【1月30日販売】最強“盛りビジュアル”の今どきバレンタインスイーツ！「ミニョンバウム」が新デザインで登場！

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正裕）が展開する、千葉県で長年愛され続ける菓子店「お菓子のたいよう」は、バレンタインスイーツ第一弾となる、バレンタイン限定の看板商品「ミニョンバウム」を今年も1月30日(金)より販売いたします。今年は新デザインにピスタチオが加わり、可愛さをアップデート。さらに、待望のオンラインショップ対応も開始。店舗でしか買えなかった本商品が、全国どこからでもお楽しみいただけるようになります。

■ 販売店舗

お菓子のたいよう実店舗全店

オンラインショップ（楽天市場店）https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/mignon-baum/

韓国スイーツ風のデコレーションを取り入れた、“盛りビジュアル”の今どきバレンタインスイーツ！

かわいさ、今年はさらにアップデート！

“ミニョン”とは「小さくてかわいい、愛らしい」という意味。

その名の通り、思わず手に取りたくなるキュートな見た目と、千葉県産米粉100％ならではのしっとり・もっちり食感を兼ね備えた、グルテンフリーのミニサイズバウムクーヘンです。

これまでナッツとフリーズドライ苺で仕上げていたデザインに、今年はピスタチオが新たに仲間入り。彩りと食感にアクセントが加わり、より華やかで、より“かわいい”バレンタイン仕様へと進化しました。

ホワイト・ストロベリー・ビター、それぞれ異なるチョコレートをまとわせ、アーモンド、フリーズドライ苺、ピスタチオでひとつひとつ丁寧にデコレーションしています。

さらに今年は、これまで店舗限定だった「ミニョンバウム」が、初めてオンライン注文に対応。

お菓子のたいようオリジナルの「感謝の気持ち」シールを添えた、オンライン限定ラッピングにもご注目ください。

「可愛い・美味しい・グルテンフリー」の、最強スペックギフト

可愛いだけでは終わらないのが、お菓子のたいようの矜持です。

お菓子のたいようのバウムクーヘンといえば、千葉県産米粉100％で焼き上げた、グルテンフリーのやさしい味わい。可愛さはもちろん、おいしさと体へのやさしさまで大切にしたスイーツだからこそ、ギフトとして“本当に贈りやすい”一品に仕上がっています。

さらに、個包装で衛生的かつ配りやすく、本命・義理・友チョコまで幅広く対応。どんなバレンタインシーンにも自然に寄り添う、最強かわいい「ミニョンバウム」です。

こんなシーンで大活躍！

- 職場・学校でのお配り用にかわいくて話題性がありながら、パクっと食べやすいミニサイズ。「重くならない」サイズ感だから、人数が多い場面でも安心。職場や友人への“気負わないバレンタイン”にぴったりです。- 義理チョコ・友チョコに見た目はしっかりキュート、でも相手に気を使わせない絶妙なバランス。ホワイト・ストロベリー・ビターの3種展開で、好みを選ばないのも魅力です。「どれにする？」と選ぶ時間まで、わいわい楽しいバレンタインに。- グルテンフリーを気遣いたい相手へ小麦アレルギーの方や、小麦に敏感な方にも配慮したグルテンフリー仕様。美容・健康志向の女性はもちろん、マタニティ・授乳中の方へのギフトとしても安心してお選びいただけます。“やさしさ”がきちんと伝わる、さりげない贈りものです。- ちょっとしたお礼やご挨拶にラッピング仕様でそのまま渡せるから、バレンタインはもちろん、日頃の「ありがとう」を伝えるシーンにも活躍します。

選べる3種のフレーバー＆シールデザイン

バウムにかかったチョコは、3フレーバー。

- 王道のホワイトチョコレート- ときめきのストロベリーチョコレート- 大人のビターチョコレート

さらに、パッケージのシールも3種から選択可能。

味もデザインも選べるから、配る相手に合わせたバレンタインギフトが完成します。

【ホワイトチョコレート】

▶ 王道・安心・万人受けギフト- 甘くてミルキー、なめらかな口どけ- 苺の香りがいちばん感じられる、やさしい味わい▶ こんな方へ- 初バレンタイン・職場の方へ- 年齢・性別を選ばず贈りたい相手- 「外したくない」義理チョコ・お配り用▶ 迷ったらこれ。好みを選ばない安心の王道フレーバー。

甘くてミルキーなホワイトチョコでコーティングし、苺チョコをラインがけした、華やかな仕上がり。やさしい甘さのホワイトチョコが、米粉バウムのしっとり・もっちり食感を包み込む一品です。

口に入れた瞬間、きゅっと立ち上がるフリーズドライ苺の香りが広がり、なめらかなチョコのコクとともに、ナッツの香ばしさがアクセントに。最後には、じわっと広がる甘酸っぱい苺の余韻が心地よく残ります。3種の中で、もっともフリーズドライ苺の存在感を感じられるフレーバーです。

【ストロベリーチョコレート】

▶ 友チョコ・自分用・ときめき重視ギフト- ミルキーな苺チョコ×フリーズドライ苺のW苺- 人気も可愛いさもNo.1▶ こんな方へ- 女の子同士の友チョコ- SNS映え重視のギフト- 自分へのご褒美バレンタイン▶ 見た瞬間きゅん。食べてさらにきゅん。

