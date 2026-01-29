SmartPOSTを活用した「スマホで入場券」、北海道上富良野町が衆院選で実施

xID Inc.

マイナンバーカード・デジタルIDを活用した自治体支援を行うGovtechスタートアップ、xID（クロスアイディ）株式会社が提供するデジタル郵便サービス「SmartPOST（スマートポスト）」は、北海道上富良野町において、令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙における投票所入場券のデジタル通知に活用されました。

今回の衆院選は、解散から投票日までの期間が短く、全国的に投票所入場券の到着遅延が懸念されています。こうした状況を踏まえ、北海道上富良野町では投票所入場券を「スマホで入場券」として住民のスマートフォンへデジタル通知する対応を実施しました。

マイナンバーカードの利用を促進するとともに、住民の利便性向上や行政運営にかかる経費削減につながることが期待されます。

■SmartPOST活用背景

今回の衆議院議員総選挙は、解散から投票日までの期間が短いことから、全国の自治体で投票所入場券の発送・配達が期日前投票開始前に間に合わない見込みや遅延が発生する可能性が相次いで報じられています。

こうした状況を踏まえ、上富良野町では郵送に依存しない通知手段として、デジタル郵便サービス「SmartPOST」を活用し、投票所入場券を住民のスマートフォンへデジタル通知する対応を実施しました。住民はスマートフォン上で入場券を確認でき、紙の到着を待たずに投票所で提示することが可能となります。

■北海道上富良野町 選挙管理委員会 担当者コメント

今回の衆議院議員総選挙は、解散から投票日までの期間が短く、当町においても発送処理自体は予定どおり行えたものの、全戸への配送に時間を要し、投票所開設日までに完了しない状況となりました。

こうした中、SmartPOSTを活用することで、投票所開設日までに入場券を住民の皆さまへ通知することができ、住民の利便性向上に寄与することができたと考えています。



■「xID（クロスアイディ）アプリ」について

xIDアプリは、マイナンバーカードをかざして本人確認を行うことで、どなたでも無料でご利用いただけるデジタルIDアプリです。オンライン・対面を問わず、さまざまなシーンで安全かつ簡単に本人確認が行え、行政手続きや民間サービスにもひとつのIDでスムーズにアクセスできます。

現在、全国1,741自治体すべてで提供されている「引越しワンストップサービス（オンライン転出入届）」にも対応しており、日常生活における行政手続きをより便利にします。

サービスサイト：https://xid.inc/application/

「xID」の作成手順動画：https://youtu.be/mYx8FQ6WLgY

■SmartPOST（スマートポスト）について

SmartPOSTは、マイナンバーカードを活用して、自治体からの通知物を住民本人のスマートフォンに届けることができるデジタル郵便サービスです。

紙の郵送とデジタル通知を用途に応じて使い分けられる「送り分け」機能を備えており、自治体は既存の業務フローを大きく変更することなく、段階的なデジタル移行を実現できます。

住民はスマホ上で通知を受け取れるため、いつでも確認・保管・見返しが可能となり、利便性の向上にもつながります。

サービス詳細：https://xid.inc/smartpost/

■xID（クロスアイディ）株式会社について

xIDは、マイナンバーカードを活用したデジタルIDアプリ「xID（クロスアイディ）」や、行政通知をスマホで受け取れる「SmartPOST（スマートポスト）」などを展開するGovtechスタートアップです。

自治体や企業と連携しながら、本人確認や行政手続きのデジタル化を支援し、住民の利便性向上・行政業務の効率化・持続可能なデジタル社会の実現に貢献していきます。

所在地：東京都千代田区内幸町2丁目1-6 日比谷パークフロント19F

代表者：代表取締役CEO 日下 光

設立日：2012年5月

事業内容：マイナンバーカードに特化したデジタルIDソリューションを展開

コーポレートサイト：https://xid.inc/