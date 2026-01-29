『きらめきパラダイス』Ver.3.7緋色の悪夢が本日公開！

Famous Heart Limited

本日、『きらめきパラダイス』の新バージョン「緋色の悪夢」が正式に公開されました！今回のアップデートでは、ブラッディ・マリーのヨーロッパ伝説をモチーフに、ルネサンス貴族のファッションと複数の象徴を融合させた新しい星6セット『真紅の夢喰い』、山の精霊をテーマに無形文化遺産の滾灯技術や高山植物の要素を取り入れた星5セット『鈴夢の音』、新星4セット『ラインの序曲』、SSR絆『シュウ-耽溺』、さらに新システムや多彩なイベントも登場！ダークでスリリングな世界観と、伝統の温かみが融合した新たな旅に、ぜひ参加してください。夜の帳を契りとし、共に新たな黎明を迎えよう！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rmDkozEggVk ]

Ver.3.7緋色の悪夢 | 星6セット『真紅の夢喰い』

「鏡が砕け散った瞬間、光や花びら、水の跡でさえも、欲望と共に落ちていく。」

鏡の外では、人々が彼女の名を口にしていた。

彼女は解釈され、象徴され、幾度も恐怖そのものとして伝えられてきた。

十二本のロウソクを灯し、真夜中の静寂の中で呪われた鏡を見つめる。

鏡面はすでに砕け散り、赤い薔薇の花びらとなってエデンへ舞い降りた。

伝説の貴婦人は、紅玉の煌めきの中で再起の秘密を探し求める。

それ以降、世界は再び「彼女の声」に耳を傾けようと試みた。

二形態を持つダンススカート

儀式感漂う華やかなスタイルと落ち着いた雰囲気を持つスタイルで自由に切り替えることができます。肩の羽毛や蛇の形を模した金属、蝶の装飾は形態に合わせて変化し、全体の華やかさと落ち着いた雰囲気を保ちつつ、さまざまなシーンや感情表現に対応できるデザインとなっています。

二形態を持つ背中アクセ

鏡面に映し出されるのは、異なる結末の姿。背中アクセは、鏡面が砕けた姿と水紋が広がる姿が映りこんだ二つの形態を備えています。また、ブラッディ・マリーの代表的なイメージをデザインコンセプトに、バスタブを模した造形を取り入れています。割れた鏡、赤い絹布、そして緋色の光が召喚の儀式感を強調する一方で、水紋を描く鏡面は、まるで異なる一面を映し出すかのように冷静で神秘的な雰囲気を醸し出しています。

二形態を持つ帽子

形態に応じてまったく異なる雰囲気を纏う帽子は、鋭さを剥き出しにした審判の意味を帯びた姿と、戒めと秩序を象徴した姿を持ち、危険さが漂うスタイルと優雅なスタイルで自由に切り替えることができます。

二形態を持つ斜め掛けの蛇アクセサリー

形態によって異なる存在感を放つ蛇のアクセサリーは、欲望と所有欲を強調した姿と、本能と危険に回帰した二つの形態を持ち、エデンの暗喩にある戒めと欲望の二面性をそれぞれ体現しています。

二形態を持つ所持品

象徴を体現した姿とリアルな姿を持ち、まるで「誘惑」を可視化し、直接触れられるようなリアリティを与えています。

二形態を持つネックレス

形態ごとに異なる感情を表現したデザインとなっており、赤色の液体が首元に滴るような姿を模した姿は、『マリー』の代表的なイメージを表現し、不穏で重圧感のある雰囲気を醸し出しています。もう一方は落ち着いた貴族のイメージを体現したものとなっており、細かな変化が衣装全体の雰囲気に影響を与えてくれます。

二形態を持つ立ち姿勢

欲望を全面的にさらけ出した姿と、体を斜めにして感情を影にひそませ、多面的な性格や感情の繊細さを体現した姿で、それぞれ異なる感情を表現しています。

直視できない欲望と祈りを捧げ、鏡面に明りを灯す

鏡にまつわるすべての伝説において、鏡は単なる現実を映し出すためだけのものではありません。火が灯され、水面が静まり返ると、囁かれる名前が割れた面に沿って滑り落ちていく。 ブラッディ・マリーの物語はまさにこの瞬間から始まります。欲望が召喚され、恐怖が呼応し、美しさと危険がひとつの鏡の中で共存を果たすのです。

