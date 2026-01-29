【2月開催！】施主様との認識のズレを防ぐ工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり plantable（プランテーブル）」無料オンライン説明会

株式会社エフ・ディー・シーつながる家づくり plantable (プランテーブル) 無料オンライン説明会 2月19日開催

工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり plantable（プランテーブル）」を運営する株式会社エフ・ディー・シー（本社：東京都千代田区、代表取締役：和田崇紀）は、サービス導入を検討されている工務店様を対象とした無料オンライン説明会を、2月19日に開催いたします。

無料セミナー詳細ページ :https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/news_study_meeting_202602/

■オンライン説明会の開催に至った背景

住宅建築の現場において、工務店と施主様との間で発生する認識のズレや、膨大な情報の中でのタスクの見逃しは、プロジェクトの遅延やコスト増、顧客満足度の低下に直結する大きな課題です。

当社が開発・提供する工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり plantable（プランテーブル）」は、これらの課題を解決するために、「図面とコメントの連動」「対応状況の可視化」といった機能を搭載しています。本説明会では、plantableの具体的な機能と、導入によって得られる業務効率化・顧客満足度向上のメリットを詳しくご紹介し、導入に関する疑問点にお答えします。

■無料オンライン説明会概要

開催形式：GoogleMeetによるオンライン開催（参加無料・事前申込制）

対象者 ：導入を検討されている工務店の経営層、担当者様

内容 ：機能紹介、導入事例、導入メリット、質疑応答など

開催日時：2026年2月19日（木） １. 午前11:00～午後12:00 ２. 午後2:00～午後3:00

※視聴先のGoogleMeetのURLは開催前にご登録のメールアドレスへお送りさせていただきます。

■申し込み方法

以下のURLより、お申し込みください。

お申込み :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHmCG1Ppa_l_e2etvStl3DTlPseSn5VRtjHFj3U94DsWUr7w/viewform

個別のオンライン説明会をご希望される場合は、以下URLよりご都合の良い日時をご入力ください。

また、個別のオンライン説明会をご希望される場合、本フォームからのお申し込みは不要となります。

システムコンサルティング会社『株式会社エフ・ディー・シー』登壇者紹介

個別オンライン説明会 :https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/meeting-reservation/DXサービス事業推進部 古宇田 雅紀株式会社エフ・ディー・シー

DXサービス事業推進部 古宇田 雅紀

2020年コロナ禍に注文住宅で家を建てた事をきっかけに 現業務（システムエンジニアリングサービス）と兼任で、家づくりアプリ「つながる家づくり‐plantable‐」のプロジェクト・プロモーション活動に参画し、全国の工務店のDX化を支援しています。前職のコンサルティング会社での経験をもとに、多岐にわたる課題を抱えた工務店さんにとって、最高の解決策をご提案できればと感じております。

HP：株式会社エフ・ディー・シー(https://www.fdc-inc.co.jp/)

■株式会社エフ・ディー・シーについて



社名：株式会社エフ・ディー・シー

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-17-18 クリスタルビル 5階

代表取締役：和田 崇紀

設立： 1997年2月7日

事業内容： システム開発・コンサルティング業務・情報処理サービス・ネットワークサービス・システム製品の販売・導入

HP：https://www.fdc-inc.co.jp/