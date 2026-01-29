【1/29より】「(製造業向け)省力化投資補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット


株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役:福井泰代)が運営する「助成金なう」では、


助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。




製造業の設備投資で「省力化投資補助金」を活用できるか、まず確認してみませんか？



工場現場では


・慢性的な人手不足


・熟練者依存の作業


・生産性向上の必要性


・自動化・ロボット導入の加速


といった課題が急速に深刻化しています。



そんな中、省人化・省力化設備の導入を支援する制度が「省力化投資補助金」です。



ただし申請では、単なる設備購入ではなく


・どの工程を省人化するのか


・生産性がどう改善するのか


・人手不足対策としての効果


といった“現場に即したストーリー設計”が重要になります。



助成金なうでは、まず「補助対象になるか」の整理から申請までサポート可能です。


お気軽にご相談ください。



