【無料配布】『クチコミMEOナビ』の販売を加速する“営業支援AIツール2種”を代理店パートナー向けに無償提供開始

NEXT INNOVAITION株式会社（代表取締役：黒山 結音）は、口コミ獲得を“AIで仕組み化”する店舗集客支援サービス『クチコミMEOナビ』の販売を行う代理店パートナー向け特典として、営業活動を効率化する2つのAIツールを無償提供開始しました。

- Googleマップの公開情報をもとに営業リストを自動作成するAIツール- 店舗のMEO状況・口コミ状況を競合比較まで含めて自動診断するAIツール

の2種です。これにより、代理店パートナーは「営業リスト作成 → 現状分析 → 提案資料作成」までの準備工程を大幅に短縮し、商談・提案の回数を効率的に増やすことが可能になります。

背景：MEO商材は“良いサービス”でも、営業工数が重くて伸びづらい

MEOや口コミ運用は、店舗集客に直結しやすい一方で、販売側（代理店・支援会社）にとっては、次のような課題が起きがちです。

- そもそも対象店舗の営業リスト作成に時間がかかる- 商談前に、店舗ごとの現状（順位・口コミ・写真・返信等）を把握する調査工数が重い- 競合比較や改善提案を作るのに時間がかかり、提案数（打席）が増えない- 結果として、良い商材でも「売る側の工数」がボトルネックになって伸びない

当社は『クチコミMEOナビ』を「現場で回る導線」として設計してきましたが、同時に、販売側が勝てる状態＝営業の仕組み化も必要だと考え、今回の代理店向けAIツール提供を開始しました。

無償提供するAIツール１.：Googleマップ起点の営業リスト自動作成

エリアや業種、検索条件に応じて、Googleマップ上の公開情報をもとに営業対象候補を抽出し、リスト化を自動化することで、営業の初動を軽くします。

主な出力例（項目）- 店舗名／業種カテゴリ- 住所／エリア- 電話番号／WebサイトURL（公開されている場合）- 口コミ件数／評価（公開されている場合）

※本ツールは公開情報をもとに作成し、利用にあたっては各種規約・法令を遵守した運用を前提としています。

無償提供するAIツール２.：MEO・口コミ状況の自動診断（競合比較付き）

営業・提案時に必要な「現状把握」と「打ち手の整理」を自動化します。

店舗のGoogleビジネスプロフィール上の公開情報や、指定条件に基づく比較観点から、提案に使える形のレポートを生成します。

診断観点（例）- 口コミ：件数／評価／直近傾向の要約（公開情報ベース）- 返信状況：返信有無・傾向（公開情報ベース）- 写真・投稿：更新状況（公開情報ベース）- プロフィール整備：カテゴリ／説明文／属性など（公開情報ベース）- 競合比較：同一商圏内の競合傾向の整理（指定条件に基づく）- 改善アクション案：優先度付きの「次の一手」を提示

これにより、代理店パートナーは「調査→資料作成」に追われるのではなく、商談の質（ヒアリング／提案／クロージング）に集中できます。

代理店パートナー特典として“無料配布”

上記2ツールは、当社の代理店パートナーとして『クチコミMEOナビ』を取り扱う企業へ、無償提供します（提供条件は当社所定のパートナー契約に準拠）。

今後は、代理店向けに以下も順次整備予定です。

代表取締役 黒山 結音 コメント

- 導入後の運用マニュアル（現場で使える導線設計）- 成果事例の共有（匿名・レンジでの提示含む）- 代理店パートナー向け勉強会／販売支援会（オンライン）

MEO商材は、サービスの価値が高くても“売る側の工数”で伸び悩んでしまうことが多いです。営業リスト作成、現状分析、競合調査、提案資料作成、ここに工数をかけてしまうと、商談回数が増えず、結果として売上が伸びません。

今回のツールは、営業を根性論ではなく“仕組み”に変えるためのものです。現場で回る『クチコミMEOナビ』と同じ思想で、販売側の業務も、回り続ける形に落とし込みます。代理店パートナーの皆さまが提案に集中できる状態を作り、店舗の魅力が正しく届く世界を増やしていきます。

