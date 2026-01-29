『商用核融合エネルギーのロードマップ・市場・投資動向白書2026年版　』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年1月28日、『商用核融合エネルギーのロードマップ・市場・投資動向白書2026年版　』の発刊ならびにその概要を発表した。




■　本白書編纂チームからのご案内




■ キーメッセージ




●　核融合エネルギーは、2025年から2026年にかけて産業化の決定的なターニングポイントを迎えている。




●　テキサス大学による磁気閉じ込め設計の10倍高速化、中国EAST炉の17分46秒記録、米国NIF（国立点火施設）による核融合点火の連続達成など、科学的成果が急速に積み重ねられている。




●　同時に、Commonwealth Fusion SystemsのARC計画（2030年代初頭グリッド接続目標）、TAE TechnologiesのGoogle・Chevron投資（1.5億ドル）、Helion EnergyのMicrosoft電力購入契約（50MW、2028年予定）など、民間企業による商用化が急ピッチで進行中である。




●　2025年の核融合スタートアップへの新規投資は26億ドルに達し、累計投資額は71億ドルに到達。日本企業コンソーシアムによるCFS投資も実現し、グローバルなエコシステムが確立されつつある。




●　本報告書は、この激動する市場環境において、技術動向・投資動向・規制枠組み・産業化戦略を統合的に解説する、産業・技術アナリスト向けの必読資料である。









【報告書の内部構成と活用】




本報告書は、以下の構成で、段階的な理解を支援する：




▼導入層（第1～3章）：


技術的ブレークスルーから産業化課題へ



▼深掘層（第4～17章）：


市場・投資・商用化動向の詳細分析



▼制度・政策層（第18～31章）：


規制枠組み・ガバナンスの国際比較



▼最新トピック層（第32～41章）：


直近の注目イノベーション



▼科学的基礎層（第42～69章）：


技術ブレークスルー・先端研究



▼産業実装層（第70～94章）：


企業事例・材料・実証施設




各章は独立した読解が可能な構成となっており、関心分野に応じた選択的な活用も推奨される。




■ 提言骨子




【技術領域における推奨アクション】




1. 要素技術の戦略的強化




●　高温超伝導磁石（HTS）技術のコンパクト化・高磁場化への集中投資


●　プラズマ制御・AI予測技術の高度化（ディスラプション予測、プロファイル最適化）


●　燃料サイクル・トリチウム管理技術の実装化、トリチウム増殖ブランケットの早期実証




2. 産業応用の具体化




●　パイロットプラント・実証炉向け部品の国内産業化計画の策定


●　液体ヘリウム冷却システム、タングステン複合材、低放射化鋼材の供給チェーン確保


●　デジタルツイン・AI制御システムの汎用化・商用化




【市場・事業化における推奨アクション】




1. 民間投資の促進メカニズム構築




●　官民共用研究施設の運営・利用促進体制の整備


●　スタートアップ育成・エコシステム形成への政策支援の継続・強化


●　ファンドの組成支援、税制優遇措置、規制サンドボックス活用




2. グローバルなパートナーシップ構築




●　CFS、TAE、Helion等主要プレーヤーとの技術協力・資本提携


●　日本企業コンソーシアムの継続・拡大、新規参加企業の募集


●　国際的なサプライチェーンにおける日本企業の位置付け確保




3. PPA（電力購入契約）の先制的検討




●　データセンター・半導体製造工場等の大規模電力需要家との前提条件協議


●　地域の電力会社・自治体との協力体制の構築


●　2030年代の商用電源からの供給可能性の事前確保




【規制・社会受容性の推奨アクション】




1. 規制枠組みの整備加速




●　原子炉規制法外での安全基準・ガイドラインの整備（日本モデルの確立）


●　トリチウム管理規制の国際標準化への参加・主導


●　環境影響評価プロセスの早期確立




2. 社会的受容性の確保




●　放射線安全性に関する科学的な国民説明・情報提供の実施


●　地域コミュニティとの対話プロセスの構築


●　既存エネルギー産業従事者への転職支援・地域経済対策の企画




3. 国際標準化への参画




●　IAEA核融合研究協議枠組みへの積極的参加


●　ISO国際核融合材料規格の策定への貢献


●　多国間安全基準調和への日本の主導的役割発揮




【組織体制・人材における推奨アクション】




1. 横断的な推進体制の確立




経済産業省・文部科学省・原子力規制庁の連携強化


官民合同のタスクフォース・ワーキンググループの組成


定期的なロードマップ見直し・進捗管理メカニズムの構築




2. 人材育成・確保




大学の核融合専門教育プログラムの拡充


高度人材の国内確保・国際交流の促進


産学連携による実践的キャリア開発プログラムの創設




3. データ・知見の共有化




官民共用施設でのデータベース・ナレッジベースの構築


国際的な研究成果の迅速な国内展開体制


オープン・イノベーション拠点としての国内基盤形成




［以上］




▼　内容等の詳細は、下記（リンク先）をご参照ください。


商用核融合エネルギーのロードマップ・市場・投資動向白書2026年版　製本版


https://www.x-sophia.com/?pid=190313802


商用核融合エネルギーのロードマップ・市場・投資動向白書2026年版　PDF版


https://www.x-sophia.com/?pid=190313816




（※　「PDF版」はeメール／ダウンロードでの納品方法にも対応しています）




●　監修・発行：




発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構




●　発刊日




2026年1月28日




