古河電気工業株式会社が組織タスク実行支援SaaS「コンプル」を導入。タスク完了率100%達成、マネージャー層の工数負荷を大幅軽減し、組織の実行力を向上

株式会社ThinQ Healthcare（本社：東京都港区、代表取締役：渡邉 昌司）は、古河電気工業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：森平 英也）に、催促自動化SaaSコンプルが導入されたことをお知らせします。

導入の背景

コンプル導入前は、部門内で統一されたタスク管理ツールがなく、依頼者と担当者がそれぞれ異なる方法で業務を管理していました。このため、双方に負担が発生し、業務の抜け漏れが頻発していたことから、コンプルが導入されました。

【導入前の課題】

・管理職が部下のタスク状況を個別確認・リマインドする必要があり、大きな負担となっていた。

・担当者は個人の注意力に頼らざるを得ず、業務の抜け漏れやメール埋もれが頻発していた。

・個々のタスク遅延が部門全体の業務遅延を招き、プロジェクト進行に支障をきたす懸念があった。

導入の決め手

・トライアルで担当者の負担が劇的に軽減。依頼の見逃しという心理的ストレスから解放され、本来業務に集中できる環境が整う。

・実際に利用すると利便性の高さから抵抗感が自然に解消。

・適切に管理している従業員には不要な催促が届きにくく、安心して利用できる信頼感につながった。

導入後の効果

・タスクの期限内完了率が劇的に向上し、トライアル段階でほとんどの依頼において完了率100%を達成。

・依頼側と担当者側の体験向上を実現。

・「コンプルで通知が来たら、それは対応必須のタスクである」という認識が、部門内の文化として醸成された。タスクの見落としや確認の手間といったコミュニケーションロスが一掃された。

コンプルに対して一言

「コンプル」は、使えば使うほどその価値がわかるツールだと実感しています。実際に一度利用してもらうと、その利便性の高さからツールへの抵抗感は自然に解消されていきました。

今後は、さらに多くのメンバーに依頼者としても活用してもらい、より多くの業務依頼をこのプラットフォームに集約させていきたいと考えています。これからもよろしくお願いします。

インタビュー協力：

エネルギーインフラ統括部門 電力事業部門 電力ケーブル製造部製造課 戸田 裕也様

■事例インタビュー全文

https://cmpl.jp/cases/furukawa

■コンプルの解消する課題

『コンプル』は、社内でのタスク依頼やその催促に関わる業務を自動化するSaaSです。

社員全員が以下のような依頼の「未対応をなくす」ために高いコストを支払っています。

・eラーニング受講

・評価目標提出

・組織サーベイの回答

・OSアップデート

・2段階認証の対応

・表彰式のノミネート

依頼をする社員は、毎日Slackやメールでの催促業務に大幅な時間を浪費し、かつ「対応してくれないストレス」に頭を悩ませています。

対応する社員は「様々な方法や場所で行われる依頼」を探すことや「長々として読みにくい依頼」を読み解くことに多くの時間を割かざるを得ません。

それを管理する上司は、上司からの連絡を受けないと動けない一部の社員のために、「催促業務や対象者の洗い出し」などの、非生産的業務に時間を奪われています。

コンプルを利用することで、それらの課題を解消し、関わる全従業員の対応工数を大幅に削減可能です。コスト削減しながらも、より生産的な業務に社員が集中出来る環境をつくります。

■コンプルの特徴

１.依頼からリマインドまで全自動

ワンクリックで依頼を完了。あとは締切に合わせて全自動でリマインドします。

リマインドは未対応の社員にのみ「多すぎず少なすぎず、やる気が起きて、忘れない」最適なタイミングでリマインドするから、タスクを漏らさず対応可能です。

２.自動リマインドで動かなければ、組織力学を駆使してリマインド

締切を超えても未対応の従業員に、「上司と同僚に共有しながらリマインドを自動送信」します。

組織力学による圧力で、自動リマインドで対応しない従業員も即座にタスクを完了していきます。その間、上司や同僚に手間は一切かかりません。

３.依頼が自動的にタスク化され、一覧で表示

従業員への依頼が自動でタスク化され、一覧化。メールやチャットツールで探す手間がなくなります。

また、コンプルでの依頼は、シンプルで簡潔な依頼文となるため、スムーズなタスク着手が可能です。

■コンプルの実績

サービスのベータ版開始からの6ヶ月間で、国内を代表するグローバルメーカー様をはじめ累計400件以上のお引き合いを頂いています。

また、ThinQ Healthcareは上場企業「株式会社Speee」の100%子会社で、ISMSも取得しており、高い安全性のサービスが提供可能です。

特に従業員数が多い大規模組織にて自動化の効果を体感いただいており、以下のような数百万円のコスト削減や対応率100％の達成を実現しております。

【コンプルの導入事例】

■ 阪急阪神不動産株式会社

掲示板とグループウェア催促からの解放。5－6割程度のタスク完了率が9割を超えに。

https://cmpl.jp/cases/hhp

■ パーソルクロステクノロジー株式会社

iPhoneのような使い勝手と、厳格なセキュリティ

https://cmpl.jp/cases/persol-xtech

■ 株式会社タイミー

Slackの「脱出チャンネル方式」の課題を解消。上場準備中の全従業員の工数削減を実現。

https://cmpl.jp/cases/timee

■ レイス株式会社

管理職の8割が工数削減を実感。全従業員の94%が継続利用を希望。

https://cmpl.jp/cases/race

■ 株式会社アシスト

30%だった完了率が、ほぼ100%に。セキュリティ環境も向上

https://cmpl.jp/cases/ashisuto

【コンプルを便利にご利用いただけるお役割、ご部署】

業種問わず、以下のようなチームやご担当者様にご好評頂いております。

・経営企画系：特に全社のDXや業務効率化を推進する

・事業推進：営業推進系：主に事業のKPI改善を推進する

・管理部門系：情シス・労務・総務など多数の従業員にタスクを依頼する

■古河電気工業株式会社 会社概要

社名 : 古河電気工業株式会社

設立 : 1896年6月

所在地 : 東京都千代田区大手町2丁目6番4号（常盤橋タワー）

代表者 : 代表取締役社長 森平 英也

URL : https://www.furukawa.co.jp/

■株式会社ThinQ Healthcare 会社概要

社名 : 株式会社ThinQ Healthcare

設立 : 2019年8月

所在地 : 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー35階

代表者 : 渡邉 昌司

URL : https://cmpl.jp/

株式会社ThinQ Healthcareは、株式会社Speee(本社:東京都港区、代表取締役:大塚 英樹、東証スタンダード市場:4499)の子会社です。