今回、この長く語り継がれてきたヨーロッパの伝説を、儀式的な雰囲気と圧倒的な美学を備えたファッションデザインへと昇華させました。全体的なスタイルはヨーロッパ・ルネサンス期の貴族衣装を基盤とし、構造や装飾に対するこだわりを極限まで追求しました。非対称のシルエットや誇張された頭部のプロポーション、象徴的なモチーフを多用することで、華麗さと召喚の狭間にある独特の存在感を生み出しています。

スカートの上部は構築的な布片を核とし、重ねられたプリーツ状の半透明チュールが層を成して外側に広がり、複雑で立体的なスカートラインを形作っています。完全な左右対称を追求するのではなく、あえて張力を生み出し、歩行や旋回のたびに布地が引っ張られ、たわむ動きを演出しています。赤い布切れがスカートから垂れ下がり、足元に広がっている揺れる緋色の液体と繋がることで、緋色の液体が上へと広がり、吸収されていくかのような視覚的錯覚を生み出し、まるで終わりのない儀式の中心に立っているかのような存在感を放つことができます。

頭部の造形はさらにこの「不安定な華麗さ」を強調するため、ヨーロッパ風の大きな冠を上へと伸ばし、ロココ様式の高く盛り上げられた髪に複雑な装飾と高くそびえる羽飾りを纏わせています。頭部の飾りは王冠にも似た「盆」の造りをしており、赤い宝石が山のように積まれ、まるで供えられた饗宴のように見えますが、中に差し込まれた食器のナイフが、欲望と暴力を同時に表現しています。

白蛇は体に巻き付き、垂れ下がった蛇の胴体にはリンゴが吊るされ、エデンの園の寓意である貪欲や誘惑、避けられない選択を象徴しています。首元から染み出る液体は断ち切られた首筋を飾る首飾りとして、断首の歴史を暗示したものとなっています。胸部の裂けた肌の中には、心臓の代わりに赤い宝石が宿り、割れ目からは花や蝶が芽吹き、蛇がその縁を這い回ることで、美しさと危険が共存する世界を表現しています。

流体と亀裂の間で、恐怖が形を得る

高度に象徴化され、要素が密集した完全に非対称なデザインをリアルタイムでゲーム内モデルに再現することは、技術と美学の限界に挑むことを意味していました。

この衣装には「繰り返しコピー」できる安全地帯がほぼ存在せず、構造から装飾に至るまで、すべてのパーツがそれぞれ持つ形状や質感、動きの表現を独自に考慮する必要がありました。スカートは異なる素材感を大胆に対比させ、グラデーション染色を施すことで、動きに伴い色が微細に流動する効果を作り出し、平面的な停滞感を回避しました。 羽の部分は透明な羽と実体のある羽を交互に配置することで、輪郭や空気感を表現する透明の羽と、重みや存在感を担う実体の羽にそれぞれ役割分担を行いました。両さの大きさや長さ、染色の違いを絶妙に絡ませることで、軽やかさの中にも圧迫感を宿したものとしています。

スカートの裾を流れる緋色の液体表現は、本作品の技術的ハイライトの一つです。これは単なるテクスチャアニメーションではなく、液体が重力や引力を受けて動く様子をシミュレートし、糸状や膜状の形態を融合させたものとなっています。引っ張られ、乱れ、揺らぎ、分裂と再結合を繰り返すことで、「赤」は単なる色ではなく、今そこに存在している流動するリアルな現象として表現しています。これにより画面の階層感と情緒的な緊張感を大きく強調させるものとなっています。 背面の鏡面や足元の水面表現は「液体の鏡面」をテーマに制作しました。波紋は中心から外へと広がり、光の流れが波間を渡り歩くことで、鏡面の反射性と液体の流動性を見事に両立させています。動作に伴い、水面、花びら、光が一体となり連動し、人物と環境の視覚的な一体感を生み出しています。

さらに、動きの表現には新たな流体エフェクトの発想を導入しました。粒子の動きを用いた物理的な液体の流れや衝突軌跡をシミュレートし、そこにアーティスティックな変化を加えることで、水や緋色の液体、光が動きとリアルに共鳴し、最終的にメッシュ形態に変換することで、回転や手振り、浮上などの動きを、画面全体で紡ぐ儀式の一幕へと昇華させています。

蠟燭に応え、鏡が昇り、世界は変わる

この衣装を真に「生きた」ものにするため、動作や登場と密接に結びついた多彩な動的表現をふんだんに盛り込みました。

スカートの上部には絶えず滴る液体のエフェクトがあり、抑制されつつも途切れることなく流れ続ける様は、まるで止まらないささやきのように見えます。髪飾りや面飾りからは花びらが芯からゆっくりと小さいながらも絶え間なく舞い散り続け、まるで見えざる力に包まれているかのような演出となっています。背後に浮かぶ蝋燭はただの装飾ではなく、動きに合わせて火が微かに揺らめく仕様となっています。

