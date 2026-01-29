【叡啓大学】2/21(土)「卒業プロジェクト」公開プレゼンテーションを開催します

広島県公立大学法人

叡啓大学（学長：有信睦弘、広島市中区）は、この度、2025年度「卒業プロジェクト」履修者による公開プレゼンテーションを開催します。

是非ご参加いただき、本学学生の学びの成果をご覧いただけますと幸いです。

参加される場合は、下記のＵＲＬから事前にお申込みください。

2025年度「卒業プロジェクト」公開プレゼンテーション

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51586/table/540_1_72b5bb373c6f81bcb5e9d28d6c5a98e7.jpg?v=202601291021 ]

