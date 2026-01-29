「PeopleX AI面接」及び「PeopleX AIロープレ」、「SOC2 Type1保証報告書」を取得

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、当社が提供する対話型AIサービス「PeopleX AI面接」及び「PeopleX AIロープレ」におけるセキュリティ体制が独立した監査人により評価された結果、2026年1月28日付で、グローバル市場においてセキュリティ信頼性の指標として広く利用されている「SOC2 Type1保証報告書」（※）を取得いたしました。今後、本報告書により、両サービスのセキュリティ体制が国際的にも広く信頼されている規準に基づき適切に整備されていることをご確認いただくことが可能となります。

※ SOC2（System and Organization Control 2）保証報告書：米国公認会計士協会（AICPA）が定めるTrustサービス規準（TSC）および Description Criteria for a Description of a Service Organization’s System（DC200）に基づき、サービス提供事業者の内部統制の整備・運用状況と記述書の記載内容について、独立した監査人が検証し、その結果を報告するレポート。

「SOC2 保証報告書」取得の背景・概要

背景

当社は、「地球上で働くすべての人への支援を通して成功に導く（ピープルサクセス）」をパーパスに掲げ、採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する総合ソリューションカンパニーです。対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」、対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」など、AIを活用したプロダクト開発・サービス運営を行っています。

導入企業の機密情報や個人情報などを扱うサービスを提供する立場として、当社はこれまでも、強固なセキュリティ体制の構築に努めてまいりました。その一環として、すでにISMS認証（国際標準の情報セキュリティマネジメントシステム認証）を取得しており、さらにこの度、新たに「SOC2 Type1 保証報告書」を取得いたしました。

概要

本報告書では、独立した監査人により、「PeopleX AI面接」「PeopleX AIロープレ」が、AICPAの定めるTrustサービス規準における「セキュリティ」に関する規準を満たすよう内部統制が適切に整備されていることが確認されました。

- 対象サービス： 「PeopleX AI面接」「PeopleX AIロープレ」- カテゴリー： 「セキュリティ」- 報告書タイプ： SOC2 Type1- 基準日： 2025年12月31日

これにより、第三者による客観的な視点で、「PeopleX AI面接」「PeopleX AIロープレ」の情報セキュリティ体制について証明することが可能となりました。お取引先やパートナー企業における導入時の検討過程においても、より円滑かつ効率的に各サービスの体制をご確認いただき、一層安心してご利用いただくことができるようになります。

今後の展望

今回報告書を取得した2サービス以外についても、同様の取組を進めてまいります。また、「SOC2 保証報告書」には、特定の基準日時点における整備状況の適切性を示す「Type1」と、一定期間における適切性・有効性を示す「Type2」の2種類があります。今後、さらに安心・信頼して当社サービスをご利用いただけるよう、「SOC2 Type2保証報告書」の取得も見据え、引き続き万全のセキュリティ体制をとりながらサービスの開発・提供を行ってまいります。

「PeopleX AI面接」について

「候補者に寄り添う、対話型AI面接官」が特長のAI面接サービスで、公平・客観的な面接機会の提供、公正な採用選考の実現に寄与します。応募者は24時間いつでもどこからでも面接を受けることができ、企業は、より多くの面接の実施と面接対応の工数削減を同時に実現することができます。また、新卒採用・中途採用、パート・アルバイト採用と、幅広い採用目的のほか、社内の面談等にも対応することが可能です。

「PeopleX AIロープレ」について

AIトレーナーを相手に、「営業担当として商談の練習」や「部下との1on1の練習」など、様々な内容・設定のロールプレイングをワンツールで行うことが可能なサービスです。時間や場所を問わず個人のペースで実践的な練習ができ、育成コストの低減につながるほか、練習後はAIが公正な評価を行うことで、納得感のある成長を支援します。

