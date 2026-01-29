年末に向けて持ち直し　2025年12月度 入札・公募件数は7.6万件【入札王】

株式会社ズノー

- 入札・公募件数は76,160件。前月比107.2％で増加したものの、前年同月比は94.4％とやや低い水準。- 物品・機器・委託系の業種で増加が見られ、建設・インフラ関連は引き続き減少。- 入札予定情報件数は20,340件。前月・前年同月のいずれと比較しても増加。

入札・公募件数の推移

前月から増加し 7万件台後半まで回復

各機関が公示する入札案件・公募案件を集計したものです。

月別の入札・公募件数

2025年12月の入札・公募件数は76,160件でした。前月（2025年11月：71,036件）から5,124件の増加（前月比107.2％）となり、11月の落ち込みから持ち直しました。一方で、前年同月（2024年12月：80,637件）と比較すると4,477件の減少（前年同月比94.4％）となり、前年をやや下回る水準です。

直近12か月の推移を見ると、2025年は年初に高水準が続き、2月には127,470件を記録しました。夏以降は減少傾向となり、11月には71,036件まで落ち込みましたが、12月は再び増加に転じ、7万件台後半まで回復しています。

業種別にみる入札件数の分布と変化

物品・委託系で増加 建設・インフラ関連は減少

2025年12月の業種カテゴリ別の件数

2025年12月の業種別入札件数では、物品・機器・委託系の分野で増加が見られました。「家具・寝具・什器・備品等」は7,707件（前月比119.3％）、「厨房・給食機器及び業務」は2,793件（前月比165.1％）、「情報処理機器・ソフト及び業務」は5,136件（前月比120.5％）と伸びを示しました。

また、「医療用機器・システム、医療・介護用品及び業務」は3,100件（前月比120.0％）、「電力供給」は1,536件（前月比174.9％）、「建物等の維持管理（清掃・警備・受付等）」は3,411件（前月比122.3％）となり、年度末を意識した物品調達や委託業務の増加が数字に表れています。

一方で、建設・インフラ関連では減少が続きました。「土木工事」は7,239件（前月比83.1％）、「道路関連工事」は4,336件（前月比78.1％）、「建築工事」は1,703件（前月比78.3％）となっています。「水処理関連施設及び工事」や「空調・換気・給排水・衛生機器及び工事」でも件数が減少しました。

入札予定情報件数の推移

前月・前年同月から増加し 2万件台に回復

入札予定情報とは、当初予算、補正予算等に基づいて、比較的大きな金額の案件が一会計年度の情報として公表されるものです。

月別の入札予定情報件数

2025年12月の入札予定情報件数は20,340件でした。前月（2025年11月：13,903件）から6,437件の増加（前月比146.3％）となり、2万件台まで回復しました。前年同月（2024年12月：18,752件）と比較しても1,588件の増加（前年同月比108.5％）となっています。

11月は例年、入札予定情報の件数が少ない傾向にありますが、12月は前月から増加し、前年同月を上回る結果となりました。

調査概要

名称：入札・公募・予定情報の月次レポート（2025年12月）

調査方法：入札情報提供サービス「入札王」の情報から分析

調査対象日：2024年1月1日～2025年12月31日

調査対象情報数：3,530,656件



■データの集計について

◆月別の入札・公募件数

「入札王」のデータベースにある入札情報から算出。落札情報を含みません。

◆2025年12月の業種カテゴリ別の件数

「入札王」が独自に49業種カテゴリに分類したデータから算出。

複数の業種カテゴリが1案件に付与されることがあるため、業種カテゴリの合計件数が月別の入札・公募件数にはなりません。

◆月別の入札予定情報件数

「入札王」が各月に収集した入札予定情報数から算出。

