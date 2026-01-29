小倉ゆうか主演、BUMPオリジナルショートドラマ『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争』が配信1週間でSNS総再生数3,000万回を突破

emole株式会社

ショートドラマアプリ「BUMP」を運営する emole株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：澤村直道、以下 emole）は、BUMPオリジナルショートドラマ『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争』が、配信開始からわずか1週間でSNS総再生数3,000万回を突破し、BUMP内の週間ランキングおよび24時間ランキングの両方で1位を獲得したことをお知らせいたします。

本作は、2026年1月21日（水）より配信を開始。配信直後からSNSを中心に話題を集め、印象的なセリフやキャラクター同士のバトルシーンを切り取った動画が拡散されることで、急速に視聴が広がりました。その結果、短期間で3,000万回を超える再生数を記録し、BUMP内ランキングにおいても圧倒的な支持を獲得しています。

主演は小倉ゆうか。シンデレラを夢見る“崖っぷち港区女子”という強烈なキャラクター設定と、欲望むき出しの婚活バトルをコミカルかつスピーディーに描いたストーリーが、Z世代を中心に共感と話題を呼んでいます。



当社は今後も、SNSとの親和性が高いショートドラマ表現を通じて、視聴者の日常・感情に強く刺さるオリジナルコンテンツの提供を継続してまいります。

■作品概要・あらすじ

作品名 ：『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争』

配信開始日時：2026年1月21日（水）19:00（全21話）

配信先 ：ショートドラマアプリ「BUMP」

▶作品詳細ページ：https://emolebump.go.link/5T40T

出演 ：小倉ゆうか（香川菜々）、亜莉（東堂雅也）、長谷川かすみ（佐藤はな）他

制作スタッフ：脚本・監督：小林令奈

エグゼクティブプロデューサー：澤村直道（emole）

プロデューサー：下京慶子

制作：obake/じゃがいも

製作著作：emole

香川菜々は、かつて港区の大天使と呼ばれた脂の乗った港区女子。30歳をすぎ、ガングロIT社長のパパからも契約を切られて、結婚に焦っていた。菜々は婚活パーティに殴り込むことを決意するが、そこで一人のハイスペ男性・東堂雅也に出会う。菜々は欲望と癖に塗れた女たちの魔の手を掻い潜り、雅也の心を射止めて無事ゴールインすることができるのか？ シンデレラを夢見る浅はかな女たちが繰り広げる、コミカル婚活バトルショートドラマ。

■ショートドラマアプリ「BUMP」について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mVXzazouRYY ]

「BUMP」はemoleが運営する総ダウンロード数300万回※を超える1話1分～3分の新しいショートドラマアプリです。ユーザーは、マンガアプリのように『待つと無料』で楽しむことができ、1話97円（税込）の課金や広告視聴でもドラマを楽しむことができます。

不倫・復讐、女性同士のマウント合戦、下剋上や正体隠しといった勧善懲悪など、幅広いジャンルのドラマやアニメ作品を配信し、BUMP公式アカウントから発信するプロモーション告知用の切り抜き動画の再生回数は50億回※を超え、20代～30代の女性を中心に幅広いユーザーに刺激的なショートドラマコンテンツをお届けしています。

※2026年1月現在

■emoleについて

社名：emole株式会社

所在地：東京都目黒区下目黒２丁目２３－１８ 目黒山手通ビル 3階

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役社長 澤村 直道

会社HP：https://emole.co.jp/home