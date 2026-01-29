「使いこなせない」を15分で解消。シフト管理システムR-Shift、週1回の定期ライブ配信で活用定着を支援

オーエムネットワーク株式会社

オーエムネットワーク株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：山岸 真也）は、シフト管理システム「R-Shift（アールシフト）」の既存ユーザーを対象に、週1回・15分の定期ライブ配信「週イチLive！いまココR」を開始しました。

本取り組みは、システム導入後の「使いこなせていない」「機能を活かしきれていない」といった課題に対し、リアルタイムでの情報提供と継続的な伴走支援を目的とした新たなカスタマーサクセス施策です。

■ シフト管理は「導入」ではなく「定着」で差がつく時代へ

人手不足や働き方の多様化が進む中、シフト管理システムは多くの現場で導入が進んでいます。

一方で、このような声も少なくありません。

- 機能は知っているが活用しきれていない- 自社の運用にどう当てはめるべきか分からない- マニュアルや説明会だけでは定着しない

オーエムネットワークでは、「使われている状態」ではなく「成果が出ている状態」こそがゴールであると考え、導入後の活用フェーズを支援する仕組みづくりを進めてきました。

■ 週1・15分のライブ配信で「今すぐ役立つ」を届ける

「週イチLive！いまココR」は、毎週水曜日12時から15分間、R-Shiftの活用に直結するテーマをライブ形式で解説する取り組みです。

【主な配信内容】

●基本操作のポイント解説

●現場でよくある“つまずき”の解消方法

●アップデート／新機能の紹介

●AIチャット機能の活用例 など

短時間・定期配信とすることで、忙しい現場でも“必要なときに、必要な情報を受け取れる”設計としています。

■ 初回配信では「月間シフトの一括登録」をテーマに実施

初回配信では、「月間シフトの一括登録」を切り口に、シフト作成時間を短縮する具体的な操作や、

配置調整をスムーズに行うための考え方、応援シフト登録の効率化など、実際の業務シーンを想定しながら解説しました。

視聴したユーザーからは、「知らなかった使い方があった」「業務の流れがイメージしやすかった」

といった声が寄せられています。

■ ツール提供から「伴走型カスタマーサクセス」へ

オーエムネットワークが目指すのは、システムを提供して終わる関係ではありません。

ユーザーの声を起点に、つまずきや関心に合わせて情報を届け、成果につながる使い方を共に考える“パートナー”であることです。

今後もライブ配信を通じてユーザーの声を収集し、配信内容やプロダクト改善へと還元していく予定です。

会社概要

会社名：オーエムネットワーク株式会社

所在地：新潟県新潟市中央区

代表取締役社長：山岸 真也

事業内容：業務システム開発、シフト管理システム「R-Shift」

Webサイト：https://www.omnetwork.co.jp/

