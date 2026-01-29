2月19日(木)【人材紹介会社向け】媒体費高騰時代の“勝ち筋”を公開。「集客×歩留まり改革」ウェビナーを開催！

株式会社ブレイン・ラボ［お申し込みはこちら］ :https://pages.matchingood.co.jp/260219.html

株式会社ブレイン・ラボ（本社：東京都港区、代表取締役：中江典博）は、人材紹介事業の立ち上げ・グロース支援を行う株式会社AGENT SUCCESS（本社：東京都渋谷区、代表取締役：野村真央）と共同で、2026年2月19日（木）12時より、人材紹介会社の経営層・マネージャー層を対象とした無料ウェビナーを開催いたします。

■開催の背景：広告費をかけるほど利益が削られる「負のループ」からの脱却

現在、人材紹介業界では求人媒体の利用料が高騰し、ROI（投資利益率）の悪化が深刻な課題となっています。多くの企業が「集客数を増やせば売上が上がる」と考え、スカウトの大量送信に走っていますが、肝心の「有効返信率」や、面談から成約に至るまでの「歩留まり」が改善されない限り、コストだけが積み上がる“穴の空いたバケツ”状態に陥っています。

本セミナーでは、昨年10月に『人材紹介ビジネスの始め方』を出版し、業界で話題を呼んでいるAGENT SUCCESS社の野村氏をゲストに迎え、高コスト時代を勝ち抜くための「狙い撃ちスカウト術」と「成約率を最大化するプロセス管理」を徹底解説します。

■本セミナーで学べること

・媒体費の高騰に負けない、ROIを劇的に改善する集客戦略

・中小エージェントこそ実践すべき「スカウト以外」の集客手法

・会いたい候補者からの返信を確実に獲得する「狙い撃ち」の極意

・チーム全体で「決定率」を底上げする仕組み作り

■登壇者プロフィール

野村 真央 氏（株式会社AGENT SUCCESS 代表取締役）

慶應義塾大学卒業後、アデコ、WARC等で10年にわたり人材紹介に従事。2023年に株式会社AGENT SUCCESSを創業。著書『人材紹介ビジネスの始め方ー知識ゼロから新規事業を成功へ導く本』は業界のバイブルとして注目を集める。

内田 千尋 氏（株式会社ブレイン・ラボ 営業部）

人材紹介・派遣向け広告会社を経てブレイン・ラボへ参画。現在はマーケティングとインサイドセールスを兼務し、数多くの人材紹介会社の課題解決をシステムと戦略の両面から支援している。

■開催概要

日時： 2026年2月19日（木）12:00～13:00

形式： オンライン開催（Zoom予定）

参加費： 無料

対象： 人材紹介会社の経営者、事業責任者、マネージャーの方々

詳細・お申し込み：https://pages.matchingood.co.jp/260219.html

■株式会社株式会社AGENT SUCCESS 会社概要

［社名］ 株式会社株式会社AGENT SUCCESS

［本社所在地］ 東京都渋谷区恵比寿3丁目7-2

［設立年月日］ 2023年2月

［代表者］ 代表取締役社長 野村 真央

［事業内容］ 人材紹介事業の立ち上げコンサルティング

［URL］ https://agentsuccess.jp

■株式会社ブレイン・ラボ 会社概要

［社名］ 株式会社ブレイン・ラボ（Brain Lab,Inc.）

［本社所在地］ 東京都港区芝浦4-12-38 CANAL GATE SHIBAURA 3F

［設立年月日］ 2002年11月

［代表者］ 代表取締役社長 中江典博

［事業内容］ 人材紹介・人材派遣業務における、コンサルティングサポート

人材紹介・派遣会社向け業務管理システムの開発・販売

［URL］ https://www.brainlab.co.jp

［お問い合わせ先］ 03-6778-4326