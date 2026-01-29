福岡　ASOポップカルチャー専門学校　ららぽーと福岡にて卒業進級制作展を開催！2/20(金)・21(土)【観覧無料】

学校法人麻生塾

福岡 ASOポップカルチャー専門学校は、2026年2月20日(金)・21日(土)にららぽーと福岡 1階 中央 メディアパーク(福岡市博多区那珂6丁目23-1)にて、卒業制作展を開催します。観覧は無料です。

今回の展示作品は「Departure - 出発 - 」をテーマに制作した、イラスト・3DCG・アニメーション・映像・VRなど約100作品を展示します。学生たちの集大成となる創造力あふれる作品、想いを込めて制作した作品を、ぜひ会場でご覧ください。

―詳細―

制作展名：ASOポップカルチャー専門学校 CG分野・イラスト分野 2025年度卒業制作展

期間：2026年2月20日(金)・2月21日(土)

観覧時間：両日10:00～18:00

会場：ららぽーと福岡 1階 中央 メディアパーク(福岡市博多区那珂6丁目23-1)

観覧料：無料

展示品：イラスト・3DCG・アニメーション・映像・VRなど約100作品を展示します。学生の集大成となる個性溢れる様々な作品があります。

本制作展は、買い物や食事の合間にも気軽に立ち寄っていただけるオープンな展示となっており、CG・イラストに興味をお持ちの方はもちろん、幅広い世代の方々にお楽しみいただけます。

▼学校の様子は公式Instagramをご覧ください。

ASOポップカルチャー専門学校 公式Instagram(https://www.instagram.com/aso_popculture/)

ASOポップカルチャー専門学校 ( https://asojuku.ac.jp/apc/ ）

福岡市博多区に位置する専門学校。ゲーム、CG、アニメ、マンガ、イラストなどのポップカルチャー分野に特化した教育を提供しています。初心者でもプロを目指せるよう、1年次から作品制作に取り組む実践的なカリキュラムが特徴です。学校内には最新の設備が整っており、プロレベルの環境で学ぶことが可能です。業界との強い連携により、企業からの直接指導の機会が豊富で、即戦力のスキルを身につけることができます。

学校法人麻生塾／麻生専門学校グループについて （ https://asojuku.ac.jp/ )

1939 年設立。福岡県内にて 12校の専門学校と高等部を運営する西日本最大級の専門学校グループ。福岡県のみならず、九州全域・山口・沖縄から多くの学生が進学しており、卒業生は74,000人を超える。IT、ゲーム、デザイン、建築、 医療福祉、観光・サービス、自動車など幅広い分野で実践的な教育を提供。学生一人ひとりの能力や目標に合わせた教育を重視し、実践力を身につけながら夢や目標に向かって成長するための支援を行っている。