²ÆìÀè¹ÔÈ¯Çä¡ª¥é¥¤¥Æ¥Ã¥¯¤¬¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¥Óー¥ë ¡ß ZIPPO¡×¥³¥é¥Ü¥é¥¤¥¿ー¤ò²Æì¸©Æâ¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¤ÇÈÎÇä³«»Ï
¥é¥¤¥¿ー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿µÊ±ì¶ñ¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Æ¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§×¢ÅÄÂóÏº¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢²Æì¤Î¿Íµ¤¥Óー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¥Óー¥ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¸ÂÄêZIPPO¡ÊÁ´8¼ïÎà¡Ë¤ò¡¢Á´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤Æ²Æì¸©Æâ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ³ÆÅ¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó8¼ïÎà¤òÈÎÇä³«»Ï¡ª²ÆìÅÚ»º¤Î¿·ÄêÈÖ¤Ë
²Æì¤Î¿Íµ¤¥Óー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¥Óー¥ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎZIPPO¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥ß¥ó¥µーÊÁ¤ä¼é¤ê¿À¤Ç¤¢¤ë¥·ー¥µー¡¢²Æì¤ÎÌë¤òºÌ¤ë¥ª¥ê¥ª¥ó¥Óー¥ë¤ÎÄóÅô¤Ê¤É¡¢Á´8¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀºåÌ¤Ê¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°²Ã¹©¡ÊÄ¦¤ê¹þ¤ß¡Ë¤ä¡¢È¯¿§¤ÎÎÉ¤¤¥Õ¥ë¥«¥éー¥×¥ê¥ó¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢²Æì¤Î¶õµ¤´¶¤È¥ª¥ê¥ª¥ó¥Óー¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¿·ÉÊ¾õÂÖ¤Ç¥ª¥¤¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤ÆÈô¹Ôµ¡¤Ç»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ ¡Ê¢¨¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÊÌÅÓZIPPO¥ª¥¤¥ë¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´¼«¿È¤ÇÃíÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
»È¤¤¼Î¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö°ìÀ¸¤â¤Î¡×¤Î¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤ËÄ¹¤¯¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£²ÆìÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ORION_SHISA
ORION_LOGO
ORION_OKINAWA_Y
ORION_OKINAWA_W
ORION_DRAFTBEER
ORION_CAN_NV
ORION_MINSAH
ORION_CHOCHIN
ORION_SHISAÎ¢ÌÌ
¡Ê¶ä¥¤¥Ö¥·¡Ë
ORION_LOGOÎ¢ÌÌ
¡Ê¥Ë¥Ã¥±¥ë¡Ë
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÇØ·Ê
¥é¥¤¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤«¤é80Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥¿ー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿µÊ±ì¶ñ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿Ï·ÊÞ¥é¥¤¥¿ー¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²Æì¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖLB CAFE¡×ÆáÇÆ¹ñºÝÄÌ¤êÅ¹¡¢µÜ¸ÅÅç¤Î´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¥Û¥Æ¥ë¡ÖHOTEL LOCAL BASE¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢²Æì¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ë¥ª¥ê¥ª¥ó¥Óー¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ë¡Ö²Æì¤Î¿·¤¿¤Ê¾ÝÄ§¡×¤È¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ´ë²è¡¦À½Â¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Æ¥Ã¥¯¤Ïº£¸å¤â¡¢¡ÖÁÏÂ¤¤ÈÄ©Àï¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡È²Ð¡É¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤Èµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤è¤êË¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¾¦ÉÊ¡¦ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ³µÍ×
ËÜÂÎ²Á³Ê¡§³Æ10,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
À½Â¤¸µ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Æ¥Ã¥¯
¶¦ÄÌ»ÅÍÍ¡§ Î¾ÌÌ²Ã¹©¡ÊÎ¢ÌÌ¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥ª¥ó¥Óー¥ë¤ÎC¥Þー¥¯¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°Æþ¤ê¡Ë
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡§
¡¦ORION_SHISA
¡¦ORION_LOGO
¡¦ORION_OKINAWA_Y
¡¦ORION_OKINAWA_W
¡¦ORION_DRAFTBEER
¡¦ORION_CAN_NV
¡¦ORION_MINSAH
¡¦ORION_CHOCHIN
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ ²Æì¸©Æâ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ³ÆÅ¹¡¡¢¨½ç¼¡Á´¹ñ¤ËÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤ò³ÈÂçÍ½Äê
¥é¥¤¥Æ¥Ã¥¯¤ÎµÜ¸ÅÅç¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
²Æì¸©¤ÎµÜ¸ÅÅç¤Ï¡¢»ÍÊý¤òÈþ¤·¤¤³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊÅç¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅç¤Ë¡¢ÂçÎÌ¤ÎÉºÎ®¤´¤ß¤¬Î®¤ìÃå¤¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿¼¹ï¤Ê´Ä¶²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¥é¥¤¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òºï¸º¤·¤Æ¤¤¤¯ÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢2019Ç¯¤«¤é²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Î¡ÖHOTEL LOCAL BASE¡×¤òµòÅÀ¤Ë¡¢À¸»ºÎÌ¤ÈÆ±ÎÌ°Ê¾å¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤Î²ó¼ý¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤ÈÏ¢·È¤·¤¿³èÆ°¤ä´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿³¤¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£»ö¶È¤Ê¤É¡¢´Ä¶²þÁ±³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HOTEL LOCAL BASE³µÍ×
½»½ê¡§¢©906-0012 ²Æì¸©µÜ¸ÅÅç»ÔÊ¿ÎÉÀ¾Î¤1886-1
µÜ¸Å¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó8Ê¬
»Ô³¹ÃÏ¤Þ¤Ç¼Ö¤ÇÌó15Ê¬
Í¿ÆáÇÆÁ°ÉÍ¥Óー¥Á¤Þ¤Ç¼Ö¤ÇÌó15Ê¬
URL¡§https://hotellocalbase.com
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Æ¥Ã¥¯²ñ¼Ò³µÍ×
¥é¥¤¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤«¤é80Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥¿ー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿µÊ±ì¶ñ¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿Ï·ÊÞ¤Î¥é¥¤¥¿ー¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£»þÂå¤ÎÀè¤ò¹Ô¤¯ÁÏÂ¤¤ÈÄ©Àï¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤È´Ä¶¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ç¼Ò²ñ¤ò¾È¤é¤·Â³¤±¤ëÅô¤ê¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¯¡¢¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Æ¥Ã¥¯
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð¶¶£²ÃúÌÜ£±£³－£¹
ÂåÉ½¼Ô¡§×¢ÅÄÂóÏº
ÁÏ¶È¡§¾¼ÏÂ12Ç¯¡Ê1937Ç¯¡Ë
ÀßÎ©¡§¾¼ÏÂ29Ç¯¡Ê1954Ç¯¡Ë
URL¡§https://www.lightec-inc.jp/