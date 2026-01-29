活用事例・運用イメージも。教育機関・企業向け「AdGuard DNS」導入検討資料を公開

インヴェンティット株式会社

インヴェンティット株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木敦仁、以下インヴェンティット）は、教育機関および企業におけるネットワークセキュリティ・フィルタリング強化の検討を支援するため、DNS段階で広告や不正通信をブロックする万能フィルタリングツール「AdGuard DNS」の導入検討資料（教育機関向け・企業向け）を公開しました。

本資料では、「AdGuard DNS」の機能説明に加え、導入効果や活用事例、管理・運用のイメージを掲載し、導入後の運用まで見据えた検討に活用いただける内容としています。

＜サイバー攻撃の脅威拡大と、入口対策の必要性＞

近年、ランサムウェアをはじめとするサイバー攻撃は高度化・常態化しています。標的は教育機関・企業を問わず、今やあらゆる組織が予期せぬ脅威に脅かされていると言えるでしょう。

出典：警視庁 サイバーセキュリティ対策本部「令和7年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢について（2025年9月）」

警察庁が公表した「令和7年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢について」では、ランサムウェアによる被害が多数、確認されています。同資料によれば侵入経路はVPNやリモートデスクトップが全体の約80％を占め、多様な働き方が求められる中で対策の重要性が増すばかりです。

被害の種類ごとの被害額（平均値）とアンケート回答傾向

出典：IPA（独立行政法人情報処理推進機構）「2024年度 中小企業における 情報セキュリティ対策に関する実態調査 - 報告書 - （2025年5月）」

また、1件あたりの被害・影響が大きいのもサイバー攻撃の特徴。IPA（独立行政法人情報処理推進機構）によれば、ランサムウェアでの平均被害額は2,386万円とのことですが、事業継続や情報資産の保護に与える影響を考えると、潜在的な被害ははかりしれません。

一方で現場では、「何をどこまで対策すべきか分からない」「運用負荷が大きい」「導入後の運用イメージが描けない」といった理由から、対策の具体化が進みにくいケースも多々との声もあります。

こうした状況下で、DNS段階でのフィルタリング・セキュリティ強化は、悪性ドメインへのアクセスや不正通信を遮断し得る入口対策の一つとして注目されています。端末や利用環境が多様化している今、共通基盤となるDNSで制御できる点から比較的統制しやすいとして検討が進んでいるのです。

これを受けて、当社は、教育機関・企業それぞれが導入後の運用まで含めて具体的に検討できるよう、「AdGuard DNS」導入効果・活用事例・運用イメージを整理した資料を公開しました。

■「Adguard DNS」についてのLPサイトはこちら

https://www.yourinventit.com/lp/adguard-dns/(https://www.yourinventit.com/lp/adguard-dns/)

＜資料の概要について＞

今回公開した資料は、万能フィルタリングサービス「AdGuard DNS」の導入を検討する際に必要となる情報を、教育機関・企業それぞれに向けて整理してまとめたものです。機能説明だけでなく、導入によって期待できる効果、活用事例、管理・運用のイメージを掲載し、導入後の運用設計まで含めて具体的に検討できる構成としています。

課題に則した提案内容や具体的な活用方法を確認することで、導入後の期待値を把握し、検討に必要な視点を整理することが期待できます。

本資料は、当社Webサイトの資料ダウンロードページより、必要事項をご入力のうえダウンロードいただけます。

■資料ダウンロードはこちら

https://www.mobi-connect.net/request/(https://www.mobi-connect.net/request/)

インヴェンティットは今後も、教育機関・企業それぞれの現場課題に即したセキュリティ支援を通じて、安全で管理しやすい利用環境の整備に貢献いたします。また、セキュリティ対策の「検討」から「実装・運用」までを支援するため、各種コンテンツや支援メニューの拡充を進めてまいります。

