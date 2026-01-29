消費者が選んだ“偏愛企業”100社を発表

株式会社Asobica

顧客のホンネデータを収集/分析するプラットフォーム「coorum（コーラム）」を運営する株式会社Asobica（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：今田孝哉）は、2025年11月に1,030名の消費者を対象に行った物価高騰下における「企業やブランドに対する『推し消費 ※1』」調査で判明した「推し企業ランキング」において、投票数が1-2票と少ないものの、「その1人にとっては代え難い存在」である企業群を「消費者が選んだ“偏愛企業”100社」として選出いたしました。

※1 本調査における「推し」とは、対象に対して「新商品はチェックしている」「発信情報はついつい見てしまう」「SNSをフォローしている」「家族や友人にお勧めしたことがある」といった行動と定義しています。

調査背景

近年、記録的な物価高が続き、消費者の節約志向・買い控えが強まるなか、消費活性のドライバーとして「推し活消費」が注目されていることからヒントを受け、2025年11月に1,030名の消費者を対象として、物価高でも選ばれる企業の特性について調査をいたしました。

本リリースでは、上記調査の中で明らかになった消費者の具体的な「推し企業ランキング」の中から、得票数がわずか1～2票の少数回答に着目し、広範な知名度よりも特定の顧客からの深い愛情を得る“偏愛企業”としてピックアップいたしました。

参考：「推し企業」に対する愛着ランキング上位

調査結果

【「消費者が選んだ“偏愛企業”100社」（全体 / 自由回答より抜粋）】「代替不可能」なブランド群一覧

得票数が1~2票と少ないものの、「その1人にとっては代え難い存在」として挙げられた企業群を「偏愛企業100」としてまとめた。

広範な知名度ではなく、特定の顧客からの深い愛情や指名買いによるリピートによって支えられているこれらの企業は、独自のポジションを築いており、偏愛企業をジャンル分けしていくと5つの傾向が分かった。

1）ガジェッド沼・愛好家が唸る専門ブランド

その道のプロやマニアからの信頼が厚いブランド群が挙げられた。特定の用途における高い専門性が熱狂的な支持を集めている。

Logicool、Keyence、BOSE、Anker、エレコム、コーダーブルーム、SUBARU、カワサキ、ビアンキなど

2）ブランド・世界観への憧れ

機能だけでなく、ブランドが持つ哲学、ストーリー、あるいはデザイン性に共感し、そのブランドを使っている自分のライフスタイルそのものを体現することができる企業が挙げられた。

Snow Peak、バルミューダ、カリモク家具、Yogibo、生活の木、ブルーボトルコーヒーなど

3）消費者の胃袋を掴む代替不可能の味・体験

「あの店のあれが食べたい」という強い衝動を喚起する企業群。地域に根差した出店戦略を展開したり、代替不可能な「味」や「体験」を提供し、消費者の胃袋を掴んでいる。

さわやか、ラーメン二郎、551蓬莱、セイコーマート、成城石井、ロピア、ヨークベニマル、茅乃舎、ヤッホーブルーイング、タカキベーカリー、播磨屋など

4）指名買いを促す消費者のパートナーブランド

「自分の肌に合うのはこれだけ」「コスパ最強」といった実体験に基づく深い信頼により、繰り返し指名買いされ続けている。ブランドが消費者に寄り添う姿勢が、強いロイヤリティを育んでいる。

オルビス、Obagi、Tout Vert、CANMAKE、セザンヌ、ちふれ、ロムアンド、ZIPAIR、ジェットスターなど

5）時間と情熱を注ぐ対象のブランド

消費というよりも「応援」「没入」「コミュニケーション」が主目的となるグループであり、Z世代やオタク層の熱量が最も高い領域である。

Valorant、Steam、Discord、Cygames、京都アニメーション、メルカリなど

総括・まとめ

今回の分析で興味深かったのは、1票しか入らなかった企業に見られる熱量の高さです。例えば、特定の地域のスーパーや、ニッチなPC周辺機器メーカーへの票には、マス広告では測れない「顧客との絆」が表れています。テクノロジー・AI時代のマーケティングにおいて、企業は顧客の「N=1の熱狂」「個々とのつながり」をどう作り出すかが重要になると考えられます。

