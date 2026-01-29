株式会社SA

残置物が山のように残され、建物は使えない状態。売主の事情で時間はなく、さらに測量も未了。

越境が複数ある可能性も指摘され、“売りたくても売れない”典型的な難案件でした。

株式会社SA（本社：東京都千代田区、代表取締役：酒井康博／不動産鑑定士）は、限られた時間の中で残置物処理の段取りを即時に組み、同時進行で越境の有無を調査し、解消方法を各方面から検討。測量は関係者不在などの課題があったものの、粘り強いアプローチで想定よりスムーズに進行しました。越境整理と境界確定により土地の価値が安定し、結果として売主の希望より良い条件での売却を実現しました。“使えない家”でも、スピードと調整力で資産に変わります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=D3Hf8RHdT-c ]

【開催概要】

日時：2026年2月5日 18：00～

主催：株式会社SA

場所：本社（東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

講師：酒井康博（不動産鑑定士・SAグループ代表）

田中秀和（不動産鑑定士・アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表取締役）備備考：本セミナーは、報道関係者・メディアの方を対象とした取材・情報提供目的のセミナーです。

お問い合わせ：https://sakk.jp/contact/

【登壇者プロフィール】

酒井康博（さかい・やすひろ）

SAグループ代表。不動産鑑定士／雇用クリーンプランナー

共有持分・底地・再建築不可など訳あり不動産に特化した買取事業で年間1万件以上の相談に対応。

▷公式サイト：https://sakk.jp/

田中秀和（たなか・ひでかず）

アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表。不動産鑑定士

600件超の鑑定実績を持ち、相続・売買・賃料評価まで幅広く対応。

▷公式サイト：https://sakk.jp/adex/