TechTrain、経験豊富なエンジニアに ″技術″ も ″キャリア″ も、いつでも気軽に相談できる新サービス、TechTrain 1on1 を公開。

「テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに。」を掲げるTechTrain（運営：株式会社TechBowl／本社：東京都千代田区／代表取締役CEO：小澤 政生、以下 TechTrain）は、経験豊富なエンジニアに "技術" も "キャリア" も、いつでも気軽に相談できる新サービス、TechTrain 1on1 を公開しました。

本リリースでは、相談相手の検索から日程調整、決済までをスムーズに進めることができる新機能を搭載。「今、聞きたい」タイミングで第一線のプロへ相談できる体験を提供します。

■リリースの背景と狙い

ITエンジニアの成長過程では、「技術的な壁」や「キャリアの迷い」が生まれます。一方で、社外の有識者やロールモデルに個別で相談できる機会は限られがちです。

TechTrainはこれまでもメンタリング機能を提供してきましたが、今後の機能拡張と、ユーザー体験のさらなる向上を目的に、サービス設計を抜本的に見直し、今回の 1on1 機能を開発しました。

「TechTrain 1on1」は、誰もが迷わず、必要なタイミングでプロフェッショナルへアクセスできる環境を提供します。

■「TechTrain 1on1」の特徴

ITエンジニアが抱える課題に対し、第一線のプロが30分で“解決の糸口”を提示します。

特徴1：多様なバックグラウンドを持つメンター陣

CTO、VPoEをはじめとする経験豊富で教育熱心なIT人材がメンターとして登録しています。ただ技術力が高いのではなく、事業と技術・組織づくりなどの経験が豊富な方に集まってもらっています。普段は接点を持ちにくいさまざまな技術のプロフェッショナルに直接相談できます。

特徴2：直感的で迷いにくい予約体験

UI/UXをゼロベースで再設計。相談相手の検索から日程調整、決済までの流れを整理し、「今聞きたい」というタイミングを逃しにくい体験へ改善しました。

特徴3：コードレビューからキャリア相談まで幅広く対応

アーキテクチャ相談、コードレビューなどの技術課題に加え、転職相談や中長期のキャリア設計まで幅広いテーマに対応。エンジニアの実務と意思決定を支援します。

■料金改定について

「TechTrain 1on1」の提供開始に伴い、提供体験の刷新およびサービス運用体制の見直しを踏まえて、新しい料金体型を設定しました。

1on1 料金：5,500円（税込）/ 1回 (30分)

提供開始日：2026年1月27日（火）

■利用開始方法

TechTrainの公式サイトよりログイン、または新規登録（無料）を行い、「TechTrain 1on1」より面談を予約してください。



https://techtrain.dev/

■今後の展望

今回の「TechTrain 1on1」の提供は、今後の機能拡張を見据えたプラットフォーム基盤の強化でもあります。

今後は本基盤を活用し、ユーザー、メンターの職種や相談内容の幅を広げるとともに、企業における育成課題にも寄与するエコシステムの構築を目指してまいります。

⬛︎ TechTrain について

テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに。

2019年5月にサービスを開始。全国各地のエンジニアにご利用いただき、開始から6年でユーザー数12,000名を突破。現在70社150名を超えるITエンジニアが、メンターとして実務に基づいた開発手法をアドバイスしています。

法人向け

TechTrain 企業研修(https://business.techtrain.dev/#training)

エンジニア職の方はもちろん、営業、マーケティングなどさまざまな職種の方に向けたITスキル研修を提供するサービスです。

TechTrain 技術支援(https://business.techtrain.dev/#techsupport)

弁護士、社労士、主治医のように、経営者のITに関するお困りごとをいつでも相談できる、ITスペシャリスト。IT技術に深く精通した技術者たちが貴社の技術課題に “バンソウ” するDX支援サービスです。

TechTrain 採用支援(https://business.techtrain.dev/#hr)

エンジニアを採用したい組織の皆様を強力にご支援するサービスです。エンジニアに寄り添ってきたからこそできる、現場のエンジニアが「この人いいですね」と唸る採用を実現します。

TechTrain 学校支援(https://education.techtrain.dev/)

大学、専門学校、高等専門学校を中心に、学校教育と並行してご利用いただく学習・就職支援サービスです。

個人向け

TechTrain(https://service.techtrain.dev)

ITスキルを身につけたい方、IT業界でキャリアを構築したい方のために、成長機会と活躍機会を提供する学びとキャリアの支援プラットフォームサービスです。CxO、VPoX、シニアクラスのエンジニア・PM・デザイナーのメンターが150名以上在籍。プロダクト作りのプロたちのナレッジから作られた学びのコンテンツから、キャリア支援サービス、またそんな一流の人材とのメンタリングサービスを提供しています。

株式会社 TechBowl

社 名 ： 株式会社TechBowl

代 表 ： 小澤 政生

設立日 ： 2018年10月

資本金 ： 100,000,000円 (資本準備金含む)

事業内容： インターネットサービス業

所在地 ： 東京都千代田区神田神保町2-32-5 神保町フロント4F

HP ： https://techbowl.co.jp/

