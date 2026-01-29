『AI定義ビークル（AI-DV）／ソフトウェア定義ビークル（SDV）白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年1月28日、『AI定義ビークル（AI-DV）／ソフトウェア定義ビークル（SDV）白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

本白書は、2026年を分岐点としたAI定義ビークル（AI-DV）／ソフトウェア定義ビークル（SDV）／次世代自動運転の根本的な再編を可視化する統合的分析である。

▼本レポートの特徴

3つの価値提供

包括性：自動運転産業の全域（技術、企業、市場、政策）をカバー

現在性：2024年～2025年末の最新動向・データを反映

実用性：戦略意思決定・政策立案の直接的な根拠資料として使用可能

視点の高さ：单一社・単一産業に留まらず、グローバル三極構造を可視化

1. テクノロジーの成熟化と商用フェーズへの転換

▶ 生成AI進化（GPT、Claude、Gemini等）による自動運転スタック革新

▶ End-to-Endラーニング、世界モデル、Embodied AIといった先端機能の急速実装

▶ 2026～2027年にかけて、複数地域で同時にレベル3～4の商用化が加速

▶ Waymo、Baidu Apollo Go、Wayveなどテック系スタートアップの「実績ベース」での事業拡大

2. 産業構造の根本的再編：従来型サプライチェーンからプラットフォーム・エコシステムへ

▶ 従来：「OEM → Tier1 → 部品メーカー」の階層化サプライチェーン

▶ 将来：「ハードウェア標準化 ↔ ソフトウェア・AIプラットフォーム」の二層構造への転換

▶ OEM間の競争軸が「パワートレイン・シャーシ」から「AI・ソフトウェア」へシフト

▶ Tier1の機能転換：Bosch、Continental、Densoなどが「ソフトウェア＋AI企業」として再定義

3. 欧米・中国・日本の「三極構造」確立

▶ 北米：Tesla垂直統合 + Waymo/Cruise テック主導

▶ 欧州：VW/Bosch/Mercedesなどオープンプラットフォーム連合 + Wayve/Oxa等新興企業

▶ アジア太平洋：中国勢（BYD、NIO、XPeng、Baidu、Pony.ai）の高速成長 ＋ 日本政府・OEMの段階的展開

▶ 各地域でプレイヤーが確定。クロスオーバーは限定的。

4. ロボタクシー・シェアードモビリティの数千台規模展開

▶ 2026～2027年：米国・欧州・中国各地で「限定地域のロボタクシー商用化」が続出

▶ 2027～2030年シナリオ：Apollo Go 50万台構想など、フリート規模が指数的に拡大

▶ 収益化への道筋が「実績」で示される。投資家・政策当局の信頼醸成が加速

5. 中国EV・自動運転企業の世界侵攻と欧米シェア喪失

▶ BYD低価格EV、NIOプレミアムEV、XPengテック志向など、地域別戦略が奏功

▶ Baidu Apollo Goの欧州展開、Momentaのドイツ拠点、Pony.aiのドバイ・UAE展開など複数チャネル

▶ 欧州・北米でも「低価格AI車」への需要が増加。既存OEMの価格競争力低下リスク

6. ソフトウェア・データ・AIが収益源化

▶ OTA（Over-The-Air）更新のサブスク化：ホンダ・日産・BMW・Teslaなど量産化フェーズ

▶ クラウド連携・テレメトリ・フェデレーション学習によるライフサイクル収益拡大

▶ 「自動車販売の利益」＋「ソフトウェア継続使用料」の二層構造へ

▶ 2025～2030年で、自動車産業全体のソフトウェア売上シェアが20～30%へ上昇

■ アクションプラン／提言骨子

A. 自動車メーカー（日本）向け提言

▼ 短期（2026年内）

● ソフトウェア・AI組織の独立化と人材大量採用

● 年間500名以上のエンジニア採用目標

