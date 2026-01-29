三井住友信託銀行株式会社

三井住友信託銀行株式会社が設置している「三井住友トラスト・資産のミライ研究所」（所長：丸岡 知夫）（以下、ミライ研）は、１万人（18歳～69歳）を対象とした独自アンケート調査を2025年1月に実施し、その分析結果を2026年1月に公開しました。

●手取りが増えても「消費を増やさない」

●手取りが増えても消費を増やさない最大の要因は、「漠然とした不安」

●若年層では、手取りが増えても消費を増やさない理由として、「漠然とした不安」のほか「資産形成に回す」と回答

●金融リテラシー度が高いほうが、手取り増を資産形成に回す意向が強い

１．手取りが増えても「消費を増やさない」

ミライ研が実施したアンケート調査の結果では、【図表１】のとおり、賃上げや減税で手取りが増えても「消費を増やさない」との回答が全体の７割を占めました。

【図表１】 手取りが増えたら消費を増やすか

（出所）特に出所を示していない場合、三井住友トラスト・資産のミライ研究所「住まいと資産形成に関する意識と実態調査」（2025年）

２．手取りが増えても消費を増やさない最大の要因は、「漠然とした不安」

手取りが増えても消費を増やさない理由を尋ねた結果が【図表２】です。

手取りが増えても消費を増やさない理由の１位に挙げられたのは「漠然とした不安」でした。

【図表２】 手取りが増えても消費を増やさない理由 ※複数回答可

＊手取りが増えても消費を増やさない人のみを集計

３．若年層では、手取りが増えても消費を増やさない理由として、「漠然とした不安」のほか「資産形成に回す」と回答

さらに、結果を年代別に集計したのが【図表３】です。

若年層では、「資産形成に活用するから」という回答が２位となりました。

【図表３】 手取りが増えても消費を増やさない理由（年代別） ※複数回答可

＊手取りが増えても消費を増やさない人のみを集計

４．金融リテラシー度が高いほうが、手取り増を資産形成に回す意向が強い

手取りが増えても消費を増やさない理由を金融リテラシー度別に比較すると、金融リテラシー度が高い人ほど「漠然とした不安」が少なく、「資産形成に活用する」・「現在の消費に満足している」が多くなっています。

特に、「資産形成に活用する」との回答は、金融リテラシーが高い場合に顕著に多くなります。

【図表４】 手取りが増えても消費を増やさない理由（金融リテラシー度別） ※複数回答可

＊18～59歳の有職者のうち、手取りが増えても消費を増やさない人のみを集計

（出所）三井住友トラスト・資産のミライ研究所「住まいと資産形成に関する意識と実態調査」（2025年）および三井住友トラスト・資産のミライ研究所「ファイナンシャル・ウェルビーイングと金融リテラシーに関する意識と実態調査」（2025年）をクロス分析して作成

◆本リリースのアンケート調査レポート

「住まいと資産形成に関する意識と実態調査」（2025年）より

手取りが増えたら消費を増やすか？

ミライ研のWebサイト（https://mirai.smtb.jp/category/report/3503/）に掲載しております。

この調査レポートをもとにしたコラムをミライ研のWebサイト（https://mirai.smtb.jp/category/column/3523/）に掲載しております。

【調査概要】

（１）調査名：「住まいと資産形成に関する意識と実態調査」（2025年）

（２）調査対象：全国の18～69歳 ただし関連業種（金融、調査、マスコミ、広告）従事者を除く

（３）調査方法：Webアンケート調査

（４）調査時期：2025年1月

（５）サンプルサイズ：11,435

