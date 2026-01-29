年度末予算の〈駆け込み導入〉を支援する「クロワッサン 年度末スタートダッシュ支援プログラム」を提供開始

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市）は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」において、年度末予算の執行タイミングに合わせた〈駆け込み導入〉を支援する「年度末スタートダッシュ支援プログラム」の提供を開始しました。

本プログラムでは、見積・請求関連の運用や契約開始日、導入スケジュール、初期セットアップ（オンボーディング）などを、各組織の事情に合わせて個別に調整し、年度内での施策立ち上げをスムーズに進められるよう支援します。

背景：年度末予算で「短期間に成果につながる施策」を立ち上げたい需要

年度末は、短期間で実行まで持っていける施策が求められる一方で、社内の稟議・見積・請求処理、ベンダー選定、導入準備のハードルが高く、実施機会を逃してしまうケースも少なくありません。

「クロワッサン」は、オンラインガチャ・診断・アンケートなど参加型コンテンツをノーコードで立ち上げられるため、キャンペーンやリード獲得、ファンコミュニケーションなどの施策を短期間で開始しやすい点が特長です。年度末の駆け込み導入ニーズに応えるため、請求サイクルを含む導入前後の実務面までまとめて支援するプログラムを用意しました。

「年度末スタートダッシュ支援プログラム」概要

1）年度末予算の執行に合わせた「実務面」の調整支援- 見積書・請求書などの書類対応（※個別要件に応じて相談）- 請求サイクル／請求タイミングの調整相談- 契約開始日・利用開始日の調整相談- 導入に必要な社内手続きに合わせた進行設計（必要情報の整理・段取りの提示）2）最短で施策を立ち上げるオンボーディング（初期設計）支援- 目的整理（販促／リード獲得／ファン施策等）とKPI設計のたたき台作成- コンテンツ設計の相談（ガチャ／診断／アンケートのどれが適切か、企画骨子の整理など）- 公開までの作業分解と、短期間でのリリースに向けた実行プラン提示3）年度末で「使い切る」だけでなく、次年度につながる活用提案

年度末に立ち上げた施策を、次年度の継続施策に接続するため、以下のような運用設計も合わせて提案します。

すぐ使える企画例（クロワッサン活用の切り口）

- 新年度の継続キャンペーンへの展開（同テーマの第2弾・第3弾化）- 診断結果や回答を起点にしたコミュニケーション設計（セグメント別訴求のたたき台）- アンケート結果を活かした企画づくり（新商品・新サービスのヒント抽出 など）- 法人向け：資料請求・商談獲得につながる「課題診断」／展示会後の追客用「アンケート」- 自治体向け：参加促進の「診断コンテンツ」／満足度・ニーズ把握の「アンケート」- アイドル運営会社向け：課金ガチャによるファン参加型施策（オンラインくじ等）- EC／メーカー向け：購入を後押しする「クーポン排出型オンラインガチャ」（当たりで割引クーポン・送料無料クーポン等を付与）や、企業・ブランドの周年記念／記念日に合わせた「周年ガチャキャンペーン」（参加で特典、限定デザイン、復刻企画など）で、短期間でも話題化と購買導線を同時に設計

※クーポン特典の設計（例：参加賞／当たり枠／ハズレなし等）や、周年の企画骨子（特典案・期間設計・告知導線）は、年度末スタートダッシュ支援プログラム内で個別に相談可能です。

申込・相談方法

年度末スタートダッシュ支援プログラムの相談は、下記フォームより受け付けています。

（請求サイクル・導入スケジュール・施策内容のご希望を伺い、最短で進める段取りをご案内します）

「クロワッサン」について

お問い合わせはこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。法人・自治体・アイドル運営会社・クリエイターの施策における参加型コンテンツの立ち上げを支援します。

本件に関するお問い合わせ先（プレス窓口）

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

株式会社on the bakery 広報担当

E-mail：satou@onthebakery.co.jp

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/