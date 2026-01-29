『AI定義ビークル（AI-DV）／ソフトウェア定義ビークル（SDV）白書2026年版』 発刊のお知らせ
一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年1月28日、『AI定義ビークル（AI-DV）／ソフトウェア定義ビークル（SDV）白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。
■ 本白書編纂チームからのご案内
■ キーメッセージ
本白書は、2026年を分岐点としたAI定義ビークル（AI-DV）／ソフトウェア定義ビークル（SDV）／次世代自動運転の根本的な再編を可視化する統合的分析である。
▼本レポートの特徴
3つの価値提供
包括性：自動運転産業の全域（技術、企業、市場、政策）をカバー
現在性：2024年～2025年末の最新動向・データを反映
実用性：戦略意思決定・政策立案の直接的な根拠資料として使用可能
視点の高さ：单一社・単一産業に留まらず、グローバル三極構造を可視化
1. テクノロジーの成熟化と商用フェーズへの転換
▶ 生成AI進化（GPT、Claude、Gemini等）による自動運転スタック革新
▶ End-to-Endラーニング、世界モデル、Embodied AIといった先端機能の急速実装
▶ 2026～2027年にかけて、複数地域で同時にレベル3～4の商用化が加速
▶ Waymo、Baidu Apollo Go、Wayveなどテック系スタートアップの「実績ベース」での事業拡大
2. 産業構造の根本的再編：従来型サプライチェーンからプラットフォーム・エコシステムへ
▶ 従来：「OEM → Tier1 → 部品メーカー」の階層化サプライチェーン
▶ 将来：「ハードウェア標準化 ↔ ソフトウェア・AIプラットフォーム」の二層構造への転換
▶ OEM間の競争軸が「パワートレイン・シャーシ」から「AI・ソフトウェア」へシフト
▶ Tier1の機能転換：Bosch、Continental、Densoなどが「ソフトウェア＋AI企業」として再定義
3. 欧米・中国・日本の「三極構造」確立
▶ 北米：Tesla垂直統合 + Waymo/Cruise テック主導
▶ 欧州：VW/Bosch/Mercedesなどオープンプラットフォーム連合 + Wayve/Oxa等新興企業
▶ アジア太平洋：中国勢（BYD、NIO、XPeng、Baidu、Pony.ai）の高速成長 ＋ 日本政府・OEMの段階的展開
▶ 各地域でプレイヤーが確定。クロスオーバーは限定的。
4. ロボタクシー・シェアードモビリティの数千台規模展開
▶ 2026～2027年：米国・欧州・中国各地で「限定地域のロボタクシー商用化」が続出
▶ 2027～2030年シナリオ：Apollo Go 50万台構想など、フリート規模が指数的に拡大
▶ 収益化への道筋が「実績」で示される。投資家・政策当局の信頼醸成が加速
5. 中国EV・自動運転企業の世界侵攻と欧米シェア喪失
▶ BYD低価格EV、NIOプレミアムEV、XPengテック志向など、地域別戦略が奏功
▶ Baidu Apollo Goの欧州展開、Momentaのドイツ拠点、Pony.aiのドバイ・UAE展開など複数チャネル
▶ 欧州・北米でも「低価格AI車」への需要が増加。既存OEMの価格競争力低下リスク
6. ソフトウェア・データ・AIが収益源化
▶ OTA（Over-The-Air）更新のサブスク化：ホンダ・日産・BMW・Teslaなど量産化フェーズ
▶ クラウド連携・テレメトリ・フェデレーション学習によるライフサイクル収益拡大
▶ 「自動車販売の利益」＋「ソフトウェア継続使用料」の二層構造へ
▶ 2025～2030年で、自動車産業全体のソフトウェア売上シェアが20～30%へ上昇
■ アクションプラン／提言骨子
A. 自動車メーカー（日本）向け提言
▼ 短期（2026年内）
● ソフトウェア・AI組織の独立化と人材大量採用
● 年間500名以上のエンジニア採用目標
● AWS/Azure/GCPの技術認定エンジニア育成プログラム開始
● Tier1・テック企業との提携ポートフォリオ構築
● 自社でのL3/L4開発パス明確化
● 外部提携企業の評価・選別体制確立