両手を振ると、指先から光の粒や花びら、水の跡が飛び散り、その軌跡を辿るように蝋燭の炎が点火されます。炎は最初こそ大袈裟に燃え上がりますが、徐々に落ち着きを取り戻し、はっきりとした「応答」を示してくれます。旋回する際には無数の薔薇の花びらと水の跡が同じ軌跡に巻き込まれ、水面が揺れ、花びらが空中を舞う様は、空間全体の景色を一変させます。

そして重要な動作の際には、鏡が水面からゆっくりと昇り、その浴槽を模した形状で、緋色の液体に浸かる奇怪な噂を暗示しています。鏡の下から赤い水流が滴り落ち、鏡面完全に現れるにつれて水流は次第に消えていき、儀式の終わりを告げます。立ち止まったり、旋回したり、手を挙げるたびに、鏡や蝋燭、水面、花びらがすべて応えてくれます。欲望は呼び覚まされ、伝説は繰り返される。今まさにその鏡の前に立っている様を演出することができます。

Ver.3.7緋色の悪夢 | 星5セット『鈴夢の音』

静寂に包まれた深い森の中で、あなたは最初に灯された一筋の呼吸。

千年の灯火を越え、世界がどれほど回り続けても、最初の純粋さが揺らぐことは決してない。

野山の風は無言かもしれないが、あなたの存在が眠れる荒野を揺り動かす。

銀河が夢に入り、万物が新たな装いを纏う。世界の始まりは、孤独なさすらいから解放される。

古の記憶！消えることのない提灯

無業文化遺産である「滾灯」の技術を再現しました。巧妙な球体構造はどんなに回されても内部の炎は揺るがず、永遠に消えることはありません。

華やかなフィナーレ！徐々に消え失せていく花びらのパーティクルエフェクト

袖口とスカート裾には革新的な舞い落ちる花びらエフェクトを実装し、花びらの先端には徐々に透明化し粒子が消えゆく表現を加え、衣装に流動する命を吹き込んでいます。

野山の精霊の息吹に、高山植物と伝統工芸の絶妙な兼ね合わせ

誰しもが心の奥底に原初の森を秘めているものです。そこには朝露や霧が漂い、静寂の中でひっそりと咲き誇る高山の花々が息づいています。今回のデザインは、「野山の魂を探し求める」というビジュアルストーリーからインスピレーションを獲得しました。デザインの中心は、自然の生命への畏敬と伝統文化への敬意にあります。私たちは「メコノプシス」という高山植物を中心に据えることにしました。この高山の頂にひっそりと咲き続ける孤高で純粋な植物の生命力は、衣装全体に儚くも力強い山の精霊のような雰囲気を与えています。そして、それと呼応するのが、国の重要無業文化遺産である「滾灯」の技法なのです。千年に渡る人間の知恵が込められたこの伝統工芸を、指先で軽やかに舞うアクセサリーへと昇華させ、「待つこと」を表現しました。民間文化における滾灯は「団らん」と「永遠」を象徴するものとして扱われています。私たちはこの古の情熱を幻想的な形で表現し、より生き生きとしたものとして再現しました。

指先に宿る光と影のリズム、「生命感」あふれる粒子のシンフォニー

この神秘的な構想をゲーム内でリアルに感じられる質感へと昇華させるために、技術チームとデザインチームは一丸となってこの「技術的な革命」に挑むことにしました。今回最も力を注いだのが、この衣装が放つ「呼吸感」を実現させることにあります。スズランのヘッドアクセサリーはただの静止モデルではなく、ゆらめく光の点滅エフェクトを追加しました。生物の呼吸リズムを模した微かな光の揺らぎと、蕾からゆっくりと落ちる星屑の粒子が、動きに合わせてまるで星の雨を纏っているかのような幻想的な雰囲気を醸し出してくれます。

ワンピースでは「静止した衣装の動的表現」という難題に挑みました。蝶の装飾の中央にある紫色の宝石は、透明感ある屈折表現に加え、自発光効果を付与したことで、常に微細な粒子を放出し、まるで蝶が羽ばたくたびに粉を散らすかのような神秘的な輝きを放つことができます。

