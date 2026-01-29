『MIYAZAKI WAGYU × Japan’s Top 'Shochu' Experience - KIRISHIMA Fes』をニューヨークで開催！





















■宮崎牛宮崎牛は、宮崎で生まれ飼育され、指定された種雄牛を父に持つものとされ、肉質等級4級以上をいう高い基準をクリアしたものだけが宮崎牛として認定されます。宮崎牛は、きめ細かなサシを持ち、口に含むと広がるほのかな甘みと芳醇な香りが特徴です。日本国内では、全国和牛能力共進会(和牛のオリンピック)において、内閣総理大臣賞を4大会連続で受賞したブランド牛であり、日本国内外で世界に誇る最高峰の和牛ブランドとして知られています。海外においてはアカデミー賞アフターパーティーにおいても2018年以降長きにわたり採用されています。■海外でのイベント実績昨年10月から11月にかけて、ニューヨークにて開催したレストランイベント『Sushi × Japan’s Top 'Shochu' experience - Kirishima Night』では、本格焼酎を含む日本の伝統酒とそれに合う料理のセットメニューに加え、焼酎カクテルを特別価格でご提供。事前予約のチケットは完売し、144名のお客様にお越しいただきました。参加者からは「食事に合う」という声をいただき、同イベントを通して、日本の伝統酒と食の魅力を体験していただくことができました。霧島酒造は、引き続き、世界中に焼酎の魅力を伝える活動に取り組んでまいります。