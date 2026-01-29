【申込数600名突破】開催3週間前、追加公開された注目のセッションを3つ紹介！【KAIGI GROUP フォーラム】

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、2/17（火）18（水）に開催する「KAIGI GROUP フォーラム」において、追加セッション情報を新たに公開しました。

今回公開したのは、マーケティング・広報領域における「実務」「意思決定」「事業成長」という3つの観点から、AI時代のマーケターに求められる役割と実践を掘り下げるセッションです。イベント全体像が見え始めた今、来場を検討する担当者・責任者層に向けて、より具体的な学びの内容をお伝えします。

追加公開したAI関連の注目3セッション

タイムテーブルを見る :https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/kaigi_group_forum2602/?utm_source=press&utm_medium=prtimes&utm_campaign=event_pr&utm_id=event_25121714

■ 実務編｜Google合同会社

2/18(水）15:35 ~ 16:05

【B11】Google の AI で加速する「共創」──ブランド成長を実現する YouTube クリエイターマーケティンググーグル合同会社 Head of Display, Video & Martech Solutions 須田 尚宏 氏

GoogleのAIとYouTubeの膨大なデータを活用し、勘や経験に頼らないクリエイターマーケティングの実践手法を解説。AndroidとVTuberのコラボレーション事例をもとに、特定の「界隈」で生まれた熱量をどのように分析・拡張し、ブランドリフトへとつなげたのかを紹介します。

■ 事業成長編｜Adyen Japan株式会社

2/17(火)14:35 ~ 15:05

【A2】決済データ×AIが解き明かす「個客」の真実と、LTVを最大化する統合コマース戦略Adyen Japan株式会社 営業統括本部 本部長 佐野 匠 氏

マーケティングの最終接点である「決済データ」とAIを起点に、オンライン・オフラインを横断した顧客理解を実現する手法を紹介。Unified CommerceによるLTV最大化に加え、AIエージェントが購買を代行する「Agentic Commerce」を見据えた次世代コマース戦略についても解説します。

Adyen Japan株式会社 カスタマーサクセス統括本部 アカウントマネージャー 長谷川 誠 氏

■ 意思決定編｜エクスペディアホールディングス株式会社／アンカー・ジャパン株式会社

2/18(水)10:30 ~ 11:45

【A7a】AI全盛時代に、CMOの価値を問い直すエクスペディアホールディングス株式会社 代表取締役 兼 エクスペディアグループ リテール 日本統括ディレクター 木村 奈津子 氏

AI活用が進む中で語られ始めている「CMO不要論」を切り口に、戦略・ブランド・組織・生活者理解を横断する意思決定者としてのCMOの役割を再定義。グローバル企業での実践経験をもとに、AI時代だからこそ求められるマーケティング責任者の価値に迫ります。

マーケター1年目の新人から責任者クラスまで、今後の自身の仕事の道しるべとなるセッションです。

アンカー・ジャパン株式会社 執行役員 マーケティング本部 本部長 加藤 ひと彩 氏

KAIGI GROUP フォーラムについて

マーケティング・広報を取り巻く環境は、デジタル化の進展、メディア環境の変化、企業に求められる説明責任の高度化などにより、年々複雑さを増しています。AIの進化は留まることを知らず、こうした状況下で、担当者・責任者には「戦略」と「現場実務」を横断的に捉え、意思決定につなげる視点が求められています。

「KAIGI GROUP フォーラム」は、業界・領域を超えた知見共有を通じて、参加者が自社のマーケ・広報活動を見直し、次の一手を考えるきっかけを提供することを目的としています。

開催概要

開催日時 ：2026年2月17日（火）/18日（水）10：00～18：00

会場 ：TODA HALL & CONFERENCE TOKYO

（JR東京駅 八重洲中央口より徒歩7分）

主催 ：株式会社宣伝会議

費用 ：無料（一部有料あり）

参加人数 ：1,000名以上予定

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

宣伝会議フォーラム事務局

E-mail：forum@sendenkaigi.com

受付時間：平日10:00～18:00（土日祝日は除く）