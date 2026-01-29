『AI定義ビークル（AI-DV）／ソフトウェア定義ビークル（SDV）白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年1月28日、『AI定義ビークル（AI-DV）／ソフトウェア定義ビークル（SDV）白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。



■　本白書編纂チームからのご案内



■ キーメッセージ



本白書は、2026年を分岐点としたAI定義ビークル（AI-DV）／ソフトウェア定義ビークル（SDV）／次世代自動運転の根本的な再編を可視化する統合的分析である。



▼本レポートの特徴



3つの価値提供



包括性：自動運転産業の全域（技術、企業、市場、政策）をカバー


現在性：2024年～2025年末の最新動向・データを反映


実用性：戦略意思決定・政策立案の直接的な根拠資料として使用可能


視点の高さ：单一社・単一産業に留まらず、グローバル三極構造を可視化







1. テクノロジーの成熟化と商用フェーズへの転換



▶　生成AI進化（GPT、Claude、Gemini等）による自動運転スタック革新


▶　End-to-Endラーニング、世界モデル、Embodied AIといった先端機能の急速実装


▶　2026～2027年にかけて、複数地域で同時にレベル3～4の商用化が加速


▶　Waymo、Baidu Apollo Go、Wayveなどテック系スタートアップの「実績ベース」での事業拡大



2. 産業構造の根本的再編：従来型サプライチェーンからプラットフォーム・エコシステムへ



▶　従来：「OEM → Tier1 → 部品メーカー」の階層化サプライチェーン


▶　将来：「ハードウェア標準化 ↔ ソフトウェア・AIプラットフォーム」の二層構造への転換


▶　OEM間の競争軸が「パワートレイン・シャーシ」から「AI・ソフトウェア」へシフト


▶　Tier1の機能転換：Bosch、Continental、Densoなどが「ソフトウェア＋AI企業」として再定義



3. 欧米・中国・日本の「三極構造」確立



▶　北米：Tesla垂直統合 + Waymo/Cruise テック主導


▶　欧州：VW/Bosch/Mercedesなどオープンプラットフォーム連合 + Wayve/Oxa等新興企業


▶　アジア太平洋：中国勢（BYD、NIO、XPeng、Baidu、Pony.ai）の高速成長 ＋ 日本政府・OEMの段階的展開


▶　各地域でプレイヤーが確定。クロスオーバーは限定的。



4. ロボタクシー・シェアードモビリティの数千台規模展開



▶　2026～2027年：米国・欧州・中国各地で「限定地域のロボタクシー商用化」が続出


▶　2027～2030年シナリオ：Apollo Go 50万台構想など、フリート規模が指数的に拡大


▶　収益化への道筋が「実績」で示される。投資家・政策当局の信頼醸成が加速



5. 中国EV・自動運転企業の世界侵攻と欧米シェア喪失



▶　BYD低価格EV、NIOプレミアムEV、XPengテック志向など、地域別戦略が奏功


▶　Baidu Apollo Goの欧州展開、Momentaのドイツ拠点、Pony.aiのドバイ・UAE展開など複数チャネル


▶　欧州・北米でも「低価格AI車」への需要が増加。既存OEMの価格競争力低下リスク



6. ソフトウェア・データ・AIが収益源化



▶　OTA（Over-The-Air）更新のサブスク化：ホンダ・日産・BMW・Teslaなど量産化フェーズ


▶　クラウド連携・テレメトリ・フェデレーション学習によるライフサイクル収益拡大


▶　「自動車販売の利益」＋「ソフトウェア継続使用料」の二層構造へ


▶　2025～2030年で、自動車産業全体のソフトウェア売上シェアが20～30%へ上昇




■ アクションプラン／提言骨子



A. 自動車メーカー（日本）向け提言



▼ 短期（2026年内）



●　ソフトウェア・AI組織の独立化と人材大量採用


●　年間500名以上のエンジニア採用目標


●　AWS/Azure/GCPの技術認定エンジニア育成プログラム開始


●　Tier1・テック企業との提携ポートフォリオ構築


●　自社でのL3/L4開発パス明確化


●　外部提携企業の評価・選別体制確立


