【1/29より】「(製造業向け)省力化投資補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役:福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
製造業の設備投資で「省力化投資補助金」を活用できるか、まず確認してみませんか？
工場現場では
・慢性的な人手不足
・熟練者依存の作業
・生産性向上の必要性
・自動化・ロボット導入の加速
といった課題が急速に深刻化しています。
そんな中、省人化・省力化設備の導入を支援する制度が「省力化投資補助金」です。
ただし申請では、単なる設備購入ではなく
・どの工程を省人化するのか
・生産性がどう改善するのか
・人手不足対策としての効果
といった“現場に即したストーリー設計”が重要になります。
助成金なうでは、まず「補助対象になるか」の整理から申請までサポート可能です。
お気軽にご相談ください。