● 国内政府プロジェクトへの積極参加
● 自動運転バス・レベル4実装の実証フリート参加
● NEDO等の補助金活用によるコスト削減
▼ 中期（2027～2028年）
● OTA/サブスク収益基盤の確立
● 新型車からのサブスク機能搭載率50%以上を目標
● クラウド・テレメトリプラットフォームの商用化
● EV+AI統合プロダクト戦略の確立
● バッテリー・ソフトウェア・サービスの一体化
● 競争力あるEVレンジの価格帯拡大（500万円未満クラス）
▼ 長期（2029～2030年）
● グローバル市場でのプレイヤー地位確保
● EU・北米でのL3/L4搭載車の販売開始
● 数万台レベルのロボタクシーフリート事業への参画
B. 自動運転スタートアップ・テック企業向け提言
▼ 短期（2026年内）
● 限定ODD領域での商用化達成
● 特定都市・路線での「完全無人運行」の実現
● 月間走行距離・安全性指標の定量的実績公開
● 大型資金調達と提携先確保
● Series D以上の資金調達ターゲット設定
● OEM・ライドヘイル企業との統合パートナー決定
▼ 中期（2027～2028年）
● 複数地域への同時展開
● 米国 + 欧州 + アジアの3地域での運行開始
● 100台以上のロボタクシーフリート規模達成
● 技術ライセンス・プラットフォーム化
● 自社技術のOEMライセンス提供開始
● 複数OEMへの採用決定
▼ 長期（2029～2030年）
● IPO・戦略的M&A検討
● 上場企業との合併・統合の選択肢検討
● またはIPOによる資本市場での地位確立
C. Tier1サプライヤー向け提言
▼ 短期（2026年内）
● ソフトウェア売上比率を20%以上へ
● 既存ハードウェア事業からの利益圧迫への対抗
● SaaS型ビジネスモデルの導入
● OEM向けプラットフォーム提供の開始
● 標準化されたSDV基盤（OS、API、クラウド連携）の商用化
● 複数OEMでの採用実績獲得
▼ 中期（2027～2028年）
● スタートアップとの提携・買収
● 自動運転AI、世界モデル等の先端技術獲得
● エコシステム内での立場強化
▼ 長期（2029～2030年）
● OEMに対するプラットフォーム依存度の上昇
● Tier1がプラットフォーム提供者としての地位確立
● 複数OEMからの継続的なライセンス料収入モデル定着
D. 政府・自治体向け提言
▼ 短期（2026年内）
● 自動運転サービスの実装フレームワーク確立
● レベル3/4運行許可スキーム（AV法モデル）の構築・試行
● 保険・責任体制の明確化
● インフラ投資の加速
● 5G・C-V2X基地局の集中的な整備
● スマートシティ・デジタルツイン基盤への政府投資拡大
▼ 中期（2027～2028年）
● 全国50地点以上での自動運転サービス展開
● 限定エリアでのレベル4サービスの段階的拡大
● 採算性・安全性の実績に基づく評価
▼ 長期（2029～2030年）
● 主要幹線道路での「事実上の完全自動化」
● 高速道路・新幹線並行道路でのL4統一運行
● 都心部・地方都市での段階的L3/L4展開
E. 投資家・VCキャピタリスト向け提言
▼ 短期（2026年内）
● ポートフォリオの「段階別」分類と重点配分
● 成熟段階：Waymo、Cruise再建等への追加投資判断
● 成長段階：Wayve、Pony.ai、Momentaへの継続投資
● 初期段階：シミュレーション、センサ技術等の基盤企業へのシード投資
▼ 中期（2027～2028年）
● Exit戦略の明確化
● Waymoなどの大型企業のIPO準備観測
● OEMへの買収・統合シナリオの検討
▼ 長期（2029～2030年）
● リターン実現フェーズへの移行
● 商用化段階企業のIPO・上場による投資回収
● M&A等による株式売却
［以上］
AI定義ビークル（AI-DV）／ソフトウェア定義ビークル（SDV）白書2026年版 製本版
https://www.x-sophia.com/?pid=190313613
AI定義ビークル（AI-DV）／ソフトウェア定義ビークル（SDV）白書2026年版 PDF版
https://www.x-sophia.com/?pid=190313628
● 監修・発行：
発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構
● 発刊日
2026年1月28日
● ページ数
A4判／約2,070ページ
