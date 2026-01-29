ニーリー、テクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2025 Japan」を受賞

株式会社ニーリー

業界No.1（※1）のモビリティSaaS「Park Direct（パークダイレクト）」（https://www.park-direct.jp/(https://www.park-direct.jp/)）を運営する株式会社ニーリー（東京都中央区）は、デロイト トーマツ グループが発表した、テクノロジー・メディア・通信（以下、TMT）業界の収益（売上高）に基づく成長率のランキング、「Technology Fast 50 2025 Japan」にランクインいたしました。ニーリーは2023年、2024年に続き（※2）、3回目の選出となります。

「Technology Fast 50 2025 Japan」は、デロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版です。TMT業界での成長性や成功のベンチマークであり、今回で23回目の開催です。上場・未上場企業を問わずTMT業界に含まれる企業からの応募をもとに、過去3決算期の収益（売上高）成長率の上位50社がランキングされます。

プログラムの詳細は、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlをご覧ください。

■受賞要因

パークダイレクトは2019年より、月極駐車場の募集、申込、契約、支払、賃料保証、更新／解約といった一連の業務を一気通貫してオンライン上で完結できるシステムとサービスを構築してまいりました。その結果、不動産管理会社様、オーナー様、駐車場ユーザーの皆様にご評価いただき、2025年に「導入社数」「オンライン契約可能台数」「オンライン契約者数」でNo.1（※1）となりました。「導入社数」と「オンライン契約可能台数」については2022年の調査開始以来、4年連続（※1）の獲得となります。

導入社数は約2,000社を超え、パークダイレクトを通じてご利用いただける駐車場台数は約120万台となりました。大都市圏のみならず、全国47都道府県全ての不動産管理会社様、ユーザーの皆様にご利用いただいております。

今回の受賞は、当社のサービスである「Park Direct」、「Park Direct for Business」、「ワンデイパーク」を通じて一気通貫なDXを推進してきた結果、不動産管理会社様をはじめとするステークホルダーの皆様から高い評価をいただいたことで、高い成長率を生み出せたものと考えています。

ニーリーはこれからも、モビリティSaaSのリーディングカンパニーとして、駐車場にまつわるあらゆる課題を解決し、選択肢を生み出すテクノロジーとサービスを提供し、より快適で効率的な社会インフラの実現に貢献してまいります。

■Technology Fast 50 Japanプログラムについて

Technology Fast 50 Japanは、デロイト トーマツが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版であり、TMT業界の企業を過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率で順位付けします。指標を収益（売上高）成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングとなります。上場・未上場企業に関わらず、応募が可能です。対象となる事業領域は、ハードウエア、ソフトウエア、通信、メディア、ライフサイエンス、クリーンテックです。

＊本プログラムで開示されている情報について

Technology Fast 50 Japanは、集計に当たり正確を期しておりますが、企業からの回答をそのまま集計し反映したものであり、デロイト トーマツ グループやデロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、明示または黙示を問わず、これらの情報の正確性などについて何らかの意見を表明したりまたは内容を保証したりするものではありません。なお、Technology Fast 50 Japanプログラムの詳細については、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlよりご覧いただけます。

■Park Direct（パークダイレクト）とは

「Park Direct（パークダイレクト）」（https://www.park-direct.jp）は、駐車場にまつわるあらゆる業務（集客・契約・決済・顧客管理）を一気通貫でデジタル化するモビリティSaaSです。月極駐車場の各種手続き（※3）を全てオンラインで完結させ、不動産会社様や借主様の駐車場契約・管理にまつわるアナログなプロセスを大幅に削減します。さらに、駐車場ごとのデータに基づきオンライン／オフラインを問わない様々な集客施策を設計、展開し、月極駐車場の稼働率アップ、オーナー様の収益アップに貢献いたします。

■ニーリーの採用情報

ニーリーは「社会の解像度を上げる」というミッションを掲げ、月極駐車場領域で事業を展開してまいりました。従業員数も拡大し、既存事業の非連続な成長とモビリティSaaS領域における新しいサービスの創出に注力します。

これらを実現する組織づくりに向け、ニーリーでは複数職種で採用を強化しております。詳細は採用サイトをご覧ください。

採用サイト :https://jobs.nealle.com/

■株式会社ニーリーについて

業界No.1（※1）のサービス「パークダイレクト」を運営する、モビリティSaaSのリーディングカンパニーです。2013年の創業以来、大手事業会社や金融機関、資金調達を行ったスタートアップ企業を対象に、これまで数多くの新規事業に関する事業企画や戦略立案、高い技術力を活かした開発をメイン事業として行ってきました。2019年より、これまで培ったノウハウを活かし、「パークダイレクト」の運営を行っております。

社名：株式会社ニーリー

所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目9-8

代表取締役：佐藤 養太

設立：2013年1月29日

資本金 8,802百万円（2024年9月末時点。資本準備金含む）

事業内容：

モビリティSaaS「Park Direct（パークダイレクト）」の運営

法人車両用駐車場管理システム「Park Direct for Business」の運営

1日単位の駐車場検索・予約サービス「ワンデイパーク」の運営

ウェブサイト：https://www.nealle.com

（※1）「月極駐車場のオンライン契約サービス」の「導入社数」（サービス導入をしている不動産管理会社数）と「オンライン契約可能台数」について、2022年12月・2023年12月の株式会社エクスクリエによる対象各社（駐車場のシェアリングサービス・サブリースは除く）へのヒアリング調査、並びに、2024年11月・2025年11～12月の株式会社未来トレンド研究機構によるサービス提供事業者に対するヒアリング調査及びデスクリサーチ。「オンライン契約者数」について、2025年11～12月の株式会社未来トレンド研究機構によるサービス提供事業者に対するヒアリング調査及びデスクリサーチ。

（※2）

・デロイト トーマツ、テクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2025 Japan」を発表

https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260128.html

・デロイト トーマツ、テクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2024 Japan」を発表

https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20250122.html

・デロイト トーマツ、テクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2023 Japan」を発表

https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20240321.html

（※3）「募集、申込対応、審査、契約手続き、賃料回収、収納代行、各種書面の発行、更新・解約、コールセンターによる問い合わせ対応」に関わる手続きを指します。