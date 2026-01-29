住まいのことを“楽しみながら”学べる！家族で体験する「ハートフルビレッジ香芝・下田東 Winter Festival」開催

株式会社日本中央住販株式会社日本中央住販は、創業40年目というメモリアルイヤーを記念し、2026年2月1日（日）から2月8日（日）までの8日間、奈良県香芝市にて「ハートフルビレッジ香芝・下田東 Winter Festival」を開催いたします。期間中は、住宅取得の負担を大きく軽減するご成約キャンペーンを実施。さらに2月7日（土）・8日（日）の2日間は、新モデルハウス完成を記念した体験型イベントを開催し、住まい・暮らし・お金について“見て・聞いて・楽しみながら学べる”機会をご提供します。

■創業40年記念！住まいづくりを後押しするご成約キャンペーン

開催期間：2026年2月1日（日）～2月8日（日）

家づくりを検討する中で多くの方が不安に感じるのが、初期費用や将来の返済負担です。本キャンペーンでは、そうした不安を軽減し、安心して次の一歩を踏み出していただける特典をご用意しました。

◆ご成約特典内容

住宅ローン1年分キャッシュバック（※条件あり）

毎月の支払い負担を大幅に軽減。新生活のスタート時にゆとりを生み出します。

モデルハウスご成約の方：展示中の家具・照明・エアコン1台をプレゼント。

入居後すぐに快適な暮らしを始められる実用性の高い特典です。

自由設計ご成約の方：税込50万円分のオプションサービス。

収納力アップや設備グレード向上など、“理想をもう一歩叶える”選択が可能になります。

価格面だけでなく、暮らし始めてからの満足度まで見据えた内容が、本キャンペーンの大きな特徴です。

■2日間限定｜家族で楽しむ体験型イベント

開催日：2026年2月7日（土）・8日（日）

開催場所：ハートフルビレッジ香芝・下田東（奈良県香芝市下田東）

▽イベントについて詳しくはこちらから▽

『ハートフルビレッジ香芝・下田東 Winter Festival』(https://event.home-ncj.co.jp/cms/yoyaku/fudosannara/events/113706)

◆野菜詰め放題

ご家族で楽しめる人気企画。

住まいの見学だけでなく、暮らしに寄り添うイベントとして、気軽に参加できる雰囲気づくりを大切にしています。

◆関西電力によるIHクッキングヒーター料理実演

IHの安全性・使いやすさ・省エネ性を、調理実演を通して分かりやすく解説。

「オール電化って実際どうなの？」という疑問を、体験しながら解消できます。

◆ミニ縁日

お子さまが楽しめる縁日コーナーをご用意。

ミニバスケットやわなげ、ルーレットパターゴルフなど。小さなお子様から楽しめます。

◆リフォーム相談会・お金の相談会

新築だけでなく、リフォームのご相談や将来を見据えた資金計画まで幅広く対応。

「今すぐ建てるわけではない」という方も、情報収集の場としてご活用いただけます。

◆新モデルハウス完成見学会

中庭と広～い玄関のある家

家事動線や収納計画、断熱性・快適性など、実際の暮らしをイメージしやすい住まいを体感。写真や図面では分からない「住み心地」を、現地で確かめていただけます。

モデルハウス内観モデルハウス内観モデルハウス中庭モデルハウス外観（一部修正画像）

■住まいをきっかけに、人がつながるイベントへ

本イベントは、家探しをされている方はもちろん、日本中央住販のオーナー様もご参加可能です。

お友だちをお連れいただいたオーナー様には、感謝の気持ちを込めたプレゼントをご用意。

住まいを通じて人と人がつながる、地域密着企業ならではの取り組みです。

■「楽しい」から始まる、納得の家づくり。遊びながら、学びながら、自然と住まいの知識が身につく。

この冬の住まいフェアは、家族の時間を楽しみつつ、将来の暮らしを考えるきっかけとなるイベントです。

ぜひこの機会に、ご家族みんなで遊びに来てください。

お子さまが楽しめる企画から、大人の方に役立つ住まい・お金の相談まで、

一日ゆっくり過ごしながら楽しめるイベントをご用意しています。

「ちょっと見てみよう」そんな気軽な気持ちで、週末のお出かけ先としてもぜひご来場ください。

▽イベントについて詳しくはこちらから▽

「まるっとしあわせ」をコーポレートメッセージとして、関わる全ての人々がしあわせになる暮らしを提供する日本中央住販グループ――地域社会への貢献と安心できる住まいを追求し続けるハート＆テクノロジーで躍進するリーディングカンパニー

日本中央住販本社

1986年以来、住まいを通じて地域のお客様のしあわせを追求し続けてきた日本中央住販は、間もなく創業40年を迎えようとしています。いつもその時代に即した最先端の技術と、常に先を見据えた行動力で地域の皆様に信頼と実績を積み上げてまいりました。今もなおそのチャレンジ精神を忘れることなく、あらゆる分野にアンテナを張り地域に貢献できる発想と想像力で邁進しております。「家」は快適に暮らすだけの建物ではなく、そこに住む人のライフスタイルをしあわせにする要素がなければなりません。住む人が心身ともに健康で、尚且つ地域や地球環境をも考慮した次世代にも通用する家づくりを追求し続けていくことが重要です。

そのためには家族が常に健康に恵まれ、笑顔の絶えないしあわせな家を提供し続けたいと考えています。家は人々の暮らしや生活の最も基本となる大切な拠点です。毎日が安心・安全・快適な暮らしを実現できる家づくりをお約束することで、しあわせをその地域全体へと波及させ、多くの人々にしあわせになっていただきたいと考えております。このように「体」「心」「地域(地球)」の3つの健康を目指すという「健康家族宣言」を掲げ、住むだけでしあわせになる家づくりを実現させる事が我々の使命なのです。これからも常にお客様の立場に立って、様々な問題解決と希望に満ちた未来を創造し地域社会に貢献していく所存です。日本中央住販は、地域の皆様の信頼を大切にし、共にしあわせになれる住まいのベストパートナーとしてこれからも歩み続けます。

株式会社日本中央住販グループ

■株式会社日本中央住販



本社所在地 ：奈良県奈良市法華寺町70-1



大阪本部 ：大阪府大阪市北区大深町4‐20 グランフロント大阪 南館 タワーA 22階



代表者 ：代表取締役社長 安井 利次



設立 ：1986年12月1日



資本金 ：8,000万円



宅建業免許 ：国土交通大臣（6）第5538号



建設業許可 ：国土交通大臣許可（般-4）第24519号



実績 ：4,140棟超 ※日本中央住販グループ2025年4月集計



：奈良県戸建分譲事業売上高ランキング14年連続第1位

※2025年8月東京商工リサーチ奈良支店調べ





■株式会社日本中央住販滋賀



所在地 ：滋賀県大津市におの浜4-7-7



代表者 ：代表取締役社長 谷手 二代



設立 ：2014年10月29日



宅建業免許 ：滋賀県知事(1)第3960号



建設業許可 ：滋賀県知事(般-6)第13304号





〈事業内容〉



新築一戸建分譲事業 /売買・仲介事業 /宅地造成事業 /注文建築事業 /リフォーム事業 /インテリア販売 /賃貸事業 /資産活用・マンション事業 /外食レストラン事業



公式ホームページURL ：https://home-ncj.co.jp/



会社案内デジタルブックURL：https://home-ncj.meclib.jp/ncjcompanyguide/book/index.html