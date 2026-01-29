嗅ぐだけでスッキリ！ SUKKILIST［スッキリスト］新発売

株式会社サロメ

SUKKILIST[スッキリスト］は嗅ぐだけでスッキリするアロマグッズです。

メンソールやハーブが調合されていて、リフレッシュ・気分転換に最適です。

カロリーも気にすることなく、手軽にお楽しみ頂けます。

商品の説明

【ご使用方法】蓋を開けて鼻の近くで嗅いでください。使用後はしっかりと蓋を閉めてください。

【ご使用上の注意】妊娠中の方やお子様は使用しないでください。刺激が強いため直接鼻の中に入れての使用はお控えください。鼻炎を発症している時やアレルギーや呼吸器系疾患のある方は使用を控えてください。ずっと嗅ぎ続けるなどの過度な使用はお控えください。リフレッシュしたい時など、一日数回の使用が目安です。直射日光や高温下での保管は避け、涼しいところで保管してください。香りが薄くなった、変わったと感じたら新しい品物と交換してください。保管状態が悪かったり、蓋をしっかりと閉めないと香りの変化が早まります。分解して身体に塗る、口から吸い込む、内服するなどの嗅ぐ以外の行為はお止めください。本品は医薬品ではありません。

【主成分】メンソール、ユーカリオイル 【日本製】調合・充填工程：日本 容器：中国

【製造者】株式会社サロメ

突き抜ける衝撃の清涼感、クリアで爽快なメンソール。ナチュラルなハーブがほのかに香る、鼻抜けの良い清涼感重視の構成です。余計な香りを極力抑えた、極上のスッキリ感をお楽しみください。キャッチーで親しみやすい鮮烈なレモンハーブの香り。しっかりと香りながらクリアな清涼感も感じられる、バランスに優れた構成です。普段から味付きのミントタブレットに慣れている方などは、こちらのレモンメンソールの香りがオススメです。メンソール レモンメンソール セットメンソール2個セットレモンメンソール2個セット