そして、袖やスカートの花びらが舞い落ちるエフェクトこそ、今回の衣装に使われた技術の真骨頂です。舞い落ちる花びらの一枚一枚が、消えゆく最後の瞬間に小さな粒子を纏いながらゆったりと消失していきます。これにより花びらの消失が不自然にならず、「幕引き」さえも優雅で物語性のある形で表現されています。この細部への徹底したこだわりが、「花が呼吸し、咲き誇る世界」を感じてもらうための要となっています。

自然のシルエットを再構築するショール、ランタンスリーブ及びスカートの幾何学的な美

本作の衣装のカッティング構造において、私たちは「自然への回帰」を感じさせる無秩序な美しさを追及しました。トップス部分には、ショールのように肩と首元を柔らかな曲線で包み込むフリルをデザインし、人工的な服の硬さを和らげました。そして、カッティングのハイライトとなるのが、分割式のランタンスリーブになります。袖を縦に分割し、袖口にはギャザーを寄せて二重のフリルを形成することで、腕を動かすたびにリズミカルな空気の動きを生み出しました。

スカートのデザインは森の植物の成長ロジックを基盤に据えました。不規則に重なり合うレイヤードスカートは長さがまちまちで、葉脈のように鮮明なテクスチャが特徴的なものに仕上げました。走ったり旋回したりすると、まるで深い森の緑葉が舞い踊るかのように優雅に揺れ動きます。ウエストはメコノプシスをあしらい、独特な花の形とクールな色調が重なり合う緑の中でアクセントとなり、清涼で生命力あふれる野山の精霊のイメージを極限まで高めています。

不滅の伝統工芸の奇跡：滾灯が織りなす物理と視覚の饗宴

この衣装で最も象徴的なパーツである滾灯のデザインには、高度な技術が結集されています。滾灯は伝統工芸の一つであり、その真髄は外側の輪がどれだけ回転しても、中の光源は決して倒れないことにあります。今回私たちは、この「回転しても消えない」特性を完璧に再現しました。球体の内部にある自発光のきらめく光球は、装飾品全体のエネルギー源として中心部から光の粒子を放ち、発光する蛾を引き寄せて周囲を舞わせています。このシチュエーションを再現するために、モデリングの緻密さから粒子の拡散軌道に至るまで、無数のシミュレーションを重ねました。衣装を回転させた際に、この奇跡的なバランスをリアルに感じていただけることを願っています。ぜひ火の光を浴びて蛾の体が発する微かな輝きと、球内に散りばめられた光の粒が織りなす、東洋の神秘性に満ちた幻想的な風景をお楽しみください。光と影の揺らめきが、新たな野山の夢を紡ぎ出します。

Ver.3.7緋色の悪夢 | 星4セット『ラインの序曲』

花は琴上に咲き、琴は花のために歌う。

そして私はただ、あなたのためだけにこの瞬間を奏でたい。

「目を閉じて、ライン川に連れてってあげる」と彼女は言った。

ピアノが流れたら庭園が見えた。

Ver.3.7緋色の悪夢 | SSR絆・シュウ『耽溺』

「じゃあ、探偵ちゃんは答えに辿り着けたのかな？」

シュウの作品では、愛とは平等にして、互いに支え合い、相手を権力の頂へと押し上げるもの。親愛なる陛下よ、シュウの女王として、彼をあなたのゲームに加えるつもりはありますか？

Ver.3.7緋色の悪夢 | 『鏡淵分解』ショップ限定交換

『鏡淵分解』ショップが1月29日10:30～2月19日23:59までの間期間限定で開催。『月と海の潮』、『崑崙山の神光』、『愛のシグナル』、及びフォト背景『虚ろな塵光』、限定家具、アイコン装飾、チャット装飾、撮影アイテム、風向計・鏡淵、ハートモルフォ、知恵の鍵、ゴールドなどの素材アイテムを獲得できます。

Ver.3.7緋色の悪夢 | 新機能＆豪華報酬イベント

新たにクローゼット整理機能を追加しました。アップデート後、クローゼットにグループのカスタマイズ機能が追加され、獲得済みのファッションやメイクをグループごとに管理できるだけでなく、自由にグループ名やアイコンを変更できるようになります。さらに、ファッションやメイクにも新たに備考を追加できるようになり、変更後はクローゼットのリストに備考名がそのまま表示されるようになります。検索機能では、星数や獲得方法、パレットや多彩色域の解放状態などの条件に基づく絞り込みを行うことができます。また、着用済みのファッションやプレビュー画面などに様々な便利機能を追加し、より簡単に操作できるように改善いたしました。

他にも参加するだけで、豪華な星5セットやファッションが獲得できるイベントを多数開催。

1月29日のアップデート後に、ぜひ新たなキラパラの世界をお楽しみください。