC戦略のポイントや具体的な実践手法を2日間にわたってお届けします。
■ ハイライト
■ 開催概要
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社いつも カンファレンス事務局
Email：sem@itsumo365.co.jp
受付時間：平日 10:00～18:00
当社は「日本の未来をECでつくる」をミッションに掲げ、ブランド・メーカーへのEC事業総合支援・D2CおよびECプラットフォーム運営を行う会社です。「人」と「テクノロジー」を組み合わせ卓越した「ECで売るチカラ」で法人向け・消費者向け双方へのビジネスを展開しています。
本社所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-2 第一生命日比谷ファースト21階
代表電話番号：03-4580-1365
コーポレートサイト：https://itsumo365.co.jp/