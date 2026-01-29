令和7年度「新エネ大賞」の「審査委員長特別賞」を受賞

株式会社三社電機製作所

株式会社三社電機製作所（本社：大阪市）はこのたび、自社で開発した最大5MW対応の系統連系パワーコンディショナー試験システムにおいて、技術的完成度と独自性が評価され、令和7年度新エネ大賞（主催：一般財団法人新エネルギー財団）の審査委員長特別賞を受賞しました。

【システムの特長】

今回受賞した系統連系パワーコンディショナー試験システムは、最大5MWまで対応しており、自社開発のパワー半導体「SiC MOSFET」を採用することで、損失を従来比67％低減するとともに、電力変換効率97.4％を達成しました。さらに、装置サイズも約３分の1への小型化を実現しています。

また、2.5MVA系統模擬電源を並列化することで、最大7.5MVA構成を実現。グリッドサポート機能試験など、時間を要する試験についても、計測機器を含めたネットワーク統合および試験自動化により、従来比10分の1の時間での実施が可能です。

試験機能は、Sunspec SVP※１による標準自動試験に加え、Python※２およびドラッグ＆ドロップによる柔軟な試験プログラミングに対応。

すでに納入実績のある本技術を太陽光発電・蓄電池向けパワーコンディショナーへ展開することで、再生可能エネルギーの普及促進と国際競争力の強化に貢献します。

※１ Sunspec SVP(System Validation Platform)：太陽光・蓄電池・PCSなどの機器がSunspec仕様に準拠した通信・制御イン

ターフェースを実装しているかを検証するための、試験仕様・テストツール・プロセスの総称

※２ Python：データ処理や自動化、システム制御などに広く利用されている、世界的に普及したプログラミング言語

【三社電機製作所について】

1933年に開発した映写機用電源以来長きにわたり、「パワー半導体」と「電源機器」メーカーとして事業を展開。2023年にはパーパス「パワーエレクトロニクスと創造力で、社会を前進させる。」を掲げ、そのパーパスのもとに研究・開発を行い、高性能、高品質な製品の創造に努めております。さらに詳しい情報は当社ウェブサイト（ https://www.sansha.co.jp/ ）をご覧ください。