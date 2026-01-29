食だけじゃない！多彩なステージ企画や新グッズで楽しむ「冬のさつまいも博」の5日間。

株式会社頼人

さつまいも博実行委員会（代表：石原健司、東京都新宿区西新宿7-7-26）では、2月11日（水・祝）から開催の『冬のさつまいも博2026』におきまして、会場ではフード販売以外にも、この期間中しか見ることができないスペシャルステージや、この会場でしか販売しない新作のオリジナルグッズをご用意しましたので、ご紹介します。

◇◇◇会場でしか楽しめない！イベントを盛り上げるスペシャルステージ！！◇◇◇

毎回さまざまなゲストが登場し、トークや歌、ダンス、クイズなどで会場を盛り上げる「さつまいも博」のステージ。「冬のさつまいも博2026」もあらゆるジャンルからバラエティに富んだ多彩なゲストが登場しますので、お楽しみに♪ここでは一部を紹介します！

【さまざまなジャンルのゲストが登場！】

MusclePotato presents

小橋建太の剛腕トーク

2月11日（水・祝）12：15～12：45

さつまいも博応援隊長の小橋建太さんが初日から登場！ステージでは、アーティストとして、そして農家としても活躍する「nobodyknows＋」ノリ・ダ・ファンキー・シビレサスさんをお迎えし、サツマイモについての深くてためになる“剛腕トーク”を行います！

※ステージの最後には、希望者の方一名に小橋建太さんから【幸せを呼ぶチョップ】をプレゼント！我こそはという方はぜひステージにお集まりください！

浜内千波先生の

スペシャルクッキングステージ

2月11日（水・祝）13：45～14：30

料理研究家 浜内千波先生をお招きし、「明日からご家庭でできる料理」をテーマに、さつまいもを使ったレシピ2品をステージで実演します。MCは、芋の女神 鈴木絢子さん。クッキングと共に、お二人の楽しくてためになるトークも必見です！

青山なぎさの勝手にIMO協会ステージ

2月12日（木）16：10～16：40

さつまいも大好き声優で、さつまいも博ボイスアンバサダーの青山なぎささんが今回も登場！毎回様々な企画で楽しませてくれる青山さん。本ステージは何が繰り広げられるでしょうか！？お楽しみに♪

さつまいも美容家・鈴木絢子「芋の女神ステージ」

2月13日（金）11：00～11：40

「トーク＆クイズ「さつまいもと健康」

2月14日（土）15：30～16：10

「トーク＆クイズ「さつまいもと美容」

それぞれゲストをお招きし、さつまいもと健康・美容について語り合うトークステージです。素敵なプレゼントが当たるクイズ大会も開催します。参加賞もありますので是非チャレンジしてみてくださいね！

ばってん少女隊スペシャルトークステージ

2月1３日（金）16：10～16：40

ばってん少女隊の希山さん、春乃さん、蒼井さんが「夏のさつまいも博2025」に続き、「冬のさつまいも博2026」に登場！さつまいも博では人気企画の【利き焼き芋対決！】をメンバー対抗で実施します！何問当てられるのか、一緒に応援しましょう！

【キッズも楽しいステージも！】

わくわくキッズサイエンスワークショップ

2月11日（水・祝）15：00～15：40

キッズに大人気のサツマイモを使ったサイエンスワークショップを行います。さつまいもで色の水が変わる？カラフル実験を行います。

※実験に参加するには参加整理券が必要です。

わくわくキッズサイエンスショー

2月15日（日）10：45～11：25

サツマイモを使った人気のサイエンスショーを行います。ステージお近くでご観覧ください！

利き焼き芋選手権forKIDS

2月14日（土）10：30～11：00／2月15日（日）12：30～13：00

人気企画「利き焼き芋選手権」、この冬はキッズ大会として登場します！美味しい焼き芋を食べて、品種を当てるゲームに取り組むキッズたちを一緒に応援しませんか？

◇◇◇会場でしか買えない！さつまいも博オリジナルグッズ、新作も登場！◇◇◇

人気のさつまいも博公式キャラクター・おさつ隊長グッズをはじめ、今回も新作を多数ラインナップ！この会場でしか買うことができない超レアな商品、ぜひ会場でお求めください！

【さつまいも博オリジナルグッズ 2026冬・新ラインナップ】

さつまいもポーチ

2500円

焼き芋イヤリング

1500円

スマホグリップ

800円

缶バッジ ホログラム

600円

缶バッジ（おさつ隊長／さつまいも品種）

300円

アクリルキーホルダー

（ふたいろ♪モンブラン）

500円

来場者人気投票で5度、部門一位を獲得し、殿堂メニューとなった「ふたいろ♪モンブラン」を

アクリルキーホルダーに！数量限定販売です。

アクリルキーホルダー

（おさつ隊長新ポーズ）

500円

「焼き芋 全18芋食べ比べ審査チケット」好評販売中！

2月2日までは先行特別価格で販売中！

https://www.c-value.jp/projects/risin002

予定販売数は残りわずかです！お急ぎください。

「冬のさつまいも博2026」ホームページ公開中！

登場する300品以上の全メニューも公開しています！

冬のさつまいも博公式ホームページ

https://imohaku.com/2026winter/

【全国やきいもグランプリ 出店店舗】

&potato(R)

OIMOcafe

sweet＆healthy SAZANKA

THE IMOMITSU

おいもや 農家の台所(東京都羽村市)

大牟田・由布院はにぽて

尾張芋屋 芋吉

倉敷芋屋 蜜の月

小江戸川越 芋福堂

五島商店 佐藤の芋屋

千葉芋屋 芝山農園

超蜜やきいもpukupuku

壺やきいも道場（向島芋笑×ダルマヤ商店)

壺焼き芋 なべちゃん

日比焼き芋 HIBIYAKIIMO Tokyo

ふるさと工房

蜜芋処～えんむすび～

焼き芋スイーツ ほっこり芋

（順不同）

-グランプリ殿堂入り店舗-

神戸芋屋 志のもと（全国やきいもグランプリ 投票対象外）

【さつまいもスイーツ・フード 出店店舗】

BUTTER CREPE LAB.

N4.5

芋ばっかりの専門店IMOBAKKA

うなぎいもストア

おいも日和

薩摩芋・干し芋生産 照沼

日曜市のいも天

パイ専門店 pie,guruguru

干しの屋ポップアップストア

らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ

浪漫焼き芋 芋の巣

Meg's Kitchen（店舗都合により出店キャンセルとなりました）

（順不同）

一般入場券・先行入場券も好評販売中！

詳細は公式ホームページをご確認ください！

▼冬のさつまいも博2026公式ホームページ

https://imohaku.com/2026winter/#ticket

【冬のさつまいも博2026 開催概要】

名 称：「冬のさつまいも博2026」

開催日時：2026年2月11日（水・祝）～15日（日）10:00～18:00 ※最終日は17:30まで

会場：幕張メッセ ホール3

会場アクセス：最寄り駅・JR京葉線「海浜幕張駅」 より徒歩約5分

■主催・運営：さつまいも博実行委員会 ■特別協力：千葉県

■後援：農林水産省／茨城県／徳島県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／千葉市／香取市／行方市／鹿屋市／国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

公式HP : https://imohaku.com/2026winter/

公式Instagram : https://www.instagram.com/satsumaimohaku/

公式X : https://twitter.com/satsumaimohaku

公式LINE：https://lin.ee/PEu0aka

