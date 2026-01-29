『商用核融合エネルギーのロードマップ・市場・投資動向白書2026年版　』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年1月28日、『商用核融合エネルギーのロードマップ・市場・投資動向白書2026年版 』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

● 核融合エネルギーは、2025年から2026年にかけて産業化の決定的なターニングポイントを迎えている。

● テキサス大学による磁気閉じ込め設計の10倍高速化、中国EAST炉の17分46秒記録、米国NIF（国立点火施設）による核融合点火の連続達成など、科学的成果が急速に積み重ねられている。

● 同時に、Commonwealth Fusion SystemsのARC計画（2030年代初頭グリッド接続目標）、TAE TechnologiesのGoogle・Chevron投資（1.5億ドル）、Helion EnergyのMicrosoft電力購入契約（50MW、2028年予定）など、民間企業による商用化が急ピッチで進行中である。

● 2025年の核融合スタートアップへの新規投資は26億ドルに達し、累計投資額は71億ドルに到達。日本企業コンソーシアムによるCFS投資も実現し、グローバルなエコシステムが確立されつつある。

● 本報告書は、この激動する市場環境において、技術動向・投資動向・規制枠組み・産業化戦略を統合的に解説する、産業・技術アナリスト向けの必読資料である。

【報告書の内部構成と活用】

本報告書は、以下の構成で、段階的な理解を支援する：

▼導入層（第1～3章）：

技術的ブレークスルーから産業化課題へ

▼深掘層（第4～17章）：

市場・投資・商用化動向の詳細分析

▼制度・政策層（第18～31章）：

規制枠組み・ガバナンスの国際比較

▼最新トピック層（第32～41章）：

直近の注目イノベーション

▼科学的基礎層（第42～69章）：

技術ブレークスルー・先端研究

▼産業実装層（第70～94章）：

企業事例・材料・実証施設

各章は独立した読解が可能な構成となっており、関心分野に応じた選択的な活用も推奨される。

■ 提言骨子

【技術領域における推奨アクション】

1. 要素技術の戦略的強化

● 高温超伝導磁石（HTS）技術のコンパクト化・高磁場化への集中投資

● プラズマ制御・AI予測技術の高度化（ディスラプション予測、プロファイル最適化）

● 燃料サイクル・トリチウム管理技術の実装化、トリチウム増殖ブランケットの早期実証

2. 産業応用の具体化

● パイロットプラント・実証炉向け部品の国内産業化計画の策定

● 液体ヘリウム冷却システム、タングステン複合材、低放射化鋼材の供給チェーン確保

● デジタルツイン・AI制御システムの汎用化・商用化

【市場・事業化における推奨アクション】

1. 民間投資の促進メカニズム構築

● 官民共用研究施設の運営・利用促進体制の整備

● スタートアップ育成・エコシステム形成への政策支援の継続・強化

● ファンドの組成支援、税制優遇措置、規制サンドボックス活用

2. グローバルなパートナーシップ構築

● CFS、TAE、Helion等主要プレーヤーとの技術協力・資本提携

● 日本企業コンソーシアムの継続・拡大、新規参加企業の募集

● 国際的なサプライチェーンにおける日本企業の位置付け確保

3. PPA（電力購入契約）の先制的検討

● データセンター・半導体製造工場等の大規模電力需要家との前提条件協議

● 地域の電力会社・自治体との協力体制の構築

● 2030年代の商用電源からの供給可能性の事前確保

【規制・社会受容性の推奨アクション】

1. 規制枠組みの整備加速

● 原子炉規制法外での安全基準・ガイドラインの整備（日本モデルの確立）

● トリチウム管理規制の国際標準化への参加・主導

● 環境影響評価プロセスの早期確立

2. 社会的受容性の確保

● 放射線安全性に関する科学的な国民説明・情報提供の実施

● 地域コミュニティとの対話プロセスの構築

● 既存エネルギー産業従事者への転職支援・地域経済対策の企画

3. 国際標準化への参画

● IAEA核融合研究協議枠組みへの積極的参加

● ISO国際核融合材料規格の策定への貢献

● 多国間安全基準調和への日本の主導的役割発揮

【組織体制・人材における推奨アクション】

1. 横断的な推進体制の確立

経済産業省・文部科学省・原子力規制庁の連携強化

官民合同のタスクフォース・ワーキンググループの組成

定期的なロードマップ見直し・進捗管理メカニズムの構築

2. 人材育成・確保

大学の核融合専門教育プログラムの拡充

高度人材の国内確保・国際交流の促進

産学連携による実践的キャリア開発プログラムの創設

3. データ・知見の共有化

官民共用施設でのデータベース・ナレッジベースの構築

国際的な研究成果の迅速な国内展開体制

オープン・イノベーション拠点としての国内基盤形成

［以上］

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2026年1月28日

