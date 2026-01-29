アクセラレーターイベント「年商1億円を突破する為のマーケティング手法」2026年2月24日(火)開催

Entrepreneurs’ Organization

◤ テーマ ◢

起業して動き始めたものの、売上を安定的に伸ばすことに悩む人は少なくありません。

「商品はあるが売れない」「集客が読みづらい」「営業・仕組み化・採用まで手が回らない」。年商1,000万円前後の壁も、そこから1億円へ向かう壁も、本質的には“どの成長レバーをいつ引くか”で差がつきます。

創業初期の売上づくりから、次のステージに進むための仕組み構築までを体系的に見直し、事業を持続的に伸ばすための視点を整理します。

今のフェーズに関わらず、「これから売上を本気で伸ばしたい人」が一歩踏み出すためのきっかけとなります！

◤ 対象者 ◢

☑︎ 年商1,000万円～1億円を実現したい創業者

☑︎ 売上拡大のための打ち手が頭打ちになっている事業者

☑︎ 組織づくりやマーケティングに伸びしろを感じている経営者

こんな人におすすめです📣

・この1～2年で「売上を一段上げる具体策」を固めたい方

・自社の課題（営業／採用／組織化／新規事業）を整理したい経営者

・外部の実践者から“リアルな成長ノウハウ”を学びたい方

◤ 開催概要 ◢

・日時：2026年2月24日 (火) 18:30~21:00

・会場：起業プラザひょうご 〒650-8660 兵庫県神戸市中央区浪花町５６

・参加費：3,000円

・参加方法：Peatixよりお申し込みください。(https://kip20260224.peatix.com/?fbclid=IwY2xjawPaWq9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETF1T2dJNFBPOG1lYjhvUTF3c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHggiL4VWECk8-m6jWWH861Z43ArZxCol9fV4oApM0sqnPAUKn8xXBQTpfPF4_aem_xGMA3NOwNwGZVKhHDV0FPw)

・定員：50名まで

◤ タイムテーブル ◢

18:00～ 受付開始

18:30～ オープニング 紹介

起業プラザご紹介 / EO KOBEご紹介

18:35～ 「熱狂を作るためのSNSマーケティング」

株式会社HERO’ZZコンサルティング 森本 一平

19:00～ ゲスト登壇者も交えた対談

アールケイプラニング株式会社 小西 暁久

株式会社HERO’ZZコンサルティング 森本 一平

Rinmo 砂田 安菜

モデレーター：株式会社ミラタップ 山根 太郎

20:00～ ネットワーキング （軽食あり）

20:40 終了

20:50 完全撤収

※当日の状況により時間の長短がございます。

当日に聞ける主な内容例

・SNSマーケティング、コンテンツマーケティング

再現性の観点でのSNS分析やアプローチ方法 / 動画編集のトレンド / 自社事業やマーケティング戦略を簡単に実施する方法 / 何のSNSを使ってるか / マーケティングとは実務で何をしているか

・自社のマーケティング戦略

売上数百万、数千万から戦略を変えて変化した話 / SNSの使い方(新規、流入を増やす) / その後のブランディング(リピーター、ファン、知名度、広報、顧客をどうつけるか) / 戦術や取り組んだことのシェア / その他の販売チャネル など

◤ ゲスト登壇者 ◢

株式会社ミラタップ 代表取締役

山根 太郎

1983年生まれ。 兵庫県出身。関西学院大学卒業後、2008年伊藤忠商事株式会社入社、繊維カンパニー配属。 2014年4月株式会社サンワカンパニー（現ミラタップ）に入社、同年6月代表取締役社長に就任。（EO KOBE会員）

アールケイプラニング株式会社 代表取締役

小西 暁久

2000年9月に神戸にてアールケイプラニング株式会社を設立。社員約40名・アルバイト約30名、年商約20億円、ECショップ12店舗を運営。アジアでのOEM商品開発から輸入、国内外物流、撮影・WEB制作、カスタマーサポートまで一貫体制を構築しています。実店舗「Payung」も展開し、「憧れをその手に、暮らしに彩りを。」をミッションに事業を進めています。（EO KOBE会員）

株式会社HERO’ZZコンサルティング 代表取締役

森本 一平

広島大学 理学部 地球惑星システム学科を卒業。 2021年SNS運用/動画編集スクール事業を創設。2023年6月SNS事業を法人化し(株)ビジョンクリエイトを設立。2024年3月SNS運用スクール(株)HERO’ZZの立ち上げに参画。2025年10月(株)ビジョンクリエイトをWEIN/BACKSTAGEグループに売却し、(株)HERO’ZZコンサルティング代表取締役に就任。2025年12月動画編集を手掛ける(株)ヒルウラ取締役に就任。

過去1000人を超える生徒と500社を超える企業アカウントのSNS運用をサポート。獲得総フォロワー数は2000万人以上。SNSアカウントをロジカルに分析し再現性のあるコンテンツを生み出す事で、採用や集客につながるアカウントを育てる事が出来る。

SAND DESIGN

砂田 安菜

イタリアのIstituto Europeo di Design Milanoでプロダクトデザインを学び、ミラノの事務所で約2年勤務。2021年にSAND DESIGNとして独立し、社会課題に取り組むブランドをデザインで支援。2024年エシカルジュエリーブランドRINMOを立ち上げ、廃棄削減を軸に活動している。（KiP会員）

◤ EO KOBEとは？ ◢

EO KOBEとは、世界的な若手起業家組織「Entrepreneurs' Organization (EO)」の兵庫支部で、主に年商1億円以上の若手経営者が集まり、勉強会や経験共有を通じてビジネス成長と地域貢献を目指すネットワークです。主に40代を中心とした経営者が参加し、地域経済の活性化や次世代起業家育成にも力を入れています。

・ホームページ：https://eokobe.org/

◤ 起業プラザひょうごとは？ ◢

” ひょうご・神戸から未来への挑戦！” を目的としたインキュベーション施設です。起業に興味ある人、起業したばかりの人たちを支援するために誕生しました。起業に向けたオフィススペースとしてだけでなく、みなさんのステップに応じた様々な専門家によるアドバイスやセミナー、起業仲間とつながるコミュニティで皆様の夢を力強くサポートします！

・ホームページ：https://www.kigyoplaza-hyogo.jp/ (https://www.kigyoplaza-hyogo.jp/)

・Facebook：https://www.facebook.com/kigyoplaza.hyogo/