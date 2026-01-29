2026年春、ReFaより多数の新商品発売を予定

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、2026年春、美容ブランド『ReFa（リファ）』より、多数の新商品を発売することをお知らせいたします。

ヘアケアカテゴリより5アイテム、ファインバブルカテゴリより1アイテム、インナーケアカテゴリより2アイテムを発売予定です。

今回の新商品発売によってさらにラインナップを拡充し、多くのお客さまに美しくなる喜びをお届けできる商品展開を進めてまいります。

