いつまでも歩き続けられる社会の実現を目指して、距骨サロンの新たな挑戦。2月10日を「距骨調整の日」と認定し、全国105店舗で足をケアする大規模キャンペーンを実施

「日本の健康寿命を10年延ばす」～距骨サロンの新たな挑戦！～

「日本の健康寿命を、10年延ばす。」をヴィジョンに掲げ、距骨を通じていつまでも歩き続けられる社会の実現を目指す一般社団法人日本距骨調整協会（本社：神奈川県横浜市、代表理事：志水 剛志、以下「距骨協会」）は、2月10日（フット）を「距骨調整の日」として、一般社団法人日本記念日協会（本社：長野県佐久市、代表理事：加瀬 清志）へ登録認定を完了したことをご報告いたします。

■距骨を「第二の骨盤」に。

距骨協会が発足した2016年は、「骨盤調整」が全盛の時代でした。それまで全く馴染みのなかった骨盤が、2000年頃からブームが加熱し、雑誌の特集や大手整体チェーンの看板メニューとして、またたく間に日本中に広がり、誰もが知るものとなりました。

確かに骨盤は「身体の中心」として、重要なアプローチであることは疑う余地もありません。しかし、高齢化社会を見据え「健康寿命」を考えたとき、本当に大切な「歩く土台」へのアプローチが足りていないことに強い懸念を感じていました。

私たちは、距骨を通じて足をケアする重要性を発信し続けながら、いつまでも歩き続けられる社会の実現を目指しています。そして、いつか距骨が「第二の骨盤」と言われるぐらい「足の健康の象徴」となることを夢見ています。

■日本の健康寿命を、10年延ばす。

発足から10年が経過し、足のことなら何でも相談できる「距骨サロン」は、おかげさまで全国105店舗で年間10万人以上が利用する「日本で最大規模」の足の専門サロンに成長いたしました。足の専門家を育成する「距骨スクール」は、昨年336人の受講者を輩出し、治療家やトレーナー、ヨガ、ピラティス、エステなど様々な分野に足の専門知識を普及させることができました。

これから、更に多くの方に距骨を通じて足への関心を高めていただくため、2月10日をフットの語呂にかけて「距骨調整の日」と認定し、全国で大規模な足をケアするキャンペーンを展開いたします。

2月を足をケアする月と位置付け、2月中に新規ご予約をいただいた方に大幅な割引をご用意いたしました。ぜひこの機会に「足が整う」新しい感覚をご体験ください。

