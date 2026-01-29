ソニーセミコンダクタソリューションズグループが 学研まんが『イメージセンサーのひみつ』を制作

～全国の小学校・公立図書館・児童館向けに約3万部を寄贈～

厚木市（日本）、2026年1月29日 /PRNewswire/ -- ソニーセミコンダクタソリューションズグループは、株式会社Gakken（以下「Gakken」）と共同で、小学生向け学習まんが書籍「学研まんがでよくわかるシリーズ イメージセンサーのひみつ」を制作しました。Gakkenを通じて、全国の小学校（特別支援学校を含む）や公立図書館、児童館などへ約3万部を寄贈します。本書は、Webサイト上でも無料公開されています。





「学研まんがでよくわかるシリーズ」は、Gakkenが20年以上にわたり発行してきた小学生向け学習まんがシリーズで、公益社団法人日本PTA全国協議会の推薦図書として、教育現場でも広く活用されています。

「イメージセンサーのひみつ」は、当社グループが開発・生産する半導体である『イメージセンサー』をテーマに、「電子の眼」として写真や動画を撮影する仕組みや、スマートフォンやカメラ、自動車、ロボットなど、さまざまな分野で活用され、私たちの暮らしや安心安全な社会を支えている様子を、まんがを通してわかりやすく紹介しています。子どもたちが、社会を支える重要なテクノロジーであるイメージセンサーをより身近に感じ、科学やものづくりへの興味・理解を深めるきっかけとなること目的に制作しました。

当社グループは、「テクノロジーの力で人に感動を、社会に豊かさをもたらす」というミッションのもと、イメージセンサーの進化に挑戦し、テクノロジーに関する情報発信や教育支援に継続的に取り組んでまいります。

＜書籍概要＞

・書籍名： 学研まんがでよくわかるシリーズ229「イメージセンサーのひみつ」

・発行： 株式会社 Gakken

・協力： ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社

・まんが： 藤みき生

※ 本書籍は非売品のため書店等での一般販売はありません。

＜Web版（無料公開）＞

・学研まんがひみつ文庫 「イメージセンサーのひみつ」

・キッズネット 「イメージセンサーのひみつ」

