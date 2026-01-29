JESIMAIKが「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」にて「タイムセール賞」を受賞

YINO Electronic Commerce Co., Limited※Amazonおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

JESIMAIKは1月15日 (木)、アマゾンジャパンが発表した「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」にて、「タイムセール賞」を受賞しました。

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」は、 Amazonの販売事業者の中から 、お客様満足度や売上、Amazonが提供する各種サービスの活用度などの指標を基に、最優秀賞をはじめとする全8部門で選出されます。JESIMAIKが受賞した「タイムセール賞」は、Amazonで開催している「プライムデー」、「プライム感謝祭」、「ブラックフライデー」、「Amazon スマイルSALE」などのセールイベントにて、品揃え・売上などの観点で活躍した販売事業者に贈られる賞です。

「タイムセール賞」という栄誉ある賞を受賞できましたのは、ひとえに日頃よりご愛顧いただいているお客様のご支援の賜物です。

この度の受賞を大きな励みとし、今後も皆様に愛され、信頼されるブランドとして成長し続けられるよう、スタッフ一同、誠心誠意努めてまいります。

「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」についてはこちらをご覧ください。

https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=206875745051(https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=206875745051)

ブランド紹介

JESIMAIK（ジェスマイク）は自動車、バイク、電動ツールを中心に展開しているブランドで、DIY愛好者や工事現場の方々から広く支持を受けています。

JESIMAIK（ジェスマイク）の商品は下記URLからご確認いただけます。

https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A2YMANLXM6U7YQ(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A2YMANLXM6U7YQ)

公式サイト ：https://www.jp.jesimaik.com/

X(旧Twitter)： https://x.com/JESIMAIK_JAPAN

Instagram： https://www.instagram.com/jesimaik_japan/