● AWS/Azure/GCPの技術認定エンジニア育成プログラム開始

● Tier1・テック企業との提携ポートフォリオ構築

● 自社でのL3/L4開発パス明確化

● 外部提携企業の評価・選別体制確立

● 国内政府プロジェクトへの積極参加

● 自動運転バス・レベル4実装の実証フリート参加

● NEDO等の補助金活用によるコスト削減

▼ 中期（2027～2028年）

● OTA/サブスク収益基盤の確立

● 新型車からのサブスク機能搭載率50%以上を目標

● クラウド・テレメトリプラットフォームの商用化

● EV+AI統合プロダクト戦略の確立

● バッテリー・ソフトウェア・サービスの一体化

● 競争力あるEVレンジの価格帯拡大（500万円未満クラス）

▼ 長期（2029～2030年）

● グローバル市場でのプレイヤー地位確保

● EU・北米でのL3/L4搭載車の販売開始

● 数万台レベルのロボタクシーフリート事業への参画

B. 自動運転スタートアップ・テック企業向け提言

▼ 短期（2026年内）

● 限定ODD領域での商用化達成

● 特定都市・路線での「完全無人運行」の実現

● 月間走行距離・安全性指標の定量的実績公開

● 大型資金調達と提携先確保

● Series D以上の資金調達ターゲット設定

● OEM・ライドヘイル企業との統合パートナー決定

▼ 中期（2027～2028年）

● 複数地域への同時展開

● 米国 + 欧州 + アジアの3地域での運行開始

● 100台以上のロボタクシーフリート規模達成

● 技術ライセンス・プラットフォーム化

● 自社技術のOEMライセンス提供開始

● 複数OEMへの採用決定

▼ 長期（2029～2030年）

● IPO・戦略的M&A検討

● 上場企業との合併・統合の選択肢検討

● またはIPOによる資本市場での地位確立

C. Tier1サプライヤー向け提言

▼ 短期（2026年内）

● ソフトウェア売上比率を20%以上へ

● 既存ハードウェア事業からの利益圧迫への対抗

● SaaS型ビジネスモデルの導入

● OEM向けプラットフォーム提供の開始

● 標準化されたSDV基盤（OS、API、クラウド連携）の商用化

● 複数OEMでの採用実績獲得

▼ 中期（2027～2028年）

● スタートアップとの提携・買収

● 自動運転AI、世界モデル等の先端技術獲得

● エコシステム内での立場強化

▼ 長期（2029～2030年）

● OEMに対するプラットフォーム依存度の上昇

● Tier1がプラットフォーム提供者としての地位確立

● 複数OEMからの継続的なライセンス料収入モデル定着

D. 政府・自治体向け提言

▼ 短期（2026年内）

● 自動運転サービスの実装フレームワーク確立

● レベル3/4運行許可スキーム（AV法モデル）の構築・試行

● 保険・責任体制の明確化

● インフラ投資の加速

● 5G・C-V2X基地局の集中的な整備

● スマートシティ・デジタルツイン基盤への政府投資拡大

▼ 中期（2027～2028年）

● 全国50地点以上での自動運転サービス展開

● 限定エリアでのレベル4サービスの段階的拡大

● 採算性・安全性の実績に基づく評価

▼ 長期（2029～2030年）

● 主要幹線道路での「事実上の完全自動化」

● 高速道路・新幹線並行道路でのL4統一運行

● 都心部・地方都市での段階的L3/L4展開

E. 投資家・VCキャピタリスト向け提言

▼ 短期（2026年内）

● ポートフォリオの「段階別」分類と重点配分

● 成熟段階：Waymo、Cruise再建等への追加投資判断

● 成長段階：Wayve、Pony.ai、Momentaへの継続投資

● 初期段階：シミュレーション、センサ技術等の基盤企業へのシード投資

▼ 中期（2027～2028年）

● Exit戦略の明確化

● Waymoなどの大型企業のIPO準備観測

● OEMへの買収・統合シナリオの検討

▼ 長期（2029～2030年）

● リターン実現フェーズへの移行

● 商用化段階企業のIPO・上場による投資回収

● M&A等による株式売却

［以上］

