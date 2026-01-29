TikTok発・視聴者参加型学園BLアニメプロジェクト『推し恋男子学園』始動
株式会社bUNKIten（東京都港区）は、TikTok向けのオリジナルBL（ボーイズラブ）アニメーションコンテンツ『推し恋男子学園（おしこいだんしがくえん）』を【2026年2月2日】より配信開始いたします。
『推し恋男子学園』は、学園を舞台にしたオリジナルアニメーション作品で、視聴者のコメントや投票によって、キャラクター同士のカップリングや物語の展開が決定する「参加型インタラクティブドラマ」です。TikTokの短尺動画フォーマットに最適化された構成と、BLならではの「ときめき」「関係性萌え」「推し活体験」を融合させた、新しい形のエンターテインメントを提供します。
■ 企画背景・市場動向
近年、TikTokを中心にアニメ・漫画系コンテンツの消費スタイルは大きく変化しています。
特にZ世代・若年層においては、ストーリーよりも
・「キャラクター」への共感
・愛着
・カップリング（関係性）を自ら解釈・応援する文化コメント
・投票・二次創作などを通じた“参加型体験”
が重視される傾向にあります。また、BLジャンルにおいては、「推しを見守る」「推しの恋を応援する」という感情体験が強い支持を集めています。本プロジェクト『推し恋男子学園』は、こうした潮流を踏まえ、視聴者が“物語の外側”ではなく、“物語の一部”として関与できるBL作品として企画されました。
■ 『推し恋男子学園』とは
『推し恋男子学園』は、同じ学園に通う個性豊かな男子生徒たちの人間関係と恋模様を描く、
オリジナル学園BLアニメーションシリーズです。物語は一方通行ではなく、視聴者の投票によって選ばれた選択肢が、次回以降のエピソードに反映される仕組みを採用。
「誰と誰が距離を縮めるのか」
「次に描かれるのはどの関係性か」
その選択を、視聴者自身が決めることができます。
■ コンテンツの主な特徴
１. 視聴者参加型ストーリー展開
各エピソードのラストで複数の選択肢を提示し、
コメント欄やアンケート機能を通じた投票結果をもとに、次回のストーリーを決定します。
視聴者一人ひとりの「推したい気持ち」が、
物語を直接動かす体験を実現します。
２. キャラクター中心設計の学園BL
複雑な世界観設定よりも、
キャラクターの性格・関係性・感情の揺れ動きを重視。
「誰を推すか」「どのカップリングを応援するか」を
自然に楽しめる構成としています。
３. TikTokに最適化された短尺アニメーション
1話30秒～1分の短編構成で、
冒頭数秒のフックと視聴完了率を意識した演出を設計。
短時間でもBLならではの“ドキドキ”や“萌え”を感じられる内容を目指しています。
■ 登場キャラクター紹介
【3年生】
・氷室 蒼（ひむろ あお）｜生徒会長
完璧主義で冷静沈着な生徒会長。
秩序を重んじる一方、その内面には葛藤を抱えている。
・炎崎 レオ（えんざき れお）｜サッカー部キャプテン
情熱的で一直線なキャプテン。
仲間想いで行動力があり、自然と人を惹きつける存在。
・黒神 狼（くろがみ ろう）｜元ヤンキー
強面で誤解されがちだが、実は義理堅く優しい性格。
ギャップのある魅力を持つ。
【2年生】
・陽向 律（ひなた りつ）｜生徒会副会長
明るく社交的なムードメーカー。
生徒会長を支える右腕的存在。
・久遠 海（くおん かい）
多くを語らず、静かに周囲を見つめるクールな存在。
物語に深みを与えるキャラクター。
・紫苑 雅（しおん みやび）｜毒舌図書委員
知的で観察眼が鋭く、歯に衣着せぬ物言いが特徴。
一言で関係性を揺さぶる存在。
【1年生】
・桜井 春（さくらい はる）
天然で素直な性格の癒し系1年生。
無自覚な言動で周囲を和ませる。
・水無瀬 透（みなせ とおる）
真面目で規則を重んじる1年生。
不器用ながらも一生懸命な姿が印象的。
■ 配信構成・スケジュール（予定）
フェーズ1：キャラクターティザー配信
フェーズ2：ショートドラマ配信（投票で分岐）
フェーズ3：コミュニティ展開（投票・ファンアート・限定エピソード）
■ コンテンツ概要
タイトル： 推し恋男子学園
ジャンル： 学園BL／アニメーション／参加型ドラマ
配信プラットフォーム： TikTok
配信形式： 短尺アニメーション（30秒～1分）
対象年齢： 10代後半～50代
公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@osidan2026
公式ハッシュタグ： #推し恋男子学園 #推し恋男子
■ 今後の展開について
今後は、視聴者の反応や投票データをもとに、
人気キャラクターを軸としたエピソード拡張や、新キャラクターの追加、
ファン参加型キャンペーンなども検討しています。
『推し恋男子学園』は、
“観るBL”から“一緒に育てるBL”へという新しい体験を通じ、
長期的なファンコミュニティの形成を目指してまいります。
■ 制作体制・AI技術の活用について
※本作では、イラストおよび映像制作にAI技術を活用しています。
なお、キャラクター設計、物語構成、演出調整、編集などは人のクリエイティブを中心に行い、
AIと人が協働する形で制作されています。
