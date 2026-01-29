パナソニックグループ

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社（代表取締役 社長執行役員：山田 昌司、本社：大阪府門真市、以下、当社）の「1.5 mmリフォームフローリング USUI-TA（以下、ウスイータ）」は、2003年の発売以来、累計販売が2025年に100万坪を突破したことを記念し、さらなる製品拡充を図るため、2025年11月4日より価格を抑えた「耐熱コスト優先タイプ」と「滑り配慮 非耐熱」を新発売。また、2026年2月2日には「広幅石目柄」と「新木目柄」を追加ラインアップします。

■「ウスイータ」の歩み

2003年に発売した「ウスイータ」は、わずか1.5 mmという薄さによりカッターで切断が可能で、（1）「短期間でのリフォームができる」、（2）「騒音・粉じん・廃材の軽減ができる」、（3）「1.5 mm厚のため既存ドアの下部へも干渉せず、床暖房に上貼りの際も温かさがほぼそのまま」、（4）「防音直貼り床材の遮音性能を損なうことなく上貼り可能」という点で評価を受けています。今後も市場ニーズに合わせてラインアップを強化し、上貼りリフォーム床材市場へのさらなる市場浸透と販売拡大を目指します。

当社は『くらしの「ずっと」をつくる。“Green Housing”』を事業スローガンに掲げ、変化する価値観や社会課題に向き合い、持続可能で豊かな社会をつくっていきます。

＜特長＞

1. 価格を抑えた「耐熱コスト優先タイプ」、「滑り配慮 非耐熱」を発売

2. 業界初（※）厚み1.5 mmでありながら幅303 mmの「広幅石目柄」（4柄）をラインアップ

3. 既存建具ともコーディネイトしやすい、木目の抑揚を抑えた「新木目柄」（2柄）を追加

※2026年1月時点、当社調べ。主要建材メーカーにおける上貼りリフォーム用床材において

【お問い合わせ先】

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社

建築システム事業部 営業戦略企画部 商品推進担当 商品販売企画課

電話：06-6909-7676（代表）

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]上貼りリフォーム床材の市場を牽引してきた「ウスイータ」がさらなる進化へ（2026年1月28日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260128-3