フランス・ブルターニュ発祥の3代続くブーランジュリー ル ビアンにて2月1日(日)から「ショコラフェア」を開催いたします。

株式会社 エーデルワイス

ル ビアンでは2月1日(日)～2月28日(土)の期間限定で「ショコラフェア」を開催いたします。

キューブ型のパンにビターな味わいのチョコクリームとバナナを閉じこめ、コーヒーチョコをコーティングした「ショコラ・バナーヌ」や、ブラックココアとクルミを混ぜ合わせたフランスパンに、オレンジを合わせたチョコクリームを包んで焼き上げた「ショコラクリームフランス」など期間限定の味わいをご用意しております。

チョコの濃厚な味わいがひろがるパンを是非お楽しみください。

ショコラ・バナーヌ

ショコラ・バナーヌ

キューブ型のパンにビターな味わいのチョコクリームとバナナを閉じこめ、コーヒーチョコをコーティングしました。

■価格：\389(本体価格\360)

ショコラベリーマフィン

ショコラベリーマフィン

チョコチップ入りのココアマフィンにラズベリージャムを絞り、フリーズドライのラズベリーをトッピングしました。

■価格：\378(本体価格\350)

ショコラクリームフランス

ショコラクリームフランス

ブラックココアとクルミを混ぜ合わせたフランスパンに、オレンジを合わせたチョコクリームを包んで焼き上げました。

■価格：\324(本体価格\300)

■「ル ビアン」とは・・・

1913年、フランス・ブルターニュに誕生。

親子3代にわたり受け継がれてきた3代目のル ビアン・ミッシェルが作り上げるパンは小麦粉やイーストなどの素材選びにこだわったブルターニュ伝統の味わい。

フランス・ブルターニュで愛された職人の味と技術は、ル ビアンの職人たちに受け継がれています。粉・水・塩・イーストといった素材選び、生地の練りや火加減にこだわった伝統的な製法のパンをはじめ新しいスタイルのパンまで、ル ビアンのパンで毎日の食卓をより華やかで幸せなものにしたいという願いのもと、みなさまにお届けしています。

HP：http://www.lebihan.jp/

Instagram：lebihan_official

＜関西地区＞

阪神梅田本店 / 神戸阪急店（ルミレーヌ）/ 千里阪急店 / 西宮阪急店 / 芦屋大丸店

＜関東地区＞

池袋東武店 / 新宿小田急店 / エキュート赤羽店 / エキュート日暮里店 / シャポー船橋店 / 千葉そごう店 (※)

※千葉そごう店では一部取り扱いのない商品がある場合がございます。予めご了承ください。