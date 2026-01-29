日本を代表する11社の経営トップが集結！GCNJコレクティブ・アクション2030「GCNJサミット2026」を1月27日に開催

一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン

一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(所在地：東京都渋谷区、代表理事：磯崎功典、以下GCNJ)は2026年1月27日（火）に、会員企業・団体による「GCNJサミット2026 -Fairness at work and home-（以下、GCNJサミット2026）」を国連大学本部ビルにて開催しました。働き方の公平性を阻害する２つの課題「働く時間と場所の制約」と「家庭内の性別役割分担」にフォーカスし、解決に向けて企業が共同で行動する取り組みであり、キックオフ会合から1年を経て、2度目のサミット開催となります。



GCNJサミット2026では、GCNJが掲げた「公平な働き方」の実現に賛同・アクションプラン宣言を行った41社の企業の中から、11社の経営トップ自らが出席して意見交換や事例発表に参加しました。また、厚生労働省の「共育（トモイク）プロジェクト」と親和性が高いことから、厚生労働省の後援をいただいての実施となりました。

GCNJサミット2026は、GCNJ会員が協働し、大きなインパクトを生み出して社会課題解決を目指す「GCNJコレクティブ・アクション2030」の取り組みのひとつです。「公平な働き方」を追求する分野では「GCNJサミット2025～Social Change by Equity～」に続き2回目の開催で、当日は会員企業・団体から、会場112名とオンライン318名、計430名の参加がありました。

GCNJの磯崎代表理事の主催者挨拶に始まり、第1部では公平な働き方部会の座長を務める本島なおみ理事から直近1年の活動報告と、東京大学大学院経済学研究科教授 山口慎太郎氏の講演『長時間労働に依存する組織は、なぜ競争力を失うのか― 「長く働ける人」を前提にしない組織設計』を行いました。第2部では賛同企業を代表してdentsu Japan CEO 兼 株式会社電通 代表取締役 社長執行役員 佐野傑氏による発表『dentsu Japanの「全員活躍」の取り組み』を実施。また、共働き世帯と企業経営の支援に豊富な知見をお持ちの株式会社羽生プロ代表 羽生祥子氏のモデレートのもと、経営トップ同士の力強い議論が交わされました。

基調講演風景

【概要】

イベント名：GCNJコレクティブ・アクション2030「GCNJサミット2026 -Fairness at work and home-」

日時：2026年1月27日（火）14:30-17:00

会場：東京都渋谷区神宮前5-53-70 国連大学本部ビル

参加人数：430名（会場112名、オンライン318名）

GCNJでは今後も「誰一人取り残さないサステナブルな社会」を目指し、会員企業・団体の皆さまの輪を広げ、課題解決に取り組んでまいります。

■「GCNJサミット2026」経営トップ出席企業 (11社、五十音順)

岩瀬コスファ株式会社、花王株式会社、キリンホールディングス株式会社、KDDI株式会社、株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント、清水建設株式会社、住友化学株式会社、株式会社セブン＆アイ・ホールディングス、dentsu Japan (株式会社電通グループ）、株式会社BREXA Holdings、三菱電機株式会社

■GCNJコレクティブ・アクション2030「公平な働き方」賛同企業（41社、五十音順）

アスクル株式会社、岩瀬コスファ株式会社、ANAホールディングス株式会社、株式会社エコリング、株式会社NTTデータグループ、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社、花王株式会社、キッコーマン株式会社、キリンホールディングス株式会社、株式会社クレアン、KDDI株式会社、株式会社SAKURUG、株式会社サンゲツ、株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント、株式会社JTB、株式会社 資生堂、清水建設株式会社、スパイスファクトリー株式会社、住友化学株式会社、住友林業株式会社、積水ハウス株式会社、株式会社セブン＆アイ・ホールディングス、ソフトバンク株式会社、太陽化学株式会社、株式会社大和証券グループ本社、株式会社電通グループ、株式会社東芝、日本電気株式会社、日本郵船株式会社、株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング、BIPROGY株式会社、株式会社BREXA Holdings、株式会社ポーラ・オルビスホールディングス、マブチモーター株式会社、美津濃株式会社、三井住友トラストグループ株式会社、三菱ケミカルグループ株式会社、三菱電機株式会社、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ、株式会社明電舎、株式会社りそなホールディングス

【一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ: Global Compact Network Japan）について】

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(GCNJ)は、国際社会が持続可能な成長を実現するための世界的な枠組みである「国連グローバル・コンパクト」のカントリー・ネットワークとして2003年12月に発足。人権、労働、環境、腐敗防止の４分野における国連グローバル・コンパクト10原則の実践と、サステナビリティ、SDGsの経営への浸透を民間企業や団体に推進しています。2026年1月現在、会員数は675を数え、会員の皆様と共に、責任ある創造的なリーダーシップを発揮していくことを目指しています。

■グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン サイト

https://www.ungcjn.org/

【「GCNJ コレクティブ・アクション2030」とは】

「GCNJ コレクティブ・アクション2030」は、国連グローバル・コンパクト4分野10 原則及び国連グローバル・コンパクト本部による戦略をベースに、カントリー・ネットワークであるGCNJが日本における優先課題を定めたものです。GCNJ会員が力を結集してより大きなインパクトを生み出し、課題解決を目指すことを主眼としています。

GCNJでは、日本における公平な働き方に関して、目指す姿とこれに対する2つの課題を以下のように設定しています。

▼目指す姿

一人ひとりの強みや個性が最大限発揮され、誰もがWell-beingを実感できる社会にする

▼2つの課題

I:働く場所・時間に制約のある社員が公平に力を発揮できる環境を整える

II:性別を問わず、誰もが当事者として家事・育児・介護に参画する環境を整える

一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン

広報 石田、高橋

PR@ungcjn.org