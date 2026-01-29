子会社IP mixer、1ヶ月で3,300個完売実績の「人気料理家KAZU監修・日本製鉄鍋」を台湾・香港で再販決定！

株式会社マイクロアド

株式会社マイクロアド（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：渡辺健太郎）の子会社、株式会社IP mixer（読み：アイピーミキサー、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：丸木 勇人）は、日本の老舗製造メーカーの海外進出を後押しすることを目的に、企業と海外の人気インフルエンサーとのマッチング事業を行なっております。

またマッチングのみならず、コラボレーション商品の共同開発から現地でのプロモーション・販売に至るまで、一貫した支援体制を提供しています。

本事業において2025年に、創業70年を超える老舗メーカー・藤田金属株式会社（本社：大阪府八尾市）と、Instagramフォロワー約50万人を誇る台湾の人気料理家「KAZU」氏によるコラボレーション商品「“KAZU神級日本職人” 萬用鐵炒鍋（鉄鍋）」をプロデュースいたしました。

本商品は台湾市場にて、わずか1ヶ月の受注期間で約3,300個の販売実績を記録いたしました。日本の伝統技術が高い評価と支持を獲得したことを受け、この度、台湾・香港向けに、数量限定で再販を行います。

また、これまで販売していた定番サイズの26cmに加え、よりダイナミックな調理を楽しめる新サイズ30cmもラインアップし、同時展開いたします。

定番26cmが待望の再登場、ファンの声に応えて30cmが新登場！

適度な重量感で片手でも扱いやすい「26cmゴールデンサイズ」に加え、今回はファンからの要望を受け、新たに「30cm大容量」をラインアップに加えました。※2サイズに対応した「万能フタ」も同時に展開

製法にもこだわり、鍋本体には100％純鉄鍛造製で、コーティングを施さない設計により、お手入れのしやすさを実現しました。

【商品の概要】

■ブランド名 ：本間家（HONMAYA！）

■商品名 ：“KAZU神級日本職人” 萬用鐵炒鍋 -26cm/30cm

■販売地域 ：台湾、香港

■販売期間 ：1月26日から各サイズ1,000個の数量限定で販売

■販売サイト ：https://www.honmaya-kazu-frypan.com.tw/

IP mixerは今後も、マイクロアドグループがこれまで培ってきた日本と海外でのマーケティングの知見をもとに、本マッチング事業のグローバル展開を加速させてまいります。そして日本の高品質な製品と海外のインフルエンサーを繋ぎ、新たな市場創造とグローバルビジネスの発展に貢献してまいります。

『藤田金属について』

会社名 ：藤田金属株式会社 FUJITA METAL MFG CO.,LTD

創業 ：1951年（昭和26年）4月

所在地 ：大阪府八尾市西弓削3丁目8番地

代表 ：代表取締役社長 藤田 盛一郎

URL ：http://www.fujita-kinzoku.jp/index.html

藤田金属は1951年の創業以来、家庭用品や金物の製造販売を手掛けてきた老舗製造メーカーです。フライパンや鍋といった台所用品からアウトドア用品まで、長年培ってきた技術力をもとに、幅広い製品を開発・制作してきました。これまで、冷たさが続く「ひえ～るタンブラー」や、ライフスタイルに合わせて840通りからカスタマイズ可能な「フライパン物語」などのヒット商品を生み出しています。

『料理家インフルエンサー「KAZU」について』

「KAZU」は、台湾で絶大な人気を誇る日本人の料理家です。「手軽に日本を味わう」をコンセプトに、親しみやすい語り口と丁寧な指導で、家庭で簡単に作れる本格和食レシピを発信しています。InstagramやYouTubeなどで数多くのフォロワーを持ち、温かい人柄と実践的なレシピが多くの台湾人に支持されています。

Instagram フォロワー数：47.6万人

https://www.instagram.com/tasty.note/



YouTube チャンネル登録者数：20.1万人

https://www.youtube.com/channel/UCx3tgK9b2ue_Av09XUgRfJA/join

『IP mixerについて』

マイクロアドの子会社であるIPmixerは、IPを活用した商品の企画販売事業を展開しています。VTuberや国内外のその他IPと、IPmixerオリジナルコスメ・雑貨等のタイアップ商品を、世界中の消費者を対象に販売しています。また当社の独自製品のほか、日本・現地企業を問わず、メーカー各社の製品や、店舗・施設等とのタイアッププロモーションを通じて、IPの魅力を最大化し、新たな市場を開拓しています。

https://ip-mixer.com/jp

株式会社マイクロアド 概要

社名 株式会社マイクロアド

代表者 代表取締役 社長執行役員 渡辺健太郎

本社所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13F

事業内容 データプラットフォーム事業

URL http://www.microad.co.jp/

株式会社IP mixer 概要

社名 株式会社IP mixer

代表者 代表取締役社長：丸木 勇人

本社所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13F

事業内容 日本国内・海外のIPを用いた商品企画及び販売／商品販売ブランド「SPcollect」の運営

URL https://ip-mixer.com/jp

