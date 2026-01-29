【シーホース三河】現役大学生・三浦健一選手(早稲田大)が練習生として参加。「日本を代表する先輩から多くのことを吸収したい」

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

シーホース三河の練習生として三浦健一選手(早稲田大学)がトップチームの練習に参加することが決定いたしました。

プロフィール

生年月日 2004年9月7日(21歳)

出身地 静岡県

経歴 洛南高校 - 早稲田大学(3年生)※在籍中

身長/体重 190cm/90kg

練習参加期間

2026年1月24日(土)～

コメント

シーホース三河 ファン・ブースターの皆さま、はじめまして。

この度、シーホース三河に練習生として参加させていただくことになりました、早稲田大学に在籍している三浦健一です。

まずは、このような機会をつくってくださったシーホース三河のご関係者の皆さまに感謝申し上げます。

短い期間ですが、三河という素晴らしいチームで日本を代表するような先輩方のもとで多くのことを吸収し、少しでも成長できるように頑張ります。

そして、レベルアップした姿を大学で皆さんの前にお見せできるように頑張ります。

よろしくお願いします。