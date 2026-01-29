Ä¹Ìî¸©Æâ´ë¶È¤ÎºÎÍÑ¤òÆ°²è¤Ç»Ù±ç¡ª¡ÖÃæ¹âÇ¯À¤Âå³èÌö±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬PRÆ°²èÀ©ºî¤Ë»²²Ã¤¹¤ë´ë¶È¤ò¸øÊç
Ä¹Ìî¡¡Ãæ¹âÇ¯À¤Âå³èÌö±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ö¶È¡¡https://chuukounen-nagano.mhlw.go.jp/
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÄ¹ÌîÏ«Æ¯¶É°ÑÂ÷»ö¶È¡ÖÃæ¹âÇ¯À¤Âå³èÌö±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ö¶È¡×¡Ê¼õÂ÷±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¹¥¯ー¥ëPlus¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¸ÂÄê¡¦´¿·Þµá¿Í¤ò¥Ï¥íー¥ïー¥¯¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¡¢Ãæ¹âÇ¯À¤Âå¡Ê³µ¤Í35ºÐ¤«¤é59ºÐ¡Ë¤ÎºÎÍÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ®¼Ò¤ÎPRÆ°²è¤ÎÀ©ºî¤ª¤è¤ÓWeb¸ø³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¸øÊç¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£ÁªÄê¤µ¤ì¤¿´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¤Î»£±Æ¥¯¥ëー¤¬»Ç¤¤¡¢¿¦¾ìÉ÷·Ê¤ä½¾¶È°÷¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò´Þ¤àºÇÂç5Ê¬ÄøÅÙ¤Î¾Ò²ðÆ°²è¤òÌµÎÁ¤ÇÀ©ºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤ÏËÜ»ö¶È¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¡¢µ®¼Ò¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ä¹Êó³èÆ°¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖÃæ¹âÇ¯¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿¤¤¡×¡ÖºÎÍÑÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ª¹Í¤¨¤Î´ë¶ÈÍÍ¡¢¤³¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡µá¿Í¾ðÊó¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿Æ°²èÀ©ºî¤ÇºÎÍÑ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¥Ï¥íー¥ïー¥¯¤Ë¡Ö¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¸ÂÄê¡¦´¿·Þµá¿Í¡×¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È½êÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢µá¿¦¼Ô¸þ¤±PRÆ°²è¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ°²è·ÇºÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥¢¥Ôー¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¸ú²ÌÅª¤Êµá¿¦¼ÔÊç½¸¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»²²è´ë¶È¡Ê¥â¥Ç¥ë´ë¶È¡Ë¤Î¥á¥ê¥Ã¥È- ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆ°²è¤òÌµÎÁÀ©ºî´ë¶ÈPRÆ°²è¡ÊºÇÂç5Ê¬¡Ë¤òÌµÎÁ¤ÇÀ©ºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖÃæ¹âÇ¯¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë´ë¶È¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ï¡¢¼ã¼ê¤ò´Þ¤àÁ´À¤Âå¤Îµá¿¦¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢°Â¿´´¶¤È¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
- ºÎÍÑ³èÆ°¤Ø¤Î¸ú²Ì
´°À®¤·¤¿Æ°²è¤ÏËÜ»ö¶ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÎÍÑ¹Êó¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Êç½¸Í×¹à- ÂÐ¾Ý´ë¶È
Ä¹Ìî¸©Æâ¤Ë»ö¶È½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¸ÂÄê¡¦´¿·Þµá¿Í¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
Web¾å¤Ç¤ÎÆ°²è¸ø³«¤ª¤è¤Ó»öÎã¾Ò²ð¤ËÆ±°Õ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È ¡£
- À©ºîÆâÍÆ
´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢»Å»öÆâÍÆ¤ò»£±Æ¡£
·Ð±Ä¼Ô¤ª¤è¤Ó¡¢¼ÂºÝ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£
- ¼èºà¡¦»£±Æ»þ´ü
2026Ç¯2·îÃæ¡ÊÆüÄø¤Ï¸ÄÊÌ¤ËÄ´À°¡¢»£±Æ¤ÏÈ¾ÆüÄøÅÙ¤òÍ½Äê¡Ë
- Æ°²è¤Î·ÇºÜ´ü´Ö¤ª¤è¤ÓÃøºî¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·ÇºÜ´ü´Ö¡§ ËÜ»ö¶È¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÆ°²è·ÇºÜ¤Ï¡¢»ö¶È½ªÎ»Æü¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãøºî¸¢¡§ ËÜ»ö¶È¤Ë¤è¤êÀ©ºî¤µ¤ì¤¿À®²ÌÊª¡ÊÆ°²èÅù¡Ë¤ÎÃøºî¸¢¤Ï¡¢Ä¹ÌîÏ«Æ¯¶É¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£
- ÈñÍÑ
ÌµÎÁ¡Ê¼èºàÂÐ±þ¤ËÈ¼¤¦¿Í·ïÈñÅù¤Ï³Æ¼ÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
- Êç½¸´ë¶È¿ô¡¢Êç½¸´ü´Ö
Êç½¸´ë¶È¿ô¡§£²¼Ò
Êç½¸´ü´Ö¡§£²·î£±£³Æü (¶â)¤Þ¤Ç
¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ßÀè
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÄ¹ÌîÃæ¹âÇ¯À¤Âå³èÌö±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»öÌ³¶É¡ÊÃ´Åö¡§Ê¡ÅÄ¡¦´Ý»³¡Ë
¢©380-0936¡¡Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»ÔÃæ¸æ½ê²¬ÅÄÄ®215-1¡¡¥Õー¥¸¥ãー¥¹Ä¹Ìî±ØÁ°¥Ó¥ë2F
TEL¡§026-229-5131¡ÊÊ¿Æü9:00-17:00¡Ë
»ö¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸: https://chuukounen-nagano.mhlw.go.jp/
Email: chuukounen-nagano@task-career.com
¥³¥á¥ó¥È
[Ã´Åö¼Ô¥¤¥áー¥¸]
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÄ¹ÌîÃæ¹âÇ¯À¤Âå³èÌö±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»öÌ³¶É
Ã´Åö¡§Ê¡ÅÄ¡¦´Ý»³
¢©380-0936¡¡Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»ÔÃæ¸æ½ê²¬ÅÄÄ®215-1¡¡¥Õー¥¸¥ãー¥¹Ä¹Ìî±ØÁ°¥Ó¥ë2F
TEL¡§026-229-5131¡ÊÊ¿Æü9:00-17:00¡Ë
»ö¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸: https://chuukounen-nagano.mhlw.go.jp/
Email: chuukounen-nagano@task-career.com