●　国内政府プロジェクトへの積極参加


●　自動運転バス・レベル4実装の実証フリート参加


●　NEDO等の補助金活用によるコスト削減



▼ 中期（2027～2028年）



●　OTA/サブスク収益基盤の確立


●　新型車からのサブスク機能搭載率50%以上を目標


●　クラウド・テレメトリプラットフォームの商用化


●　EV+AI統合プロダクト戦略の確立


●　バッテリー・ソフトウェア・サービスの一体化


●　競争力あるEVレンジの価格帯拡大（500万円未満クラス）



▼ 長期（2029～2030年）



●　グローバル市場でのプレイヤー地位確保


●　EU・北米でのL3/L4搭載車の販売開始


●　数万台レベルのロボタクシーフリート事業への参画



B. 自動運転スタートアップ・テック企業向け提言



▼ 短期（2026年内）



●　限定ODD領域での商用化達成


●　特定都市・路線での「完全無人運行」の実現


●　月間走行距離・安全性指標の定量的実績公開


●　大型資金調達と提携先確保


●　Series D以上の資金調達ターゲット設定


●　OEM・ライドヘイル企業との統合パートナー決定



▼ 中期（2027～2028年）



●　複数地域への同時展開


●　米国 + 欧州 + アジアの3地域での運行開始


●　100台以上のロボタクシーフリート規模達成


●　技術ライセンス・プラットフォーム化


●　自社技術のOEMライセンス提供開始


●　複数OEMへの採用決定



▼ 長期（2029～2030年）



●　IPO・戦略的M&A検討


●　上場企業との合併・統合の選択肢検討


●　またはIPOによる資本市場での地位確立



C. Tier1サプライヤー向け提言



▼ 短期（2026年内）



●　ソフトウェア売上比率を20%以上へ


●　既存ハードウェア事業からの利益圧迫への対抗


●　SaaS型ビジネスモデルの導入


●　OEM向けプラットフォーム提供の開始


●　標準化されたSDV基盤（OS、API、クラウド連携）の商用化


●　複数OEMでの採用実績獲得



▼ 中期（2027～2028年）



●　スタートアップとの提携・買収


●　自動運転AI、世界モデル等の先端技術獲得


●　エコシステム内での立場強化



▼ 長期（2029～2030年）



●　OEMに対するプラットフォーム依存度の上昇


●　Tier1がプラットフォーム提供者としての地位確立


●　複数OEMからの継続的なライセンス料収入モデル定着



D. 政府・自治体向け提言



▼ 短期（2026年内）



●　自動運転サービスの実装フレームワーク確立


●　レベル3/4運行許可スキーム（AV法モデル）の構築・試行


●　保険・責任体制の明確化


●　インフラ投資の加速


●　5G・C-V2X基地局の集中的な整備


●　スマートシティ・デジタルツイン基盤への政府投資拡大



▼ 中期（2027～2028年）



●　全国50地点以上での自動運転サービス展開


●　限定エリアでのレベル4サービスの段階的拡大


●　採算性・安全性の実績に基づく評価



▼ 長期（2029～2030年）



●　主要幹線道路での「事実上の完全自動化」


●　高速道路・新幹線並行道路でのL4統一運行


●　都心部・地方都市での段階的L3/L4展開



E. 投資家・VCキャピタリスト向け提言



▼ 短期（2026年内）



●　ポートフォリオの「段階別」分類と重点配分


●　成熟段階：Waymo、Cruise再建等への追加投資判断


●　成長段階：Wayve、Pony.ai、Momentaへの継続投資


●　初期段階：シミュレーション、センサ技術等の基盤企業へのシード投資



▼ 中期（2027～2028年）



●　Exit戦略の明確化


●　Waymoなどの大型企業のIPO準備観測


●　OEMへの買収・統合シナリオの検討



▼ 長期（2029～2030年）



●　リターン実現フェーズへの移行


●　商用化段階企業のIPO・上場による投資回収


●　M&A等による株式売却




［以上］



AI定義ビークル（AI-DV）／ソフトウェア定義ビークル（SDV）白書2026年版


AI定義ビークル（AI-DV）／ソフトウェア定義ビークル（SDV）白書2026年版


監修・発行：



発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構



発刊日



2026年1月28日



ページ数



A4判／約2,070ページ



