『MIYAZAKI WAGYU × Japan’s Top 'Shochu' Experience - KIRISHIMA Fes』をニューヨークで開催！
和牛の最高峰「宮崎牛」と焼酎のペアリングをお得に楽しめるイベント
開催日：2026年2月21日(土) 12〜14時/18〜20時 (1日2回開催)
霧島酒造株式会社（代表取締役社長：江夏邦威、本社：宮崎県都城市）は、焼酎の魅力をアメリカでも体験していただくため、2026年2月21日(土)に、アメリカ・ニューヨークの「LAVAN MIDTOWN」にて、「JAPAN Fes(※1)」とコラボレーションした消費者体験イベント『MIYAZAKI WAGYU × Japan’s Top(※2) 'Shochu' Experience - KIRISHIMA Fes』を開催いたします。
本イベントでは、ドリンク3杯と料理のセットを特別価格でご提供いたします。焼き鳥や唐揚げなどの日本食ケータリングのほか、ハリウッドをはじめ世界中のセレブに愛される安陪弘樹シェフがその場で調理する和牛の最高峰(※3)「宮崎牛」のしゃぶしゃぶもお楽しみいただけます。
ドリンクは、トロッとしたあまみとキリッとした後切れが特長の「黒霧島」と、マスカットやみかんを思わせる新鮮な果実感が特長の「KIRISHIMA No.8」の2種類の本格芋焼酎を、炭酸割りでご用意しております。
※1アメリカやフランスをはじめとする世界各地で、日本食を軸に日本の魅力と現地の人々をつなぐイベント型コミュニティ。
※2 帝国データバンク調べ
※3 全国和牛能力共進会において4大会連続で最高賞となる内閣総理大臣賞を受賞。
■開催概要
【日 時】2026年2月21日(土)
1回目12:00〜14:00、2回目18:00〜20:00 (ニューヨーク時間)
【場 所】LAVAN MIDTOWN(https://lavannewyork.com/lavan-midtown/ )
641 W 42nd St. New York, NY 10036
【定 員】各回250名(計500名)
【予約方法】チケットサイト(https://kirishimaxjapanfessync2026.eventbrite.com )にて事前予約制
■JAPAN Fesについて
アメリカ（ニューヨーク、マイアミ、テキサスなど）やフランス・パリをはじめとする海外都市で開催されている、日本食を中心としたフードイベント型コミュニティです。"JAPAN"を通じて、参加者が同じ空間・食・音楽を共有することで生まれる、和のコミュニティならではの楽しさ・心地よさ・安心感を世界に拡げることを大切にしています。「行きたいと思った時に行ける場所」であり続けるため、継続的な開催にこだわり、2025年には世界通算70回のイベントを実施しました。
■シェフプロフィール
安陪 弘樹
福岡県出身。2001年からニューヨークを拠点に活動。熟練の技と卓越したショーマンシップで華々しく頭角を現し、En Japanese Brasserieのエグゼクティブシェフに就任。世界で最も人気の高いシェフの一人として高い評価を獲得しました。現在はプライベートシェフとして、新鮮な地元の食材と最先端の技術を駆使しながら、日本料理のすばらしさを広めています。
■宮崎牛
宮崎牛は、宮崎で生まれ飼育され、指定された種雄牛を父に持つものとされ、肉質等級4級以上をいう高い基準をクリアしたものだけが宮崎牛として認定されます。宮崎牛は、きめ細かなサシを持ち、口に含むと広がるほのかな甘みと芳醇な香りが特徴です。日本国内では、全国和牛能力共進会(和牛のオリンピック)において、内閣総理大臣賞を4大会連続で受賞したブランド牛であり、日本国内外で世界に誇る最高峰の和牛ブランドとして知られています。海外においてはアカデミー賞アフターパーティーにおいても2018年以降長きにわたり採用されています。
■海外でのイベント実績
昨年10月から11月にかけて、ニューヨークにて開催したレストランイベント『Sushi × Japan’s Top 'Shochu' experience - Kirishima Night』では、本格焼酎を含む日本の伝統酒とそれに合う料理のセットメニューに加え、焼酎カクテルを特別価格でご提供。事前予約のチケットは完売し、144名のお客様にお越しいただきました。参加者からは「食事に合う」という声をいただき、同イベントを通して、日本の伝統酒と食の魅力を体験していただくことができました。
霧島酒造は、引き続き、世界中に焼酎の魅力を伝える活動に取り組んでまいります。
本件に関するお問合わせ先
《本件に関するお問合せ先》
霧島酒造株式会社 企画室 担当：木上、章 TEL：0986-22-2324 FAX：0986-27-1633
e-mail：h-kigami@kirishima.co.jp、jang-seongmin@kirishima.co.jp
関連リンク
LAVAN MIDTOWN
https://lavannewyork.com/lavan-midtown/
チケットサイト
https://kirishimaxjapanfessync2026.eventbrite.com
