【新商品】ミルクティー味のお菓子ブランド「tea with milk」より〈ミルクティーキャラメル〉を発売。表参道にて2月13日～15日、ポップアップ開催

合同会社tea with milk（本社：東京都世田谷区/代表：土屋 きみ）が運営するミルクティー味のお菓子ブランド「tea with milk(ティーウィズミルク)」は、看板商品のシュークリーム、冬季限定のボンボンショコラに続く新商品〈ミルクティーキャラメル〉を発売いたします。

本商品は、2026年2月16日(月)より自社オンラインショップにて予約受付開始。ローンチに先駆け、2月13日(金)～15日(日)の3日間、表参道にあるSPIRALの1F Counterにてポップアップイベント「tea with milk POP UP at SPIRAL」を開催します。

会期中は、新作〈ミルクティーキャラメル〉に加え、シュークリーム、ボンボンショコラも販売予定。

ブランドの全商品が一堂に揃う、貴重な機会となります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/156072/table/2_1_b150dd132c865b5d80b75739c7f9eff4.jpg?v=202601291021 ]

濃厚なミルクのコクと、華やかに立ち上がる紅茶の香り。新作〈ミルクティーキャラメル〉は、紅茶好きのために仕立てた、大人のためのキャラメルです。

口に含んだ瞬間は、輪郭のある口あたり。その後、体温とともに少しずつやわらぎ、ミルクの甘みと紅茶の香りがゆっくりと溶け出していきます。

2種類の紅茶茶葉をブレンドし、柑橘の爽やかさに、バニラやチョコレートを思わせる甘く濃厚な香りが重なり、まるでロイヤルミルクティーのような奥行きのある味わいに仕上げました。

余計なものを加えず、素材の風味と火入れだけで引き出した、シンプルで贅沢なキャラメルです。

パッケージデザインは、ボンボンショコラと同様に、design studio「kokon inc.」の金澤 繭子氏によるもの。



tea with milkを象徴するアイコンである、紅茶の木「チャノキ」に咲く白い花をモチーフにしたイラストをあしらいました。

やわらかなピンク色の缶の中には、キャンディ状に包んだミルクティーキャラメルが15粒。



季節を問わず手に取っていただける、tea with milkの新たな定番としてご用意しました。

また、よりなめらかな口どけを楽しめるミルクティーキャラメルを、次の季節にも準備中。こちらもぜひご期待ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/156072/table/2_2_124c5517635249f72dafc7b119c64955.jpg?v=202601291021 ]

「tea with milk POP UP at SPIRAL」では、世田谷区・梅ヶ丘に店舗を構えるフラワーショップ「duft（ドゥフト）」も参加。会期中は、アレンジメントフラワーなどの販売を予定しています。

2月14日（金）には、オーナーの若井ちえみ氏が在廊し、お花の販売を行います。

※在廊時間：11:00～17:00予定



【duft（ドゥフト）】

https://www.instagram.com/duft__jp/

バレンタインの週末に開催される本イベント。

大切な恋人や家族、日頃お世話になっている方への贈り物としてもおすすめです。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/156072/table/2_3_b90eac2f9af21df63fb6478ac5eef20b.jpg?v=202601291021 ]

本イベントでは、数量限定商品のため、オンラインでの事前予約も受け付けています。ミルクティーキャラメルをはじめ、ボンボンショコラ、お花の取り置きが可能です。

確実に受け取りたい方は、ぜひ事前予約をご利用ください。

【オンラインショップ】

https://teawithmilk.theshop.jp/

【イベント概要】

tea with milk POP UP at SPIRAL

開催期間：2026年2月13日（金）～15日（日）

営業時間：11:00～19:00

場所：Counter（Spiral 1F）

住所：東京都港区南青山5-6-23

お問い合わせ先：土屋 teawithmilktokyo@gmail.com

tea with milk（ティーウィズミルク）

tea with milkは、ミルクティーの奥深い魅力をお菓子で表現するブランドです。

茶葉の個性とミルクのコク、その重なりを大切にしながら、シュークリームやショコラなど、ミルクティーの世界をさまざまなかたちに仕立てています。

2024年7月、ミルクティー専門ケータリングブランド「MILK TEA SERVICE」と、フードプロデュースチーム「yolk and companie」がタッグを組み、tea with milkは誕生しました。



それぞれのレシピに最適な茶葉とミルクを選び抜き、日常の中でそっと寄り添うような、やさしいティータイムをお届けします。

公式インスタグラム :https://www.instagram.com/teawithmilk_tokyo