【1/29より】「(製造業向け)省力化投資補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

製造業の設備投資で「省力化投資補助金」を活用できるか、まず確認してみませんか？

工場現場では

・慢性的な人手不足

・熟練者依存の作業

・生産性向上の必要性

・自動化・ロボット導入の加速

といった課題が急速に深刻化しています。

そんな中、省人化・省力化設備の導入を支援する制度が「省力化投資補助金」です。

ただし申請では、単なる設備購入ではなく

・どの工程を省人化するのか

・生産性がどう改善するのか

・人手不足対策としての効果

といった“現場に即したストーリー設計”が重要になります。

助成金なうでは、まず「補助対象になるか」の整理から申請までサポート可能です。

お気軽にご相談ください。

▼製造業向け 無料相談はこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

▼無料セミナーを視聴する

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260107-1_form.php

▼サービス詳細はこちら

https://joseikin-now.jp/?page_id=79052

☆お問合せはこちら

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com