株式会社RESORT、日本のモノづくりブランドの成長を支援するforest株式会社との資本業務提携のお知らせ

株式会社RESORT

「マーケティング、クリエイティブ、ECで『事業を共創する』」をテーマに、Shopifyを活用したECソリューションを提供する株式会社RESORT（本社：東京都渋谷区 / 代表取締役 石川森生 / 以下、RESORT）は、日本のモノづくりブランドをM&Aにて承継し、その成長支援を行うforest株式会社（本社：東京都渋谷区 / 代表取締役 湯原伸悟 / 以下、forest）との間で資本業務提携契約を締結いたしました。

■資本業務提携の背景と目的

RESORTは、「Shopify PREMIER Partner」として認定された高い技術力と専門性を活かし、ECサイトの構築・運用から、マーケティング、クリエイティブ制作、さらには物流連携に至るまで、ブランドのEC事業をトータルで支援してまいりました。特に、独自のEC構築パッケージ「tuna」の提供や、実業経験に基づいた「売れるための仕組みづくり」は、多くのクライアント様より高く評価いただいております。

一方、forestは「日本のモノを育み、世界を彩る」をミッションに、優れた日本ブランドの事業承継（M&A）と、その後の成長支援を行っている企業です。 本提携により、RESORTはforestグループに参画し、同グループのTsuzucleが持つデジタルマーケティングの知見やEC構築ノウハウと、当社の強みであるクリエイティブ・実装力を掛け合わせることが可能となります。

これにより、単なるECサイトの構築や運用支援にとどまらず、ブランドの事業戦略立案から、認知拡大のためのマーケティング、OMO（オンラインとオフラインの融合）の実現、そしてバックオフィス構築まで、クライアントが抱える課題をより包括的に解決するソリューション体制が整います。

今後は、forestグループが持つ豊富なブランド資産とリソース、そして当社の実装力を融合させ、日本の産業活性化および世界に通用するブランドの創出に貢献してまいります。

■forest株式会社について

日本の良質なプロダクトやブランドをM&Aによって承継し、テクノロジーとマーケティングの力で更なる成長を実現する「ブランド・アグリゲーター」です。創業以来20社以上のブランドを承継し、越境ECを含む多角的なチャネル展開で実績を上げています。

■各社代表コメント

株式会社RESORT 代表取締役・石川森生

この度、forestグループに参画できることを大変嬉しく思います。RESORTが培ってきた「マーケティング×クリエイティブ×テクノロジー」の実装力と、私自身が事業会社の現場で培ってきた長年の経験を、forestおよびTsuzucleが持つアセットと掛け合わせることで、単なる支援にとどまらない、本質的な事業成長のループを生み出せると確信しています。

今後はRESORTもグループの一員として、上流の成長戦略からOMOの実現までを一気通貫で支援し、日本の産業全体の活性化と、世界に通用する日本のモノづくりブランドの成長に全力を尽くしてまいります。

forest株式会社 代表取締役・湯原伸悟 氏

Eコマースと実店舗の境界線が溶け合う現代において、RESORTが持つ「クリエイティブ×テクノロジー×実業」のノウハウは、当社グループにとって極めて重要なアセットとなります。特に代表の石川氏は、日本のEコマースの成長を牽引してきた実績をお持ちです。

Tsuzucleを含めたグループ全体で知見を共有し合い、日本の素晴らしいモノづくり企業や小売企業の皆様へ、より結果につながる成長支援を提供できることを楽しみにしております。

■会社概要

【株式会社RESORT】

社名：株式会社RESORT

所在地：東京都渋谷区神宮前6-23-6

代表者：代表取締役 石川 森生

事業内容：ECサイト構築・運用支援、マーケティング支援、クリエイティブ制作

URL： https://rsrt.jp/

サービスサイト： https://tuna.cool/

【forest株式会社】

社名：forest株式会社

所在地：東京都渋谷区神南1-4-9 テアトル神南オフィス棟

代表者：代表取締役 湯原 伸悟

事業内容：ECブランドのM&A・事業承継、成長実現

URL： https://www.forest-inc.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社RESORT 広報担当

E-mail： info@rsrt.jp