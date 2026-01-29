グローバルなアニメの祭典「クランチロール・アニメアワード」　10周年を記念する2026年の授賞式は5月23日に東京で開催

Crunchyroll, LLC

クランチロールは本日、2026年の「クランチロール・アニメアワード」授賞式を5月23日に東京で開催すると発表しました。10回目を迎える記念すべき授賞式は、プレショー、国内外スターが登場する「オレンジカーペット」レセプション、そして出演アーティストによる豪華ライブパフォーマンスが、32のカテゴリーにそれぞれノミネートされた作品を称え、イベントを華やかに彩ります。

授賞式の司会は、今年も人気声優の天城サリーと、定評あるエンターテイナーのジョン・カビラが務めます。

クランチロールはまた、授賞式に出演するアーティストの一部を発表しました。TVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』（1995）のTV放送30年を記念して、高橋洋子による「残酷な天使のテーゼ」のライブパフォーマンスをお届けする他、栗田博文（指揮）と東京フィルハーモニー交響楽団によるオーケストラの生演奏が授賞式に華を添えます。楽曲のオーケストラ・アレンジは三宅一徳が担当します。配信情報に関する詳細は、続報をお待ちください。

（左）高橋洋子｜（右）『新世紀エヴァンゲリオン』(C)カラー/ Project Eva. (C)khara／Project Eva.

クランチロールのプレジデント、ラウール・プリニは次のように述べています。

「クランチロール・アニメアワードは、過去10年にわたり、好きな作品やクリエイターを応援したいファンによる熱い投票が繰り返されてきました。2017年に数百万だった投票数は、世界中から数千万の票を集めるまでに成長しました。これはアニメが人々の生活に深く根ざしている証です。日本で受賞式を開催することで、物語の始まりの国を称え、スクリーンの遠い向こうでその物語を支えている世界中のファンをねぎらいます」

クランチロール・アニメアワード 2026のノミネート作品は日本時間4月3日に発表され、同日ファン投票が始まります。日本からも投票いただけますので、ファンの皆様はぜひ、好きな作品やクリエイターを応援してください。昨年に続き、全32のカテゴリーで受賞者を表彰します。カテゴリーの一覧は、クランチロール・アニメアワード(https://www.crunchyroll.com/ja/animeawards/)の公式サイトをご参照ください。

クランチロール・アニメアワードは、前年1月1日から12月31日の間に少なくとも1話が日本で放送・配信、あるいは劇場公開された作品から、日本国外で最低1エピソードが合法的に配信・劇場公開された作品から選ばれます。ノミネート作品は、各国で活躍するクリエイターやジャーナリスト、インフルエンサーなどで構成される審査員により選出されます。

授賞式に先立って行われるプレショーの司会は、今年もクランチロールのローレン・ムーアとティム・リュが務めます。

クランチロール・アニメアワードは、アニメの原動力となっているクリエイターやミュージシャン、キャストを讃える年次のアワードプログラムです。株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント傘下の株式会社ソニー・ミュージックソリューションズと米デンプシー・プロダクションズが本アワードの運営を手掛けます。

本イベントは、世界中のアニメファンに向けてライブ配信されます。詳細は、クランチロール・アニメアワード公式サイト(https://www.crunchyroll.com/ja/animeawards/)、X(https://x.com/Crunchyroll)、Instagram(https://www.instagram.com/crunchyroll)、TikTok(https://tiktok.com/@crunchyroll)、YouTube(https://youtube.com/c/CrunchyrollCollection/)でご覧いただけます。

クランチロールについて

クランチロール（Crunchyroll, LLC）は、アニメファンのアニメへの愛を拡大するグローバルなアニメブランドです。ポップカルチャーにおけるアニメの地位をより強固にするべく、プレミアムな配信サービスを軸にファンに究極のアニメ体験と場を提供します。アニメに特化した最大のライブラリを有し、没入感あるイベント、劇場版アニメ、ゲーム、商品、ニュースなども手掛けています。クランチロールを通じてあらゆる人が、外出先でも自宅でもあらゆる場所から、スマートフォン、家庭用ゲーム機、テレビ、パソコンなどからアニメを視聴することができます。

クランチロールは、米ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント・インクおよび株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント傘下、株式会社アニプレックスによる合弁会社です。