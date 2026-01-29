【ABCマート限定】全ての女性に「自分らしく履きたい」一足を。アディダス カジュアルスニーカー コレクション
ABCマートは、アディダスの人気レディースモデルを集めたカジュアルスニーカーコレクションを展開いたします。本コレクションでは、注目モデル「STREETTALK」「VL COURT BOLD」「TEKWEN」をラインナップし、全国のABC-MARTおよび公式オンラインストアにて販売いたします。
新ビジュアルには、モデルの谷川りさこさんと多田梨音さんを起用し、2人が持つそれぞれの個性を通して、スタイルも履き心地も妥協したくないすべての女性へ向けて、自分らしい一足が見つかるバリエーション豊かなシューズをご提案いたします。
●URL：https://www.abc-mart.net/shop/e/e0001097/
■谷川りさこさんと多田梨音さんが異なるスタイルで着こなす、6LOOK
今回のコレクションでは、フェミニンとハンサム、スポーティーとストリートといった様々なイメージを足元から演出できるラインナップを展開。ボリューム感のある厚底、スマートな印象の薄底、そして気負わず履けるスリッポンやロープロファイルまで、幅広いシルエットを採用。素材のコントラストやさりげない“甘さ”、抜け感を取り入れることで、リラックスした日常のなかに“今っぽさ”と“きちんと感”を添えるスタイリングを提案します。
今回のビジュアルでは、谷川りさこさんと多田梨音さんを起用。2人の持つ異なる個性を引き出すスタイリングを通じて、世代やシーンを問わず、すべての女性に寄り添う世界観を表現しました。谷川りさこさんは、持ち前の大人っぽいモードな雰囲気に合わせて、落ち着きの中にもトレンド感を抑えたスタイルを披露。
多田梨音さんはキュートな空気感を纏いながら、存在感のあるシューズで全体をのバランスを整えるカジュアルスタイルを披露しています。
■トレンドを取り入れたレトロデザイン！ アディダスの新定番スタイル
本コレクションは、トレンド要素やユニークさを取り入れつつも、
日常のあらゆるシーンでの使いやすさにこだわった設計が特徴です。
・STREETTALK：リラックスした履き心地とファッション性を両立。
・VL COURT BOLD：コーディネートの主役になる、トレンドの厚底ソール。
・TEKWEN：軽やかな足元を演出する薄底シルエット。
おしゃれも、歩きやすさも。
オンからオフまで、毎日を彩るお気に入りの一足が必ず見つかります。
■商品概要
商品名：STREETTALK
カラー：CORE/FTWR/FTWR、FTWR/FTWR/FTWR
サイズ：22.0cm~28.0cm（0.5cm刻み）
価格 ：7,700円（税込）
商品名：VL COURT BOLD
カラー：WOND/WOND/PINK、AURO/AURO/GUM5
サイズ：22.0cm~26.0cm（0.5cm刻み）
価格 ：8,800円（税込）
商品名：TEKWEN
カラー：IRON/CARB/GREY、FTWR/CORE/FTWR、
サイズ：22.5cm~26.0cm（0.5cm刻み）
価格 ：7,150円（税込）
商品名：TEKWEN LACE
カラー：FTWR/FTWR/CORE、CORE/FTWR/FTWR
サイズ：22.0cm~28.0cm（0.5cm刻み）
価格 ：7,700円（税込）
■出演者プロフィール
谷川 りさこ
雑誌「GINGER」のレギュラーモデルを始めandGIRL、CLASSY.など幅広く活躍し、モードもカジュアルも着こなす幅広い表現力で、同世代の女性を中心に多くの支持を集めている。
2014年10月クールCX 系連続ドラマ「ディア・シスター」で女優としてデビューを果たし、2018年11月Netflix配信(同年12月フジテレビ放送)の人気リアリティーショー「TERRACEHOUSE OPENING NEW DOORS」に出演。
趣味は韓国旅行、ヨガ、ピラティス、酵素浴、韓国美容、映画鑑賞。
多田 梨音
2008年6月7日生まれ(高校2年生)。大阪府出身。
JCミスコン 2022 ファイナリスト。
ABEMA「今日、好きになりました。夏休み 2025」参加でフォロワー急上昇！
「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」やCMも多数出演し、モデルなど幅広く活動している。
■会社概要
会社名：株式会社エービーシー・マート
代表者：野口実
所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号
麻布台ヒルズ森JPタワー48F
設立 ：1985年6月6日
事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造および販売