友チョコ・女の子人気No.1！苺好きのためのフレーバー。

ストロベリーチョコに、ビターチョコでコントラストを効かせたラインがけ。ミルキーな苺チョコに、フリーズドライ苺を重ねた、贅沢な“W苺”仕立てです。

酸味よりもミルキーさを感じる苺チョコだからこそ、フリーズドライ苺のきゅっとした酸味が引き立ち、味わいに奥行きが生まれます。ひと口目から苺の香りが広がり、食べ終わるころには、口いっぱいに甘酸っぱい余韻がしわっと残る、華やかな一品です。

【ビターチョコレート】

▶ 大人向け・男性向け・甘さ控えめギフト- ほろ苦く、ぱりっとしたチョコ感- 甘さ控えめで後味すっきり▶ こんな方へ- 男性・上司・年上の方- 甘いものが得意じゃない方- きちんと感を出したい大人バレンタイン▶ 「かわいいけど甘すぎない」がちょうどいい、大人の一品。

男性や大人の女性に大人気。甘さ控えめの本格派。

ほろ苦いビターチョコに、ホワイトチョコをアクセントとしてライン状にあしらいました。

ぱりっとした食感のビターチョコが印象的で、甘さよりもカカオの豊かな香りを楽しめる仕上がり。苺の主張はあくまで控えめに、ナッツの香ばしさが奥行きを加え、食べ進めるほどに米粉バウムの旨みと調和していきます。後味はすっきりとして重たさがなく、甘いものが苦手な方や、男性へのギフトにも選びやすい一品です。

「外はパリッ、中はもっちり」千葉県産米粉バウムならではの味わい

この「ミニョンバウム」で使用するのは、地元・千葉県産の米粉100％。

小麦粉では出せない、米粉ならではのもっちり・しっとり食感と、やさしいお米の甘さが特徴です。

一般的な米粉と比べ、千葉県産米粉は粒子が細かく均一。

焼き上げた際のきめ細やかさが際立ち、なめらかな口当たりに仕上がります。

そのバウムクーヘンを、端まで惜しみなく濃厚チョコレートでコーティングしました。

きめ細かなバウム生地は、チョコレートの油脂を吸いすぎることなく、表面でしっかりと密着。だからこそ、口の中でチョコとバウムが同時にほどける、自然な一体感が生まれます。

千葉県産米粉のやさしい甘みは、砂糖の甘さとは異なる、穀物由来の丸みのある味わい。そこに濃厚なチョコレートが重なることで、最初はチョコの香りとコク、中盤でもっちりとした米粉バウムの旨み、後味は重さを残さず、すっと切れる。甘いのにくどくならない、上品な余韻が広がります。

外はパリッとチョコレートと、中はもっちりの米粉バウム。

噛むほどに広がる素材の味わいが、このミニョンバウムの魅力です。

そして、地産地消の想いも、ひとつひとつのスイーツに込められています。



地元・千葉で育ったお米を使うことで、作り手と土地のつながりを感じながらお菓子を作ることができるのです。生産者の顔が見える原料を使う安心感はもちろん、地元の恵みを届けたいという職人の気持ちも、一緒にバウムクーヘンに閉じ込められています。このスイーツを手にするたびに、地元の温かさも味わえる――そんな特別なお菓子になっています。

ひとつひとつ大切に、すべて手作業で。

濃厚なチョコレートは贅沢にも大胆に、端まで惜しみなく“たっぷり”コーティングしています。

さらに、大粒のアーモンドをのせ、フリーズドライ苺とピスタチオもふんだんにトッピング。仕上げに、それぞれのフレーバーに合わせたチョコレートをライン状にあしらえば、見た目にも華やかな「ミニョンバウム」が完成します。

大量生産では出せない、ひとつずつ丁寧に手をかけたからこそ生まれる、厚みのあるチョコ、表情豊かなデコレーション、そして特別感。バレンタインに選ばれる理由が、ここにあります。

【初】待望のオンライン販売がついに解禁

今年はついに「ミニョンバウム」初のオンライン販売が実現しました。

オンライン限定のギフトラッピング仕様のまま全国へお届け。店舗に足を運べない方にも、バレンタインの“かわいい”と“おいしい”をそのままお楽しみいただけます。

ギフトラッピングは、ベビーピンクを基調に、淡いホワイトグレージュのリボンをあしらった韓国風デザイン。可愛さの中に洗練を感じる、トレンド感のあるデザインです。

オンライン限定｜選べる2種のペアセット

オンラインでは、一番人気の「ストロベリー」を必ず含めたペアセットをご用意。

- ホワイト ＆ ストロベリー- ビター ＆ ストロベリー

好みや贈る相手に合わせて選べる、バレンタインにちょうどいい2個セットです。

パッケージには、お菓子のたいようオリジナル「感謝の気持ち」シールを添えて。

このシールは、弊社がデザイナーに依頼し、一から制作した完全オリジナルデザイン。

言葉にしなくても、そっと気持ちが伝わる、オンライン限定の特別仕様です。

本命にも、義理にも、自分へのご褒美にも。

可愛くて、美味しくて、体にもやさしい。グルテンフリーで、贈る相手を選ばない「ミニョンバウム」。

今年のバレンタインは、誰もが思わず笑顔になる一品で、特別な“ありがとう”を伝えてみませんか？

ご注文はこちら :https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/mignon-baum/

