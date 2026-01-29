Candlelight(R)：このバレンタイン、音楽で想いを贈る

Kzemos Japan合同会社

名古屋、2026年1月 -

ライブコンサートシリーズ「Candlelight(R)」を手がけるFeverは、バレンタインデーに向けて、想いを共有するための音楽体験「Candlelight(R)：バレンタインデースペシャル」を名古屋にて開催します。

本公演では、時代を超えて愛されるラブソングや映画音楽の名曲を、キャンドルライトに照らされた親密な空間で弦楽四重奏が演奏します。

プログラムには、映画『アラジン』より “A Whole New World”、映画『美女と野獣’メインテーマ、“輝く未来”（映画『塔の上のラプンツェル』）、映画『ライオン・キング』より“Can You Feel The Love Tonight”、映画『世界一キライなあなたに』 “Photograph”、映画『ボディガード』“I Will Always Love You”、映画『アリー／スター誕生』“Shallow” など、世代を超えて愛される名曲をラインナップ。

大切な人と“時間”と“記憶”を分かち合う、心に残る音楽体験をお届けします。

「Candlelight(R)：バレンタインデースペシャル」は、世界中で新たなバレンタインの定番として親しまれており、東京、大阪、高知など、地域内の他都市でもお楽しみいただけます。このシリーズは、個性ある会場で才能あふれる地元のミュージシャンが演奏することでも知られており、息をのむキャンドルライトの中で、大切な人と特別な時間を共有する、忘れられないバレンタイン体験を提供します。



開催概要・チケット情報

公演名：Candlelight(R) バレンタインデースペシャル

日時：2026年2月13日（金）開演予定 18:15

会場：名古屋能楽堂

料金：\5,100～（ゾーン指定）

購入ページ：Fever公式サイト(https://feverup.com/m/281507)

※価格はチケット種類や座席ゾーンにより変わります。

詳しい情報はこちら：Candlelight(R) 公式サイト(https://candlelightexperience.com/ja/)

体験イメージ画像のダウンロードはこちら：ダウンロードページ(https://newsroom.feverup.com/ja-JP/assets/235168/)

Candlelight(R)について

Candlelight(R)はFeverがプロデュースしている、文化へのアクセスを民主化することを目的とし、より多くの方にクラシック音楽を身近に感じていただけるようデザインされたライブコンサートシリーズです。これまでにないユニークな音楽体験を可能にした形式で、幅広い嗜好に応える多種多様なプログラムをご用意しております。数千本のキャンドルに照らされた象徴的な会場で、現地の才能あるミュージシャンによる演奏が、没入感のある親密で幻想的な空間を生み出します。普段あまりクラシック音楽を触れる機会のないお客様も含め、幅広い層の方々に音楽の世界観に浸っていただける特別な時間をご提供します。ヴィヴァルディやモーツアルト、ショパンなどのクラシックの巨匠の名曲をはじめ、久石譲の名曲の楽曲、ファンタジー映画作品のサウンドトラック、エド・シーランをはじめとする人気アーティストのヒットソングへのトリビュートなど、幅広いジャンルをお楽しみいただけます。Candlelightは、世界40か国以上で数百万人のお客様に感動を届けてきました。

Feverについて

Feverは、世界最大級のカルチャー＆ライブエンターテインメントプラットフォームとして、昨年だけでも40か国以上で3億人を超える人々に最高の体験をお届けしました。

現代社会における「カルチャーとエンターテインメントへのアクセスをより民主化する』、つまりより多くの方に身近に感じていただくという使命のもと、Feverでは、没入型展示やスポーツ、インタラクティブな演劇、コンサート、フェスティバルに至るまで、世界中の多彩でユニークな体験やイベントでお客様を提案するしています。また、パートナー企業へはデータとテクノロジーを活用し、世界中で新たな体験を開発・拡大できるようサポートしています。