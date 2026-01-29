鈴縫工業株式会社とのプラチナパートナー契約締結（増額）のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、鈴縫工業株式会社と、オフィシャルパートナー契約（プラチナパートナー）を増額にて締結いたしましたのでお知らせいたします。

プラチナパートナー契約内容

■協賛内容

・ゴール裏1列目LED看板への広告掲出

・メインスタンドバナーへの広告掲出

・ホーリーくんユニフォーム（胸スペース）への広告掲出

・トップチーム練習着（鎖骨スペース）への広告

■契約期間

2026年2月1日～

鈴縫工業株式会社 代表取締役社長 鈴木 達二 様よりファン・サポーターの皆さまへ

水戸ホーリーホックに関わるすべての皆さま、昇格本当におめでとうございます！

このたび、水戸ホーリーホック様のJ1 昇格、そしてJ１への挑戦という歴史的な瞬間に立ち会えることを、心より嬉しく誇りに思います。

クラブの新たな挑戦をより力強く支えるべく、今シーズンより「プラチナパートナー」として、さらなる一歩を踏み出すことといたしました。

私たちはこれまでも『おひさまの恵みプロジェクト』などを通じ、次代を担う子どもたちや地域社会の成長を支援してまいりました。J1 という最高峰の舞台で戦うチームの姿は、地域の子どもたちにとっても大きな希望となるはずです。

ファン・サポーターの皆さまとともに、新しい景色を楽しみ、そして共に高みを目指して歩んでいけることを楽しみにしております。 今シーズンも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

法人概要

■法人名

鈴縫工業株式会社

■所在地

茨城県日立市城南町1丁目11番31号

■代表者

代表取締役会長 鈴木 一良

代表取締役社長 鈴木 達二

■事業概要

・土木、建築、上下水道ならびに管工事の請負、企画、設計、監理、施工、およびコンサルティング業務

・不動産売買、仲介、賃貸借および管理

・前各号に付帯する一切の業務

■URL

https://www.suzunui.co.jp/